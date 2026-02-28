Άρσεναλ – Τσέλσι και Παναθηναϊκός – Άρης με 0% γκανιότα και μεγάλες «Ενισχύσεις»

Το ντέρμπι του Λονδίνου στην Premier League μπορεί να φουντώσει ακόμα περισσότερο τη φλόγα στην κούρσα του τίτλου! Άρσεναλ και Τσέλσι κοντράρονται στο «Emirates» για τα ηνία της αγγλικής πρωτεύουσας, όμως σε αυτό το σημείο της σεζόν η βαθμολογική θέση έχει μεγαλύτερη σημασία από κάθε είδους πρεστίζ.

Οι Gunners τις τελευταίες εβδομάδες πέταξαν απροσδόκητα βαθμούς απέναντι σε Γουλβς και Μπρέντφορντ που ανανέωσαν το ενδιαφέρον στη «μάχη» της κορυφής, προτού δώσουν απάντηση στις κριτικές με την εκκωφαντική τεσσάρα απέναντι στην Τότεναμ. Κόντρα στην Τσέλσι πάντως, η Άρσεναλ έχει μετρήσει δυο νίκες σε ισάριθμα ματς στα ημιτελικά του EFL Cup, οι οποίες έχουν κριθεί αμφότερες στο γκολ!



Η Τσέλσι με τη σειρά της δεν έχει και πολλά περιθώρια για περαιτέρω απώλειες μετά τις διαδοχικές ισοπαλίες απέναντι σε Λιντς και Μπέρνλι που την έχουν κρατήσει εκτός της πρώτης τετράδας της Premier League. Αμφότερες μοιάζουν να περνούν μια παρόμοια φόρμα τις τελευταίες εβδομάδες με αυξομειώσεις στην απόδοσή τους και τα σημάδια δείχνουν ότι προμηνύεται ένα κλειστό ματς στη μεταξύ τους κόντρα.



Ο Παναθηναϊκός, χωρίς κανένα απολύτως περιθώριο για άλλα στραβοπατήματα, τρέχει να προλάβει την πρώτη τετράδα της Super League και το εμπόδιό του πριν αναμετρηθεί στα… ίσα με τον Λεβαδειακό, είναι ο Άρης. Λίγα βράδια πριν οι ποδοσφαιριστές του Ράφα Μπενίτεθ κατάφεραν να λυγίσουν τη Βικτόρια Πλζεν στη διαδικασία των πέναλτι και να πάρουν μια σπουδαία πρόκριση στους «16» του Europa League, με το όνομα «Panathinaikos» να ακούγεται ξανά με βρόντο στην Ευρώπη! Ήταν η αποκορύφωση σε ένα σερί από θετικά αποτελέσματα για το Τριφύλλι, το οποίο και σε επίπεδο Super League έχει… εξωραΐσει την εικόνα του με τρεις νίκες στα τέσσερα τελευταία ματς.



Μετά το διαζύγιο με τον Μανόλο Χιμένεθ, οι Θεσσαλονικείς θα παλέψουν να ξεφύγουν από τις σερί ισοπαλίες που τους έχουν περιορίσει στην 6η θέση του πρωταθλήματος, με την παρουσία τους στην πρώτη οκτάδα να μην θεωρείται πλέον εγγυημένη. Στο ντεμπούτο του στον πάγκο του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου καλείται να διαχειριστεί μια δύσκολη συνθήκη απέναντι στον φορμαρισμένο Παναθηναϊκό, αλλά μπορεί να στηριχθεί στο γεγονός πως οι παίκτες του σπάνια έχουν επιτρέψει στα σκορ να ξεφύγουν μέσα στη σεζόν.



Μάχη τετράδας στη Ρώμη, εκεί όπου η Ρόμα θα φιλοξενήσει τη Γιουβέντους στο «Ολίμπικο». Οι Ρωμαίοι θέλουν να υπερασπιστούν το προβάδισμα που έχουν αποκτήσει για να τερματίσουν εντός της ζώνης του Champions League και ουσιαστικά παίζουν για δυο αποτελέσματα, μιας και με την ισοπαλία θα κρατήσουν ακέραια τη διαφορά των τεσσάρων βαθμών.



Η ομάδα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι αν και διαθέτει την κορυφαία άμυνα της Serie A, στα ντέρμπι δεν έχει παρουσιάσει την ίδια απόδοση, καθώς έχει δεχθεί γκολ από όλες τις ομάδες του φετινού Top-5. Το ηθικό βέβαια είναι υψηλότερο συγκριτικά με τη Γιουβέντους, η οποία πλέον καλείται να επουλώσει τις πληγές της μετά τον αποκλεισμό από τα play-offs του Champions League. Παρά την εντυπωσιακή «μάχη» που έδωσαν οι Μπιανκονέρι με δέκα ποδοσφαιριστές και τη νίκη με 3-0 στην κανονική διάρκεια που ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα, η Γαλατάσαραϊ τους πέταξε εκτός Ευρώπης.

