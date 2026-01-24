ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Άρσεναλ – Γιουνάιτεντ, τα ιταλικά ντέρμπι και όλη η ευρωπαϊκή δράση με τις μεγαλύτερες «Ενισχύσεις» στην Elabet

Η Κυριακή φέρνει ματσάρες σε Αγγλία και Ιταλία, σούπερ ραντεβού σε όλη την Ευρώπη και κρίσιμα παιχνίδια και στη Super League. Από το Λονδίνο μέχρι το Τορίνο και από τη Ρώμη μέχρι τα ελληνικά γήπεδα, το πρόγραμμα είναι γεμάτο παιχνίδια που με φόντο τίτλους, τετράδες και ευρωπαϊκά εισιτήρια. Όλη αυτή η δράση παίζει στην Elabet, με τα πιο δυνατά Bet Builders, αμέτρητα ειδικά παικτών και ενισχυμένες αποδόσεις σε κάθε μεγάλο ραντεβού.

Στο επίκεντρο της Premier League βρίσκεται το μεγάλο ντέρμπι στο «Emirates», όπου η Άρσεναλ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Ιανουάριος αποδεικνύεται ιδιαίτερα απαιτητικός για τους Gunners, που καλούνται να διατηρήσουν απόσταση ασφαλείας στην κορυφή. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα προέρχεται από διαδοχικές ισοπαλίες, με πιο πρόσφατο το 0-0 στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ, αποτέλεσμα που δεν της επέτρεψε να ξεφύγει ακόμη περισσότερο από τους διώκτες της. Παρ’ όλα αυτά, στα μεγάλα ματς φέτος έχει δείξει χαρακτήρα, με νίκες απέναντι σε Τσέλσι και Ίντερ.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.00: Ημίχρονο/Ισοπαλία – Τελικό/Άρσεναλ – Under 5,5 γκολ

Η Γιουνάιτεντ, από την πλευρά της, πηγαίνει με σούπερ ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη στο ντέρμπι του Μάντσεστερ απέναντι στη Σίτι, στο ντεμπούτο του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο. Το αποτέλεσμα αυτό λειτούργησε σαν ηλεκτροσόκ, επαναφέροντας πίστη στις ικανότητές της. Ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα στο Λονδίνο θα τη βάλει ξανά δυναμικά στη μάχη της τετράδας, αν και η σταθερότητα παραμένει ζητούμενο εδώ και χρόνια για τους Κόκκινους Διαβόλους.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.40: Ισοπαλία & να σκοράρουν και οι δύο ομάδες

Η δράση στην Ιταλία παίρνει φωτιά. Εκεί δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι στο Τορίνο ανάμεσα στη Γιουβέντους και τη Νάπολι. Οι «Μπιανκονέρι» γνωρίζουν ότι μόνο η νίκη μπορεί να τους φέρει πιο κοντά στην πρώτη τετράδα και να δώσει ώθηση στη σεζόν τους. Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι έχει βελτιώσει αισθητά την ανασταλτική λειτουργία της Γιουβέντους, ενώ επιθετικά η ομάδα δείχνει πιο πειθαρχημένη και ουσιαστική. Η Νάπολι, αν και σκληρή και δύσκολα ηττάται, έχει πληρώσει τις πολλές ισοπαλίες το τελευταίο διάστημα, χάνοντας επαφή με την κορυφή. Παρ’ όλα αυτά, μια νίκη στο Τορίνο θα μπορούσε να αλλάξει πλήρως τη δυναμική της στη μάχη του τίτλου, ειδικά αν συνδυαστεί με απώλειες των ομάδων του Μιλάνου.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 7.95: Ημίχρονο/Ισοπαλία – Τελικό/Μίλαν

Στο «Ολίμπικο», η Ρόμα φιλοξενεί τη Μίλαν, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί κομβικό για τους στόχους αμφότερων. Οι Ροσονέρι συνεχίζουν το κυνήγι της πρωτοπόρου Ίντερ, βασιζόμενοι στη σταθερότητα και την υπομονή στο παιχνίδι τους, ενώ η Ρόμα έχει βρει ρυθμό, «τρέχοντας» σερί νικών με κλειστή άμυνα και σωστή διαχείριση, έχοντας δικό της ρεαλιστικό στόχο την παραμονή στην τετράδα.

