Αρμάνι – Ολυμπιακός με ενισχυμένο Bet Builder σε πόντους, ασίστ (14/11)

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Μιλάνο γεμάτος αυτοπεποίθηση, μετά από μία από τις πιο ολοκληρωμένες φετινές του εμφανίσεις απέναντι στη Ζάλγκιρις. Το 95-78 ήρθε με απόλυτο έλεγχο από το πρώτο λεπτό: σωστός ρυθμός, καθαρό μυαλό, ισορροπία σε άμυνα και επίθεση. Με τρεις συνεχόμενες νίκες στο ΣΕΦ απέναντι σε Χάποελ, Παρτίζαν και Ζάλγκιρις, η ομάδα του Μπαρτζώκα βγάζει ξανά τα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν: αμυντική συνέπεια και παραγωγικότητα που ανεβαίνει σταδιακά.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.40: Over 159.5 πόντοι – Μιλουτίνοφ Over 10.5 πόντοι – Γουόκαπ Over 6.5 ασίστ

Ο Μιλουτίνοφ δείχνει να ανταποκρίνεται πλήρως τον ρόλο του βασικού πυλώνα στη ρακέτα, ενώ ο Γουόκαπ επαναφέρει τη σταθερότητα στη δημιουργία. Ο Ντόρσεϊ προσφέρει το επιθετικό «ξέσπασμα» που μπορούν απρόοπτα να μεταβάλλουν τις ισορροπίες, κάτι που φάνηκε έντονα απέναντι στους Λιθουανούς. Το Μιλάνο όμως παραμένει μία από τις δύσκολες έδρες της EuroLeague. Η Αρμάνι ανεβαίνει διαρκώς: νίκη στο Κάουνας, δύο οριακές ήττες απέναντι σε κορυφαίους αντιπάλους και εντυπωσιακό διπλό στην Εφές. Μεσίνα–μπάσκετ, δηλαδή έλεγχος, πειθαρχία και ισορροπία. Η προϊστορία πάντως γέρνει προς τον Ολυμπιακό (20-8 συνολικά, τρεις συνεχόμενες νίκες). Η ελληνική ομάδα γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται τέτοιου τύπου παιχνίδια και το αποψινό τεστ μοιάζει ιδανικό για να μετρήσει πραγματικά το επίπεδο συνέπειας στο οποίο βρίσκεται.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 2.50: Ντεπάι να σκοράρει

Η κορυφή του Group G κρίνεται σε μεγάλο βαθμό στη Βαρσοβία, εκεί όπου Πολωνία και Ολλανδία παίζουν έναν μικρό… τελικό. Οι «Οράνιε» βρίσκονται στο +3, τους αρκεί και η ισοπαλία, όμως με νίκη «κλειδώνουν» και μαθηματικά την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026. Το 1-1 του πρώτου αγώνα και η τεράστια διαφορά τερμάτων (+16 έναντι +8) βάζουν τους Ολλανδούς σε ξεκάθαρο πλεονέκτημα.

Οι φιλοξενούμενοι είναι η πιο σταθερή και παραγωγική ομάδα του ομίλου: 5 νίκες, 1 ισοπαλία, 22 γκολ ενεργητικό, μόλις 3 παθητικό και δύο τεσσάρες στα τελευταία παιχνίδια. Η Πολωνία έχει χαρακτήρα, βρίσκεται στη δεύτερη θέση, αλλά παλεύει κόντρα σε μια βαρύτατη παράδοση: μόλις 3 νίκες στα τελευταία 21 μεταξύ τους.

Ο Μέμφις Ντεπάι είναι ο πιο φορμαρισμένος παίκτης του ομίλου, πρώτος σκόρερ με 5 τέρματα και σταθερά στο κέντρο κάθε επικίνδυνης ενέργειας της Ολλανδίας. Με τους «Οράνιε» να δημιουργούν πολλές καθαρές φάσεις και να παίζουν με ένταση στα πλάγια, οι πιθανότητες να βρει ξανά δίχτυα είναι ξανά υψηλές…

