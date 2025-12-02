Άρης – ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson (03/12)

Στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson η League Phase βρίσκεται στην 4η αγωνιστική. Είναι η προτελευταία στροφή της διαδικασίας, αλλά για πολλές ομάδες είναι το φινάλε αυτής. Οπότε, τα ματς αναμένονται συναρπαστικά!

Στο «Κλεάνθης Βικελίδης» διεξάγεται το μεγάλο ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ (21:30), λίγες ημέρες πριν από τη μονομαχία τους για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Άρης έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή του με 3/3 νίκες. Προέρχεται και από νίκη με 2-1 επί της ΑΕΛ για τη Super League. Ο ΠΑΟΚ έχει μια νίκη και μια ήττα στον θεσμό, με 5-5 γκολ. Δεν έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή του και θέλει το θετικό αποτέλεσμα προκειμένου να παίξει ρέστα στην επόμενη αγωνιστική για να μπει στην πρώτη 4άδα, αν αυτό είναι ακόμη εφικτό.

Ο άσος του Άρη προσφέρεται στο 3.80** και το διπλό του ΠΑΟΚ πάει στο 2.00** στην πλατφόρμα της Betsson.

Με τον κάτοχο της διοργάνωσης Ολυμπιακό η Ελλάς Σύρου

Στο «Γήπεδο Ερμούπολης» διεξάγεται ένα ιστορικό ματς (13:30). Η Ελλάς Σύρου υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Μια πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει τον κάτοχο του τίτλου. Η γηπεδούχος έχει 1-0-2 με 6-8 γκολ και παλεύει για την πρόκρισή της στα νοκ άουτ. Ο Ολυμπιακός, πάλι, με 2/2 νίκες θέλει το τρίποντο για να κάνει βήμα προς την πρώτη 4άδα και την άμεση πρόκριση στους «8».

O άσος της Ελλάδας Σύρου εκτοξεύεται στο 21.00** και το διπλό του Ολυμπιακού το βλέπουμε στο 1.10** στην πλατφόρμα της Betsson.

Το απόλυτο ο Λεβαδειακός

Στο «Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου», Μαρκό και Λεβαδειακός διασταυρώνουν τα ξίφη τους (15:00). Οι γηπεδούχοι έπειτα από δύο ματς έχουν 0-1-1 και στις δύο τελευταίες αγωνιστικές θα παίξουν τα ρέστα τους για να μπουν στα νοκ άουτ. Ο Λεβαδειακός έχει το απόλυτο με 3/3 νίκες και έχει ήδη πάρει το εισιτήριο για τα νοκ άουτ. Θέλει να κλείσει με 4/4 επιτυχίες για να αυξήσει τις πιθανότητές του να τερματίσει στην πρώτη 4άδα και να πάει απευθείας στα προημιτελικά. Στο 8.60** ο άσος, στο 1.33** το διπλό στην πλατφόρμα της Betsson.

Χωρίς νίκη Καλλιθέα και Καβάλα

Στο «Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας», η Athens Kallithea υποδέχεται την Καβάλα (15:00). Η Athens Kallithea έχει μηδέν στα τρία, αλλά ακόμη διατηρεί μαθηματικές πιθανότητες πρόκρισης. Θα χρειαστεί να νικήσει με μεγάλη διαφορά. Η Καβάλα έχει 0-1-1 και σε αυτό και στο επόμενο ματς θα τα δώσει όλα για να πάρει την πρόκριση. Ο άσος δίνεται στο 1.20** και το διπλό φτάνει στο 16.00** στην πλατφόρμα της Betsson.

Μονομαχία ομάδων Super League

Στη Λάρισα, η ΑΕΛ παίζει με τον Ατρόμητο (16:00). Η Λάρισα μετράει 0-1-2 με 4-8 γκολ. Είναι η τελευταία της ευκαιρία να διεκδικήσει κάτι καλό, αν και οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος της. Ο Ατρόμητος έχει ρεκόρ 1-1-1 με 6-5 γκολ. Θέλει νίκη για να εδραιωθεί στις θέσεις που οδηγούν στα νοκ άουτ, ενώ ενδεχομένως να τον βολέψει και η ισοπαλία ανάλογα με τα υπόλοιπα σκορ. Στο 2.55** ο άσος, στο 2.75 το διπλό στην Betsson.

Σε όλα τα ματς είναι διαθέσιμο και το πολύτιμο εργαλείο Bet Builder, που δίνει τη δυνατότητα για πολλαπλές επιλογές για στοίχημα σ’ ένα αθλητικό γεγονός και κάνει το παιχνίδι ακόμη πιο διασκεδαστικό.

Για την πρώτη νίκη στην Τρίπολη

Στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» ο Αστέρας Τρίπολης κοντράρεται με την Ηλιούπολη (17:00). Ο γηπεδούχος έχει ρεκόρ 0-1-2 με 2-4 γκολ. Ψάχνει την πρώτη νίκη του για να μπορέσει να ελπίζει ό,τι θα μπει στην πρώτη 12άδα. Η Ηλιούπολη με 3/3 ήττες και 1-5 γκολ έχει μαθηματικές ελπίδες, αλλά θα χρειαστεί να ξεπεράσει τον εαυτό της και να σταθεί πολύ τυχερή. Ο άσος προσφέρεται στο 1.09** και το διπλό εκτοξεύεται στο 27.00**.

Οι «απόλυτοι» ΑΕΚ και ΟΦΗ

Στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ (17:30). Είναι ένα από τα μεγάλα ματς της αγωνιστικής. Η ΑΕΚ έχει 3/3 νίκες με 4-1 γκολ. Ο ΟΦΗ έχει κι αυτός 3/3 νίκες με 7-1 τέρματα. Η 4η της βαθμολογίας υποδέχεται τον πρώτο. Αμφότερες έχουν περάσει στα νοκ άουτ. Θέλουν, όμως, το τρίποντο για να νιώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια πως θα βρίσκονται στην πρώτη 4άδα που στέλνει απευθείας στα προημιτελικά. Ο άσος εμφανίζεται στο 1.22** και το διπλό φτάνει στο 13.00** στην Betsson.

Δυσκολεύεται με την Κηφισιά το «τριφύλλι»

Στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Κηφισιά (19:30). Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έχει 2/2 νίκες με 3-1 γκολ. Έχει στο πρόγραμμα και ένα ματς με την Καβάλα ώστε αφενός να κλειδώσει την παρουσία της στα νοκ άουτ κι αφετέρου να παλέψει για να μπει στην 4άδα που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά. Η Κηφισιά έχει 1-2-0 με 4-3 γκολ και μάχεται κι αυτή για να σφραγίσει την πρόκρισή της. Νωρίτερα στη σεζόν η Κηφισιά νίκησε με 3-2 τον Παναθηναϊκό, ενώ μετράει δύο συνεχόμενα ματς εναντίον του χωρίς ήττα. Στο 1.29** ο άσος, στο 11.00** το διπλό.

Στο Κύπελλο Ελλάδας η μάχη για την κατάκτηση του τίτλου βρίσκεται σε εξέλιξη. Ποια ομάδα θα σηκώσει την κούπα στον τελικό που θα γίνει στο «ΟΑΚΑ»; Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί στην πλατφόρμα της Betsson με απόδοση 2.35**. Ακολουθούν ο Παναθηναϊκός κι ο ΠΑΟΚ με 5.00**, ενώ η ΑΕΚ τοποθετείται στο 5.25**.

