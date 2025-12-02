Άρης – ΠΑΟΚ με 0% γκανιότα και σούπερ «Ενισχύσεις» σε Κύπελλο, Ρεάλ και Premier League από την Elabet

Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης αλλάζει πλαίσιο, αλλά όχι και σημασία και ενδιαφέρον. Άρης και ΠΑΟΚ συναντιούνται για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου, σε ένα σημείο της διοργάνωσης όπου τα περιθώρια είναι οριακά και για τις δύο πλευρές. Ο Άρης επιστρέφει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με το απόλυτο 3/3 και με ξεκάθαρο στόχο να «κλειδώσει» από σήμερα μια θέση στην τετράδα που δίνει απευθείας εισιτήριο από τη league phase. Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, μπαίνει στο ματς με πίεση για αντίδραση και την υποχρέωση νίκης, ώστε να μη βρεθεί σε δυσμενή θέση ενόψει της συνέχειας.

Για τον Άρη, η νίκη επί της Λάρισας με γκολ στις καθυστερήσεις λειτούργησε σαν μικρή εκτόνωση σε μια δύσκολη περίοδο. Είχαν προηγηθεί δύο μήνες χωρίς τρίποντο, επτά παιχνίδια χωρίς νίκη και αυξανόμενη αμφισβήτηση γύρω από τον Μανόλο Χιμένεθ. Με μόλις 11 γκολ σε 12 αγωνιστικές και απουσίες που επηρεάζουν τη δημιουργία, το αποψινό αποτέλεσμα γίνεται ακόμα πιο κρίσιμο: τόσο για τη βαθμολογία όσο και για την ψυχική ηρεμία.



Ο ΠΑΟΚ, αντίθετα, πηγαίνει στο ραντεβού έπειτα από μια από τις πιο ανατρεπτικές βραδιές της σεζόν. Το 2-3 στη Λιβαδειά, όπου γύρισε το ματς μετά το 85’, έφερε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα. Στο Κύπελλο, όμως, η εικόνα είναι διαφορετική. Με 1 νίκη και 1 ήττα, η βαριά ήττα 4-1 από τον Λεβαδειακό έχει δημιουργήσει πίεση: ο Δικέφαλος χρειάζεται άμεσα βαθμούς και η νίκη αποτελεί σχεδόν μονόδρομο για να μείνει σε καλό επίπεδο σε αυτή την περίεργη φετινή διοργάνωση.



Στην Elabet θα βρεις:

• Ενισχυμένες αποδόσεις

• 0% γκανιότα

• Ενισχυμένα bet builders

• Αμέτρητα ειδικά παικτών

• Super Προσφοράς* Γνωριμίας

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.75: Over 3.5 γκολ – GG – Έσε Over 0.5 σουτ στην εστία

Η ιστορία του ζευγαριού μιλάει από μόνη της: η Μπρέντφορντ έχει να νικήσει εκτός έδρας την Άρσεναλ από το 1938. Οι «Κανονιέρηδες» μετρούν επτά ματς χωρίς ήττα απέναντι στις «Μέλισσες» και επιστρέφουν στο Emirates μετά το 1-1 του «Στάμφορντ Μπριτζ» με καθαρή εικόνα ότι παραμένουν στην κορυφή. Με εννέα νίκες στα δέκα εντός έδρας ματς φέτος και την καλύτερη άμυνα της Premier League στο γήπεδο τους, έχουν ξανά τον πρώτο λόγο. Η Μπρέντφορντ παλεύει ανάμεσα σε φάσεις ενθουσιασμού και δυσκολίας. Ο Ιγκόρ Τιάγκο βρίσκεται σε σούπερ φόρμα (11 γκολ), όμως μακριά από το «Gtech» η εικόνα αλλάζει δραματικά: πέντε ήττες σε έξι εκτός έδρας αγώνες και σημαντικές αδυναμίες στην πίεση.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 7.40: Ισοπαλία/Ισοπαλία (Ημίχρονο/Τελικό)

Η Ρεάλ αναζητά restart μετά από έναν μήνα χωρίς νίκη στη La Liga. Οι τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες την έριξαν πίσω στη μάχη με την Μπαρτσελόνα και το αποψινό ματς στο «Σαν Μαμές» γίνεται ακόμα πιο κρίσιμο, καθώς υπάρχει έντονη γκρίνια. Η Αθλέτικ έχει πάρει 13 από τους 20 βαθμούς της στο σπίτι της, βρίσκει ρυθμό και έρχεται από επαγγελματική νίκη στη Λεβάντε. Η Ρεάλ του Τσάμπι Αλόνσο παραμένει ισχυρή επιθετικά με τον Εμπαπέ να μετρά 14 γκολ σε 14 παιχνίδια, αλλά δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα ματς όπου δέχεται πρώτη τέρμα. Με τις δύο ομάδες να παίζουν προσεκτικά στα μεγάλα παιχνίδια, το ενδεχόμενο ισοπαλίας και στα δύο μέρη έχει λογική και παράδοση.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ