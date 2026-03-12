Aποδοσάρες στη winmasters για τις «μάχες» σε Europa, Conference League και Euroleague!

Οι Πέμπτες είναι τα… νέα Σαββατοκύριακα. Κι αυτό διότι έχουν φουλ δράση σε γρασίδι και παρκέ. Europa League, Conference League και Euroleague. Απ’όλα έχει ο… μπαχτσές του προγράμματος.

Φυσικά, οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού απέναντι σε Τσέλιε και Μπέτις αντίστοιχα συγκεντρώνουν όλα τα βλέμματα τους πάνω τους, όμως το ίδιο ισχύει και για το Μονακό – Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Πανταχού «παρούσα» η winmasters εννοείται με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς!

Ξεκινάμε από το ποδόσφαιρο και τη Σλοβενία, εκεί όπου η ΑΕΚ θα δοκιμαστεί απέναντι στην Τσέλιε. Δεν είναι… παιχνιδάκι, όμως η Ένωση αυτή τη στιγμή έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Τη βρίσκουμε στο 2.13, με αυτή των Σλοβένων στο 3.65 και την ισοπαλία στο 3.60.

Από εκεί και πέρα έχει ενδιαφέρον κανείς να… τσεκάρει και άλλες επιλογές, όπως το G/G+Over 2,5 σε συνδυασμό και με τέρμα του Λούκα Γιόβιτς που προσφέρεται στο πολύ ελκυστικό 3.75.

Στην Αθήνα, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Μπέτις. Αναμενόμενα, κόντρα σε μια τόσο ποιοτική ισπανική ομάδα, το «τριφύλλι», που θα εξαντλήσει τις πιθανότητές του για πρόκριση, έχει ρόλο αουτσάιντερ. Στο 3.95 συναντάμε τον άσο, με το διπλό στο 2.22 και στην ισοπαλία στο 3.35.

Υπάρχουν και bet builder με μεγάλη αξία εννοείται, όπως το Over 1,5+Κόρνερ Over 9,5+Κάρτες Over 4,5 που προσφέρεται στο 6.71.

Μεταφερόμαστε τώρα σε μπασκετικό περιβάλλον και στη Γαλλία, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μονακό. Βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση οι «ερυθρόλευκοι», εν αντιθέσει με τους γηπεδούχους. Για αυτό και τη νίκη τους τη συναντάμε στο 1.38, ενώ τον άσο στο 3.55.

Αξίζει, πάντως, κανείς να ρίξει το βλέμμα του και σε πιο ιντριγκαδόρικες επιλογές. Για παράδειγμα υπάρχει πολύ ελκυστικό combo με Χάντικαπ -10,5 Ολυμπιακού, Over 175,5 πόντους συνολικά και Over 13,5 πόντους από τον Εβάν Φουρνιέ, το οποίο βρίσκουμε στο 8.10

Φυσικά, πάντως, δεν μπορούμε να μιλάμε για ντέρμπι, αν δεν μιλήσουμε και για πιο ιδιαίτερες επιλογές. Για ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα που πάντα έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Για παράδειγμα, στο 6.15 βρίσκουμε το combo για νίκη του Ολυμπιακού με G/G και σκόρερ τον Ελ Κααμπί, ενώ τον συνδυασμό Over 9,5 κόρνερ και Over 5,5 κάρτες στο 4.85. Ελκυστική επιλογή και το anytime τέρμα του Γιάννη Κωνσταντέλια, στο 5.00.

