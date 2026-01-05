Απίστευτες αποδόσεις στα παρκέ της Euroleague και στις «μάχες» Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού από τη winmasters!

Έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο μισό της κανονικής περιόδου της Euroleague, έχοντας μπροστά μας μία ακόμη διαβολοβδομάδα. Και σήμερα Τρίτη, οι ελληνικές ομάδες έχουν δύο απαιτητικές αποστολές.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, ενώ, αργότερα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο «ΟΑΚΑ» την Αρμάνι Μιλάνο. Ασφαλώς και στις δύο αναμετρήσεις, πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η winmasters, η οποία τρελαίνει κόσμο με τις αποδόσεις της.

Ξεκινώντας από τους «ερυθρόλευκους», η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη με την ψυχολογία στα ύψη. Το διπλό στο «ΟΑΚΑ» επί του Παναθηναϊκού (87-82) τόνωσε το ηθικό των παικτών, οι οποίοι απειλούν ευθέως την πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε (19:45).

Το έργο βέβαια των Πειραιωτών είναι εξαιρετικά δύσκολο, κάτι που αποτυπώνεται και στις στοιχηματικές τιμές. Στη winmasters φαβορί είναι ο άσος, στο 1.58, με το διπλό να ανέρχεται στο υψηλότερο 2.42.

Μία ώρα και 30 λεπτά αργότερα (21:15), ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο, με στόχο να επανέλθει στις νίκες, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ίδιο γήπεδο.

Το «θέλω» και το «πρέπει» για το σύνολο του Εργκίν Αταμάν είναι τεράστιο, με τη winmasters να δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στους «πράσινους». Το 1.27 του άσου τα λέει όλα, με τη νίκη των Ιταλών να προσφέρεται στο 3.85.

