Άπαιχτες αποδόσεις από τη winmasters στις ελληνικές «μάχες» στην Ευρώπη!

Άλλη μία Πέμπτη με ελληνικό ενδιαφέρον έρχεται να απογειώσει το βράδυ μας! Οι τρεις εκπρόσωποί μας σε Europa League και Conference League έτοιμοι για να δώσουν μεγάλη βαθμολογική – ελληνική – ώθηση στην UEFA.

Όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα, η winmasters είναι παρούσα στις δοκιμασίες του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, προσφέροντάς σου τις καλύτερες προσφορές* και αποδόσεις!

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters!

Ξεκινώντας από το Europa League, ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται στη Βουλγαρία από τη Λουντογκόρετς (19:45). Αναμέτρηση που θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις «ασπρόμαυρες» ελπίδες πρόκρισης.

Το πάνω χέρι στη winmasters ανήκει στον «δικέφαλο του Βορρά», με το διπλό του να βρίσκεται στο 2.14. Περίπου στην ίδια τιμή ο άσος και η ισοπαλία, αυτή τη στιγμή στο 3.45 και 3.60 αντίστοιχα.

Τη σκυτάλη στις 22:00 παίρνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στοχεύει στην τρίτη συνεχόμενη ευρωπαϊκή του νίκη στη League Phase, υποδεχόμενος τη Βικτόρια Πλζεν στο «ΟΑΚΑ».

Sports Calendar Christmas edition με μοναδικά δώρα* και πλούσιες επιβραβεύσεις*από τη winmasters!

Φαβορί οι «πράσινοι», οι οποίοι προσφέρονται στο 1.87, με την ισοπαλία να ανέρχεται στο 3.75. Την ίδια ώρα, το διπλό των Τσέχων το βρίσκουμε στο ακόμη υψηλότερο 4.35.

Όσον αφορά το Conference League, εκεί η ΑΕΚ θέλει να αποδράσει με το τρίποντο από τη Σαμψούντα, αντιμετωπίζοντας την πρωτοπόρο της League Phase, Σάμσουνσπορ.

Η Ένωση έχει το προβάδισμα στη winmasters, με τη νίκη της να τοποθετείται στο 2.55. Λίγο πιο πάνω ο άσος των Τούρκων 2.77, με την τιμή της ισοπαλίας να υπερβαίνει κατά πολύ τον τριπλασιασμό (3.45).

1300 αποκλειστικά δώρα* εντελώς δωρεάν-χωρίς κατάθεση με κωδικό XMAS1300.

Δωρεάν* προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με αυτόματη συμμετοχή στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι στο Λας Βέγκας με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

Aποκλειστικά στην winmasters τα νέο Sports Drops* που ανεβάζουν το επίπεδο.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις