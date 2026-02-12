Αντεπίθεση για το όγδοο με ειδικά στοιχήματα από τη Novibet! (13/02)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενερμπαχτσέ για την 26η αγωνιστική της Euroleague, θέλοντας να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Οι «πράσινοι» γνώρισαν την εκτός έδρας ήττα με 78-62 στο Βελιγράδι από την Παρτιζάν την προηγούμενη αγωνιστική, πραγματοποιώντας μία κακή εμφάνιση.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν παρουσιάστηκε κατώτερο των περιστάσεων και πέρα από την πρώτη περίοδο δεν μπόρεσε να προβάλει αντίσταση στην αντίπαλό του.

Ο Τι Τζέι Σορτς μπορεί να πέτυχε 21 πόντους αλλά ήταν ο μόνος παίκτης του Παναθηναϊκού με διψήφιο αριθμό πόντων.

Ο Αταμάν, ο οποίος έχασε τη μητέρα του την Τρίτη (10/02), είδε τον Κέντρικ Ναν να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα της προπόνησης και να είναι έτοιμος για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Με ρεκόρ 16-11 ο Παναθηναϊκός είναι στην 8η θέση της βαθμολογίας και θέλει να διεκδικήσει μία θέση στην πρώτη τετράδα.

Είχε δείξει πολύ καλό πρόσωπο στον πρώτο γύρο στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Φενέρ και με παρόμοια εμφάνιση μπορεί να πάρει τη νίκη.

Για το πρωτάθλημα, το «τριφύλλι» πέρασε εύκολα από την Καρδίτσα, παίρνοντας μία άνετη νίκη με 78-53.

Ο κόσμος της ομάδας πάντως είναι ενθουσιασμένος με την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και το κλίμα στο γήπεδο αναμένεται ένθερμο.

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 1 (-2.5): 1.90 2 (+2.5): 1.90

Από την άλλη η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται σε μία πολύ καλή περίοδο, μετρώντας έξι σερί νίκες στη Euroleauge 11 σε όλες τις διοργανώσεις.

Την προηγούμενη αγωνιστική, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πήρε μία δύσκολη νίκη στην έδρα της Παρί με 92-90.

Τα πάντα κρίθηκαν στα τελευταία λεπτά, με τη Φενέρ να κάνει την αντεπίθεσή της στο τέταρτο δεκάλεπτο και να παίρνει το επιθυμητό για την ίδια αποτέλεσμα.

Συνεχίζει έτσι να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 19-7, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Παρόμοια εικόνα είχε και στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Γαλατασαράι για το πρωτάθλημα, όπου επικράτησε και πάλι στο καλάθι (79-77), με πολύ καλό τέταρτο δεκάλεπτο.

Η αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ έχει μεγάλο ενδιαφέρον ανάμεσα στις ομάδες που έχουν κατακτήσει τα τελευταία δύο χρόνια τη Euroleague.

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στην Euroleague

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.