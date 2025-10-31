Ανεπανάληπτες αποδόσεις από τη winmasters στο «Tottenham Hotspur Stadium» και το Τότεναμ – Τσέλσι!

Η Premier League επιστρέφει και το κάνει με τρόπο εμφατικό. Τότεναμ – Τσέλσι στις 19:30 για τη 10η αγωνιστική, με το ντέρμπι του Λονδίνου να προσελκύει – δικαίως – όλα τα στοιχηματικά βλέμματα.

Και εδώ είναι που έρχεται η winmasters να κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή την εμπειρία σου. Η νούμερο ένα στοιχηματική εταιρία στην Ελλάδα προσφέρει απίστευτες αποδόσεις στο μεγάλο παιχνίδι τού «Tottenham Hotspur Stadium».

Με τα όσα έχουν δείξει οι δύο ομάδες έως τώρα στο πρωτάθλημα, η Τότεναμ φαίνεται να είναι ελαφρώς σε καλύτερη μοίρα. Πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες, ρεκόρ που υπερέχει τού 4-2-3 των «μπλε».

Οι «πετεινοί» έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν τη διαφορά από την Τσέλσι, αλλά, βάσει αποδόσεων στη winmasters, δεν είναι αυτοί το φαβορί..

Στο 2.75 ο άσος, στο 2.55 το διπλό, ενώ το ενδεχόμενο της ισοπαλίας προσφέρεται στο 3.60. Όσον αφορά τα γκολ, το Over 2,5 τιμάται στο 1.75, σε ρόλο φαβορί από το Under 2,5 τού 2.11, με το Goal/Goal να έχει τον πρώτο λόγο ξεκάθαρα στο 1.57, έναντι τού 2.40 τού No Goal.

Φυσικά, η Premier League είναι το κατεξοχήν πρωτάθλημα για συνδυαστικά και ειδικά στοιχήματα, τα οποία η winmasters παρέχει εν αφθονία. Το Goal/Goal + Over 2,5 + Over 4,5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο για παράδειγμα, φτάνει στο 3.30. Επίσης, για εσένα που θέλεις να «μπλέξεις» με παίκτες, το να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Κόουλ Πάλμερ, βρίσκεται στο δελεαστικό 3.20.

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

