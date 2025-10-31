ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ανεπανάληπτες αποδόσεις από τη winmasters στο «Tottenham Hotspur Stadium» και το Τότεναμ – Τσέλσι!

Η Premier League επιστρέφει και το κάνει με τρόπο εμφατικό. Τότεναμ – Τσέλσι στις 19:30 για τη 10η αγωνιστική, με το ντέρμπι του Λονδίνου να προσελκύει – δικαίως – όλα τα στοιχηματικά βλέμματα.

Και εδώ είναι που έρχεται η winmasters να κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή την εμπειρία σου. Η νούμερο ένα στοιχηματική εταιρία στην Ελλάδα προσφέρει απίστευτες αποδόσεις στο μεγάλο παιχνίδι τού «Tottenham Hotspur Stadium».

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters!

Με τα όσα έχουν δείξει οι δύο ομάδες έως τώρα στο πρωτάθλημα, η Τότεναμ φαίνεται να είναι ελαφρώς σε καλύτερη μοίρα. Πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες, ρεκόρ που υπερέχει τού 4-2-3 των «μπλε».

Οι «πετεινοί» έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν τη διαφορά από την Τσέλσι, αλλά, βάσει αποδόσεων στη winmasters, δεν είναι αυτοί το φαβορί..

Bet Builder με μοναδικά δώρα* και πλούσιες επιβραβεύσεις* από τη winmasters!  

25 Δώρα* στο Τότεναμ – Τσέλσι

15 Δώρα* στις σημερινές αναμετρήσεις

Στο 2.75 ο άσος, στο 2.55 το διπλό, ενώ το ενδεχόμενο της ισοπαλίας προσφέρεται στο 3.60. Όσον αφορά τα γκολ, το Over 2,5 τιμάται στο 1.75, σε ρόλο φαβορί από το Under 2,5 τού 2.11, με το Goal/Goal να έχει τον πρώτο λόγο ξεκάθαρα στο 1.57, έναντι τού 2.40 τού No Goal.

Φυσικά, η Premier League είναι το κατεξοχήν πρωτάθλημα για συνδυαστικά και ειδικά στοιχήματα, τα οποία η winmasters παρέχει εν αφθονία. Το Goal/Goal + Over 2,5 + Over 4,5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο για παράδειγμα, φτάνει στο 3.30. Επίσης, για εσένα που θέλεις να «μπλέξεις» με παίκτες, το να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Κόουλ Πάλμερ, βρίσκεται στο δελεαστικό 3.20.

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

Η winmasters σου προσφέρει καθημερινά δώρα* στο νέο Mega Offers* 

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα