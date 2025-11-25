Αν ψάχνεις τις καλύτερες αποδόσεις στο Ολυμπιακός – Ρεάλ, η winmasters είναι εδώ για σένα!

Είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι που θα γίνει σε ελληνικό έδαφος φέτος. Τουλάχιστον όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, διότι έχουμε και ένα Final Four στην Αθήνα τον Μάιο.

Απόψε στις 22:00, το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» είναι έτοιμο για μία βραδιά μαγική και ανεπανάληπτη. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής του Champions League.

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters!

Και η winmasters ξέρει πώς να απογειώσει τη στοιχηματική σου εμπειρία στη σούπερ αυτή αναμέτρηση. Εντάξει, δεν θέλει και κάποιον τρομερό δείκτη ποδοσφαιρικής ευφυΐας, για να καταλάβει κανείς ότι η «βασίλισσα» είναι το ακλόνητο φαβορί.

Το 1.43 του διπλού των «μερένχες» είναι ενδεικτικό της κατάστασης, με την ισοπαλία να προσφέρεται στο υψηλότερο 5.20, ενώ ο «ερυθρόλευκος» άσος ανέρχεται στο 7.10.

Sports Calendar Black Friday edition με μοναδικά δώρα* και πλούσιες επιβραβεύσεις*από τη winmasters!

Με τέτοια απόκλιση, λογικό είναι πως το ενδιαφέρον των παικτών του στοιχήματος στρέφεται στα γκολ. Εκεί όπου οι αποδόσεις θεωρούν πως οι Πειραιώτες ένα τέρμα μπορούν να το σημειώσουν.

Στο 1.69 το Goal/Goal, σαφές φαβορί έναντι του No Goal στο 2.16, με το line στη winmasters να τοποθετείται στο 3. Προβάδισμα στο Over του 1.79, οριακά πάνω από τον διπλασιασμό (2.05) το Under.

1005 δώρα* χωρίς κατάθεση* που θα σε ξετρελάνουν! Με promo code BLACKSTAR.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις