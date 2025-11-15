ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Αλβανία – Αγγλία με ιστορική «Ενίσχυση» στο μυθικό 11×11 των Λιονταριών (16/11)

Η τελευταία αγωνιστική του Group K βρίσκει την Αλβανία μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιστορίας της. Το πρόσφατο 1-0 απέναντι στην Ανδόρα εξασφάλισε τα μπαράζ, ανέβασε την αυτοπεποίθηση και δημιούργησε το αίσθημα έχει ήδη πετύχει κάτι σημαντικό. Το κατάμεστο «Air Albania» αναμένεται να θυμίζει γιορτή, σε ένα βράδυ όπου η Αλβανία θέλει να μετρήσει τις δυνάμεις της απέναντι στην κορυφαία ομάδα του ομίλου.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.33: Νίκη Αγγλίας – Over 3.5 γκολ – Κέιν σκόρερ οποιαδήποτε στιγμή 

Η Αγγλία φτάνει στην τελευταία στροφή με το απόλυτο 7/7 και χωρίς να έχει δεχτεί ούτε ένα γκολ. Το πρόσφατο 2-0 επί της Σερβίας έφερε και μια ιστορική ισοφάριση: 10 διαδοχικές νίκες σε προκριματικές φάσεις (χωρίς τα φιλικά), επίδοση που ισοφάρισε το εθνικό ρεκόρ (τελευταία ήττα από την Ελλάδα 13 μήνες πριν). Το βράδυ στα Τίρανα μπορεί να γραφτεί ιστορία, καθώς οι «Λιοντάρια» έχουν την ευκαιρία να ολοκληρώσουν τα προκριματικά με 100% νίκες και να φτάσουν στο μυθικό 11×11, ένα επίτευγμα χωρίς προηγούμενο. Ο Κέιν παραμένει σημείο αναφοράς, η ομάδα βρίσκει εύκολα γκολ και η συνολική εικόνα της ομάδας του Τούχελ δείχνει ένα σύνολο που χτίζει χαρακτήρα πρωταγωνιστή.

Δείτε στην Elabet όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις για το Αλβανία – Αγγλία, τα ειδικά παικτών και τα bet builders των προκριματικών, και ανακαλύψτε τη  Super Προσφοράς* Γνωριμίας.

• Ενισχυμένα bet builders
• Ενισχυμένες αποδόσεις
• Πληθώρα ειδικών παικτών

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.00: Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Ισοπαλία

Η Ιταλία έκανε το καθήκον της απέναντι στη Μολδαβία (2-0) και ανέβηκε στους 18 βαθμούς, όμως η πραγματικότητα είναι αμείλικτη: η απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026 έχει χαθεί. Η Νορβηγία συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία με 7/7 νίκες, εντυπωσιακό 4-1 επί της Εσθονίας και συνολικό απολογισμό 33-4. Το +19 στη διαφορά τερμάτων σε σχέση με το -3 της Ιταλίας κάνει το σενάριο ανατροπής ουσιαστικά αδύνατο. Η Ιταλία βέβαια θέλει να κλείσει τον όμιλο με ελπιδοφόρα εικόνα και να διατηρήσει το εντός έδρας αήττητο, ενώ ταυτόχρονα έχει βρει ξανά ρυθμό μεσοεπιθετικά. Η Νορβηγία, με τους Χάαλαντ και Σόρλοθ σε τρομερή κατάσταση (17 γκολ μαζί), θα θέσει τις βάσης της αμφισβήτησης.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.75: Ισοπαλία/Ουκρανία & Under 3.5 γκολ

Στην ουδέτερη Βαρσοβία, Ουκρανία και Ισλανδία παίζουν τη 2η θέση. Η βαριά ήττα (4-0) από τη Γαλλία πηγαίνει την Ουκρανία σε τελικό χωρίς δίχτυ ασφαλείας: μόνο η νίκη τη στέλνει στο Μουντιάλ. Το 3-5 του πρώτου γύρου είχε αποκαλύψει πολλά: εκρηκτική επίθεση αλλά και μεγάλα αμυντικά κενά. Η Ισλανδία έκανε το καθήκον της στο Αζερμπαϊτζάν (2-0) και έπιασε ξανά τους Ουκρανούς στους 7 βαθμούς. Κλειδί της αναμέτρησης ότι υπερτερεί στη διαφορά τερμάτων, άρα με ισοπαλία περνάει εκείνη. Με αυτή τη συνθήκη, η Ισλανδία θα επιδιώξει έλεγχο ρυθμού, πειθαρχία και χαμηλό σκορ.

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

