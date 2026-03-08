Αλλαγές στη τετράδα με ενισχυμένες αποδόσεις!

Δύο σπουδαία παιχνίδια δεσπόζουν στο κυρίως πιάτο της 24ης αγωνιστικής στη Super League, σε Φάληρο και Λιβαδειά.

Το μεγάλο ντέρμπι λαμβάνει χώρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ (21:00), με τις δύο ομάδες να βαδίζουν σε τεντωμένο σχοινί και απόλυτη ισορροπία, καθώς έχουν 53 βαθμούς, όσου και η ΑΕΚ, σε μια σπάνια τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή σε τόσο προχωρημένο στάδιο του «μαραθωνίου».

Οι δυο τους θα γνωρίζουν πριν τη σέντρα το αποτέλεσμα της «Ένωσης» που αγωνίζεται μία μέρα νωρίτερα με την ΑΕΛ Novibet και στο τελευταίο ντέρμπι της κανονικής περιόδου στοχεύουν στο «τρίποντο» για το πλεονέκτημα τίτλου ενόψει των Playoffs.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήραν το «τρίποντο» στις Σέρρες την προηγούμενη αγωνιστική (1-2) και θέλουν να νικήσουν για πρώτη φορά φέτος τον «δικέφαλο» του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Οι «ασπρόμαυροι» επικράτησαν τόσο στον πρώτο γύρο στην Τούμπα με ανατροπή (2-1) αλλά και στο νοκ άουτ προημιτελικό Κυπέλλου στο Φάληρο (0-2) και θέλουν να δώσουν συνέχεια στο εξ αναβολής 1-4 επί της Κηφισιάς στη Νίκαια που τους έφερε στο γκρουπ των πρωτοπόρων.

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1:1.90 X:3.45 2:4.30

Στο «Λάμπρος Κατσώνης» της Βοιωτίας ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό (19:00) στον «τελικό» για την 4η θέση που οδηγεί στα Playoffs του πρωταθλήματος.

Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ πριν από λίγες εβδομάδες βρίσκονταν στο -9, αλλά πλέον έχουν γυρίσει τούμπα την κατάσταση και με το σερί 3/3 που έχουν μετά και το εξ αναβολής 4-1 επί του ΟΦΗ, ανέβηκαν στους 42 βαθμούς και το +3, έχοντας την ευκαιρία με νίκη στη Λιβαδειά να εξασφαλίσουν μαθηματικά την 4η θέση.

Από την πλευρά τους οι «πράσινοι» του Νίκου Παπαδόπουλου έχουν τέσσερα ματς στο πρωτάθλημα χωρίς νίκη μετά και το 1-0 από την Κηφισιά και καλούνται να μείνουν ζωντανοί στην κούρσα.

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1:3.75 X:3.20 2:2.15

