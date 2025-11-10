Αιώνιο νταμπλ με τρίποντη απόδοση στην Interwetten!

Το τζάμπολ της φετινής Euroleague έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου. Και, μόλις πέντε εβδομάδες αργότερα, λαμβάνει αισίως χώρα η τέταρτη «αγγελοβδομάδα» με διπλή αγωνιστική γεμάτη συναρπαστικές αναμετρήσεις στις τέσσερις γωνιές της Ευρώπης.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Παρίσι για να αντιμετωπίσει την Παρί (Τρίτη 11/11, 22:00), στην επιστροφή του Τι Τζέι Σορτς στο γήπεδο όπου μεγαλούργησε την περυσινή σεζόν, ανοίγοντας διάπλατα τις πόρτες του επτάστερου για να τον προσθέσει στο γεμάτο ταλέντο ρόστερ του.

Λιγότερες από 24 ώρες αργότερα (Τετάρτη 12/11, 21:15), ο Ολυμπιακός στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Κίναν Έβανς θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ την εξαιρετική φέτος Ζαλγκίρις Κάουνας, η οποία μετά από εννέα αγωνιστικές μοιράζεται την πρώτη θέση της βαθμολογίας με Ερυθρό Αστέρα και Χάποελ Τελ Αβίβ, όλες με ρεκόρ 7-2, στο +1 σε σχέση με τους Ερυθρόλευκους και στο +2 σε σχέση με τους Πράσινους.

Έχουμε και λέμε: Από την μια, νίκη του Παναθηναϊκού στην Πόλη του Φωτός, να σημειωθούν πάνω από 178,5 πόντοι συνολικά και να πετύχει ο σούπερ σκόρερ Κέντρικ Ναν πάνω από 24,5 πόντους. Και, από την άλλη, νίκη του Ολυμπιακού επί των Λιθουανών, να σημειωθούν πάνω από 162,5 πόντοι συνολικά και να ευστοχήσει σε πάνω από 2,5 τρίποντα ο μονίμως «καυτός» φέτος Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Έχουμε και λέμε: Από την μια, νίκη του Παναθηναϊκού στην Πόλη του Φωτός, να σημειωθούν πάνω από 178,5 πόντοι συνολικά και να πετύχει ο σούπερ σκόρερ Κέντρικ Ναν πάνω από 24,5 πόντους. Και, από την άλλη, νίκη του Ολυμπιακού επί των Λιθουανών, να σημειωθούν πάνω από 162,5 πόντοι συνολικά και να ευστοχήσει σε πάνω από 2,5 τρίποντα ο μονίμως «καυτός» φέτος Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Εκτός από το διπλό ραντεβού των Αιωνίων, βεβαίως, η «αγγελοβδομάδα» της Euroleague περιλαμβάνει και άλλες σπουδαίες αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν τα Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης (11/11, 21:30), Παρτιζάν – Μονακό (11/11, 21:30), Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα (12/11, 21:30) και Φενέρμπαχτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/11, 21:00).

Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ευρωπαϊκή ζώνη μπαίνουν στην τελική τους ευθεία στην φάση ομίλων, με συναρπαστικές μονομαχίες όπως Γαλλία – Ουκρανία (13/11, 21:45), Ιρλανδία – Πορτογαλία (13/11, 21:45) και Πολωνία – Ολλανδία (14/11, 21:45).

