Αγωνία στην κορυφή της Super League με ειδικά στοιχήματα από τη Novibet! (01/02)

Το κυρίως πιάτο της 19ης αγωνιστικής στη Super League διεξάγεται την Κυριακή (31/1) με ντέρμπι κι όχι μόνο.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό (21:00) στο ντέρμπι κορυφής. Η «Ένωση» έχει 44 βαθμούς έναντι 42 των Πειραιωτών με αγώνα περισσότερο, με το μεταξύ τους ντέρμπι να διαμορφώνει τις ισορροπίες για την τελική ευθεία της κανονικής περιόδου.

Η ΑΕΚ προέρχεται από δύο νίκες, επί του Παναθηναϊκού (4-0) και του Αστέρα (0-1) με συνολικά πέντε γκολ του Γιόβιτς, με τον Ολυμπιακό να νικά την προηγούμενη αγωνιστική το Βόλο (1-0), ενώ προέρχεται από τη νίκη-πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League μετά το 1-2 επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1:2.70 X:3.20 2:2.70

Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Πανσερραϊκό (19:30) σε ένα άκρως φορτισμένο ψυχολογικά παιχνίδι, το πρώτο εντός έδρας μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε την απώλεια 7 φίλων της ομάδας.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου που έχει 41 βαθμούς με αγώνα λιγότερο καθώς αναβλήθηκε ο αγώνας με την Κηφισιά την προηγούμενη αγωνιστική ενώ προέρχεται στο πρωτάθλημα από το 3-0 επί του ΟΦΗ και το εκτός έδρας ματς με τη Λυών για το Europa League όπου ηττήθηκε με 4-2.

Οι Σερραίοι του Ζεράρ Σαραγόσα βρίσκονται στην τελευταία θέση με 8 βαθμούς μετά την ήττα στη Λάρισα από την ΑΕΛ Novibet (2-1).

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 1:1.07 X:11.00 2:35.00

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στη Λεωφόρο (17:30) με τους «πράσινους» μετά το φινάλε της League Phase του Europa League και το 1-1 με τη Ρόμα, να επιστρέφουν στο πρωτάθλημα όπου με 26 βαθμούς μετά το 0-0 με τον Ατρόμητο παραμένουν στο -9 από την 4η θέση.

Την πρώην ομάδα τους θα αντιμετωπίσουν Τετέι και Παντελίδης που πλέον φορούν πράσινα και στον πρώτο γύρο είχαν σκοράρει με τη φανέλα της Κηφισιάς που έχει 19 βαθμούς.

Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1:1.40 X:4.65 2:8.20

Στη Λιβαδειά ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης (16:00), με τους γηπεδούχους του Νίκου Παπαδόπουλου να είναι εδραιωμένη στην 4η θέση με 35 βαθμούς μετά το 2-2 στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη.

Όσο για την ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς μετά το 0-1 από την ΑΕΚ παραμένει στην 13η θέση με 13 βαθμούς.

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης 1:1.54 X:3.90 2:6.80

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στη Super League

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

