Άγιαξ-Ολυμπιακός: Ενισχυμένες αποδόσεις* & σούπερ προσφορές* στο Pamestoixima.gr

Η τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League φέρνει ένταση, σασπένς και δυνατές προσφορές* στο Pamestoixima.gr, με το Άγιαξ-Ολυμπιακός να ξεχωρίζει και τις ενισχυμένες αποδόσεις* να απογειώνουν τη δράση.

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Άγιαξ στις 28 Ιανουαρίου στις 22:00, σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει πολλά για την ευρωπαϊκή του συνέχεια. Οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν μάχη στο Άμστερνταμ με στόχο την πρόκριση στα playoffs του Champions League, την ώρα που παράλληλα διεξάγεται πλήθος αγώνων που θα διαμορφώσουν την τελική βαθμολογία της League Phase. Η αγωνία κορυφώνεται και στο Pamestoixima.gr ζεις κάθε λεπτό με ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Άγιαξ-Ολυμπιακός | Ενισχυμένες αποδόσεις* στο Pamestoixima.gr

Οι κορυφαίες επιλογές του μεγάλου αγώνα έρχονται… boosted και μερικές από αυτές είναι:

  • Ο Ολυμπιακός να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ σε απόδοση 4.20* από 3.40
  • Να σκοράρει ο Ποντένσε Ντάνιελ οποιαδήποτε στιγμή σε απόδοση 4.30* από 3.75
  • Σκορ πολλαπλών επιλογών 0-1, 0-2 ή 0-3 σε απόδοση 5.50* από 5.00
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 10.5 κόρνερ σε απόδοση 4.45* από 3.70
  • Over 0.5 γκολ Ολυμπιακού & Over 5.5 κόρνερ Ολυμπιακού σε απόδοση 3.35* από 2.70

Άγιαξ-Ολυμπιακός | Σούπερ ενισχυμένη* απόδοση στο Pamestoixima.gr

Η ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού συνοδεύεται και από ειδική ενισχυμένη επιλογή* για την τελική κατάταξη στη League Phase:

  • Να τερματίσει από 9η έως 24η θέση ο Ολυμπιακός σε απόδοση 1.80* από 1.70

Μια σούπερ ενισχυμένη απόδοση* που σου δίνει επιπλέον λόγο να ζήσεις τη δράση του Champions League μέχρι το φινάλε της League Phase.

Άγιαξ-Ολυμπιακός | Έπαθλα* σε κάθε γκολ του αγώνα στο Pamestoixima.gr

Τοποθετείς στοίχημα στο Άγιαξ-Ολυμπιακός και, ανεξάρτητα από την τελική έκβαση, κερδίζεις μοναδικά δώρα* για κάθε γκολ που θα σημειωθεί στην αναμέτρηση, ανεβάζοντας την ένταση σε κάθε φάση του αγώνα!

Περισσότερες ενισχυμένες αποδόσεις* και σούπερ προσφορές* σε περιμένουν για να ζήσεις τη δράση της τελευταίας αγωνιστικής του Champions League στο Pamestoixima.gr.

