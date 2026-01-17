ΑΕΚ – Παναθηναϊκός με επαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan! (18/01)

Τι φέρνει το βράδυ της Κυριακής; Άγνωστο ακόμα. ΑΕΚ και Παναθηναϊκός δίνουν ραντεβού στη Νέα Φιλαδέλφεια, χωρίς άμεση «δοσοληψία», αφού η διαφορά τους στην κατάταξη της Stoiximan Super League είναι διψήφια. Παρόλα αυτα, ο Παναθηναϊκός αναζητά σερί και καλές εμφανίσεις, η ΑΕΚ από την άλλη, ελπίζει να ξαναπάρει σύντομα θέση στην κορυφή. Ολοκληρώνεις το Mission του αγώνα και παίρνεις ένα super έπαθλο* που σε ανταμείβει για το παιχνίδι σου.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο ΑΕΚ – Παναθηναϊκός!

Μετά το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για το κύπελλο, αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο ντέρμπι για το 2026 και το πρώτο για τη Stoiximan Super League. Μιας και χιλιάδες παίκτες στοιχήματος θα το εντάξουν στην κυριακάτικη δράση τους, καλό είναι να γνωρίζεις πως αν σκοπεύεις να κάνεις το ίδιο, θα μπορείς να κερδίσεις ένα έπαθλο* ανταμοιβής για το παιχνίδι σου! Θα μπορείς να διεκδικήσεις και να λάβεις το έπαθλο* μέχρι και μιάμιση ώρα μετά τη σέντρα

Το Bet Builder Boost θα είναι διαθέσιμο στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας θα σε πληρώσει με πριμ 25% τα κέρδη σου, αν το δελτίο σου κερδίσει!

Προσφορά* εγγραφής από τη Stoiximan με 1026* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Το 2026 ήρθε με δώρα*. Τα κάνεις δικά σου χωρίς κατάθεση, αν αποφασίσεις πως η Stoiximan είναι ο προορισμός σου για παιχνίδι. Όλα τα νέα μέλη που θα κάνουν την εγγραφή τους, θα επωφεληθούν από την πολύ δυνατή προσφορά γνωριμίας, η οποία φέρνει 500 δώρα* χωρίς κατάθεση με την εγγραφή, και ακόμα 626 με την ταυτοποίηση του λογαριασμού, διαδικασία η οποία είναι φυσικά εντελώς δωρεάν. Η στιγμή σου ανήκει και το παιχνίδι ξεκινά εδώ!

