ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson (18/12)

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Σπουδαίο ματς για την Ένωση που κυνηγάει μια θέση στην πρώτη 8άδα της βαθμολογίας και να περάσει απευθείας στους «16». Η Ένωση μετράει 1 νίκη και 1 ισοπαλία απέναντι στην Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα (3-1 γκολ).

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 220 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Η ΑΕΚ δίνει αυτό το κρίσιμο παιχνίδι της στην Ευρώπη εντός έδρας. Η Ένωση έχει ρεκόρ 3-1-1 με 11-5 γκολ. Αήττητη στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές στη διοργάνωση, προέρχεται από μεγάλη νίκη με 2-1 επί της Σαμσουνσπόρ εκτός έδρας. Έχει να ηττηθεί εδώ και 11 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις (10 νίκες). Με νίκη κλειδώνει θέση στο Top 8 και στους «16». Με ισοπαλία έχει πιθανότητες για την 8άδα, αλλά είναι περιορισμένες, ενώ με ήττα θα παίξει ρόλο και η διαφορά τερμάτων.

Η Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα έχει 2-1-2 με 4-5 γκολ. Είναι 23η, δηλαδή προτελευταία στις προνομιούχες θέσεις που οδηγούν στα νοκ άουτ. Θέλει νίκη για να είναι σίγουρα στην επόμενη φάση. Με ισοπαλία έχει ελπίδες, αλλά όχι πολλές. Είναι μαχητική ομάδα κι έχει δείξει καλά στοιχεία έως τώρα. Την Κυριακή επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Χέρμανσταντ για το ρουμανικό πρωτάθλημα. Βρίσκεται στην 4η θέση, μόλις δύο βαθμούς πίσω από την κορυφή.

Στο AEK – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα το στοίχημα για τις δύο ομάδες είναι κοινό: Εξαρτιούνται από τις ίδιες και θέλουν τη νίκη για να πετύχουν το στόχο τους. Αυτό σημαίνει πως θα παίξουν ρέστα κυνηγώντας την εξασφάλιση των τριών βαθμών. Το ματς είναι «τελικός».

Ο άσος της ΑΕΚ προσφέρεται στο 1.44** και το διπλό της Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα ανέρχεται στο 6.90** στην πλατφόρμα της Betsson. Όμως, ξεχωρίζουν και οι Ενισχυμένες Αποδόσεις. Το να επικρατήσει η ΑΕΚ και στα δύο ημίχρονα και να σημειωθούν Over 2,5 γκολ πάει στο 4.75** (από 4.34). Η επιλογή νίκη της ΑΕΚ & Goal/Goal & Over 3,5 πληρώνει 5.95** (από 5.39).

Παράλληλα, είναι διαθέσιμο και το εργαλείο Bet Builder, η πιο δημοφιλής λειτουργία των τελευταίων ετών, με την οποία μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου κουπόνι, με διαφορετικές αγορές από τον ίδιο αγώνα.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ BETSSON ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ*

Το στοίχημα στο Conference League είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ. Στη Νέα Φιλαδέλφεια ονειρεύονται μια μακρά πορεία στη διοργάνωση. Θα μπορούσε να πάρει το τρόπαιο; Για την ώρα λογαριάζεται ως αουτσάιντερ και δίνεται στο 21.00** στην πλατφόρμα της Betsson. Η Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα τοποθετείται στο 80.00**.

Στην πλατφόρμα της Betsson μπορείς όμως να αξιοποιήσεις το εξαιρετικά χρήσιμο Auto Cash Out, το οποίο σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμείς. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθείς την εξέλιξη του αγώνα. Ένα εργαλείο που προσφέρει άνεση, ασφάλεια και απόλυτο έλεγχο στη διαχείριση του πονταρίσματός σου.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ