ΑΕΚ – Ολυμπιακός με 0% γκανιότα και δυνατή «Ενίσχυση» στα ημίχρονα από την Elabet

ΑΕΚ – Ολυμπιακός στο ντέρμπι της αγωνιστικής στη Νέα Φιλαδέλφεια και στην απόλυτη μάχη για την κορυφή της Super League. Η Ένωση υποδέχεται ως πρωτοπόρος την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με στόχο να διατηρήσει ακέραιη τη θέση της στη βαθμολογία και να αυξήσει μάλιστα τη διαφορά από τους διώκτες της, τρέχοντας ένα αήττητο σερί 10 αγώνων στο πρωτάθλημα.

Την πιο πρόσφατη φορά που υποδέχθηκε μεγάλο αντίπαλο στην έδρα της έδωσε ένα γερό μάθημα στον Παναθηναϊκό, τον οποίο συνέτριψε με 4-0 χάρη σε καρέ τερμάτων του τρομερού Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος έδωσε συνέχεια στα γκολ και την αγωνιστική που ακολούθησε απέναντι στον Αστέρα για να χαρίσει ακόμα ένα τρίποντο στην Ένωση.

Στην Τρίπολη ωστόσο, η εικόνα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς προβλημάτισε, ενώ οι Ερυθρόλευκοι επέστρεψαν στην Ελλάδα με τη νίκη τους στο Άμστερνταμ επί του Άγιαξ που τους χάρισε μια θέση στα play-offs του Champions League. Οι Πειραιώτες έχουν κερδίσει και τα 6 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα με συνολικά τέρματα 12-1, ενώ αν νικήσουν ξανά θα θέσουν νέο ρεκόρ στα μεταξύ τους ντέρμπι με επτά διαδοχικές νίκες, σερί που δεν έχει επαναληφθεί ποτέ στο παρελθόν.

Οι Κιτρινόμαυροι παραμένουν εδώ και καιρό αήττητοι στο πρωτάθλημα, όμως η τελευταία τους ήττα ήρθε στον Πειραιά απέναντι στον Ολυμπιακό ο οποίος τότε είχε επικρατήσει με σκορ 2-0. Η κούραση πάντως για τους φιλοξενούμενους μπορεί να παίξει τον ρόλο στη ματσάρα της Νέας Φιλαδέλφειας απέναντι στην πιο ξεκούραστη ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός στρέφει ξανά το βλέμμα στο πρωτάθλημα με το ηθικό κάπως βελτιωμένο, όπως συμβαίνει τελευταία μετά από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του. Η «πληγωμένη» ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έψαχνε ένα καλό αποτέλεσμα και μια πειστική εικόνα απέναντι στη Ρόμα για να ξορκίσει τους «δαίμονες» των προηγούμενων εβδομάδων και το τελικό 1-1 τους πρόσφερε κέρδη σε πολλά επίπεδα.

Οι Πράσινοι θα κληθούν ωστόσο, να δώσουν συνέχεια, αρχής γενομένης από τον αγώνα απέναντι στην Κηφισιά, καθώς απέχουν εννέα βαθμούς από τον Λεβαδειακό και την 4η θέση. Οι Κηφισιώτες πάντως δίνουν τη δική τους μάχη για την είσοδο στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας και μπορεί να τρέχουν ένα αρνητικό σερί με τρεις αγώνες χωρίς νίκη, όμως η συνέπεια στο γκολ παραμένει ακλόνητη.

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει σε ρυθμούς Super League έπειτα από μια εβδομάδα που άφησε το σημάδι της στον σύλλογο. Δεν είναι τόσο η ήττα από τη Λυών με 4-2 και ο περιορισμός στα play-offs του Europa League, αλλά κυρίως τα όσα μεσολάβησαν πριν από τον αγώνα της Γαλλίας. Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του Δικεφάλου, έχει κλονίσει συθέμελα ολόκληρη την οικογένεια του συλλόγου και η ατμόσφαιρα αναμένεται πένθιμη στην Τούμπα. Εκεί θα υποδεχθεί τον ουραγό Πανσερραϊκό, τη χειρότερη δηλαδή άμυνα του πρωταθλήματος την οποία είχε διαλύσει στις Σέρρες με πέντε γκολ.

Τα αμυντικά προβλήματα των φιλοξενούμενων μπορούν να αποτελέσουν… βούτυρο στο ψωμί για τους επιθετικούς του Δικεφάλου. Ο Γιώργος Γιακουμάκης που προέρχεται από γκολ και ακόμα μία στοιβαρή εμφάνιση στη Γαλλία είχε βρει φέτος δίχτυα κόντρα στον Πανσερραϊκό, ενώ με τέσσερα γκολ στα τελευταία πέντε ματς δείχνει σε ιδανική φόρμα για να οδηγήσει τους Θεσσαλονικείς στο εύκολο τρίποντο.

