ΑΕΚ – Λάρισα με κιτρινόμαυρο Bet Builder και «Ενίσχυση» στα γκολ και τον Γιόβιτς

ΑΕΚ – Λάρισα με κιτρινόμαυρο Bet Builder και «Ενίσχυση» στα γκολ και τον Γιόβιτς

Την Κυριακή ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Οπότε, αυτή είναι μία συγκυρία που η ΑΕΚ οφείλει να αξιοποιήσει. Πόσο μάλλον σε περίπτωση που δεν υπάρχει νικητής στο Φάληρο. Σε μία σπάνια και ιδιαίτερη εικόνα η κορυφή της βαθμολογία φιλοξενεί ισόποσα και τους τρεις στους 53 βαθμούς, με τους Κιτρινόμαυρους να είναι τυπικά 3οι στην ισοβαθμία, εξαιτίας της διαφοράς των γκολ. Κάπως έτσι το εντός έδρας με τη Λάρισα γίνεται όχι απλά must win, αλλά έχει και την υποχρέωση για να βάλει όσα περισσότερα γκολ μπορεί.

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για το ΑΕΚ – Λάρισα, όλες τις επιλογές για τα παιχνίδια της Serie A και ανακαλύψτε τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

Η ομάδα του Νίκολιτς δεν τα πήγε τόσο καλά στον Βόλο, παίρνοντας τον βαθμό στο φινάλε, αλλά είχαν προηγηθεί οι ανταγωνιστικές εμφανίσεις σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και οι τεσσάρες με Πανσερραϊκό, Λεβαδειακό. Ένα αντίστοιχο ξέσπασμα αναζητά ιδανικά και τώρα. Μόνο που αυτό δεν θα είναι όσο εύκολο μπορεί να φαίνεται στα χαρτιά.

Η Λάρισα έχει βελτιωθεί ξεκάθαρα με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο της. Μάλιστα πριν την ήττα στον ΟΦΗ, είχε κλέψει βαθμό στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό και είχε φρενάρει και τον ΠΑΟΚ. Την ΑΕΚ πάντως έχει να τη νικήσει από το 2019, τότε που είχε περάσει με 0-1 από το ΟΑΚΑ, ενώ το φετινό ματς του πρώτου γύρου έληξε 1-1.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.35: Ημίχρονο/Ισοπαλία – Τελικό/Ισοπαλία & Under 3.5 γκολ

Για το βαθμολογικό γκρουπ 5-8, από την 6η θέση και κάτω πλέον γίνεται χαμός. Κάπως έτσι το Άρης – Ατρόμητος εξελίχθηκε σε απόλυτα κομβικό ραντεβού για τη χρονιά και των δύο. Οι Θεσσαλονικείς είναι στους 28 βαθμούς και οι Περιστεριώτες στον έναν πιο χαμηλά. Ο Άρης άλλαξε προπονητή, αλλά το ντεμπούτο του Μιχάλη Γρηγορίου συνοδεύτηκε με ήττα 3-1 στον Παναθηναϊκό. Με εξαίρεση τη νίκη στον Παναιτωλικό τέλη Γενάρη, δεν έχει άλλη επιτυχία στις οκτώ τελευταίες αγωνιστικές. Η εικόνα του Ατρομήτου είναι ξεκάθαρα καλύτερη και σημαντικά βελτιωμένη στον δεύτερο γύρο. Διαδοχικές νίκες και τρία συνολικά τρίποντα σε αήττητο σερί τεσσάρων αγωνιστικών, μα βαθμούς που τον ανέβασαν από την επικίνδυνη ζώνη στο να κοιτάζει ακόμα και την Ευρώπη. Επίσης, με εξαίρεση την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, σκοράρει στα έξι από τα επτά τελευταία του.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.30: Μάντσεστερ Σίτι Ημίχρονο/Τελικό & Over 1.5 Γκολ

Η Νιούκαστλ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» για τον πέμπτο γύρο του FA Cup, σε ένα ζευγάρι που συναντιέται για πέμπτη φορά φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Οι δύο ομάδες έχουν ήδη δώσει αρκετές «μάχες» μέσα στη σεζόν, με τη Σίτι να έχει το πάνω χέρι. Η Νιούκαστλ περιμένει με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη με 2-1 απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο πρωτάθλημα. Στην Premier League βρίσκεται στη 12η θέση και απέχει εννέα βαθμούς από την εξάδα. Οπότε, το κύπελλο αποτελεί έναν σημαντικό στόχο για τη συνέχεια της χρονιάς.

Η Σίτι από την πλευρά της άφησε βαθμούς στο πρωτάθλημα, καθώς έμεινε στο 2-2 με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Έτιχαντ». Πλέον βρίσκεται επτά βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, αν και έχει παιχνίδι λιγότερο. Επίσης, έχει κερδίσει 18 από τα τελευταία 20 παιχνίδια της στο FA Cup και στους τρεις πρώτους γύρους της διοργάνωσης μετράει 23 συνεχόμενες νίκες από το 2018 μέχρι σήμερα. Παράλληλα έχει ήδη αποκλείσει τη Νιούκαστλ από το League Cup νωρίτερα στη σεζόν, γεγονός που δίνει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη μεταξύ τους αναμέτρηση.

