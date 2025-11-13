10.000€ σε μετρητά, εντελώς δωρεάν*, με δύο απαντήσεις στο Master της Stoiximan στο Ελλάδα – Σκωτία!

Το δικό σου (στοιχηματικό) φινάλε στον όμιλο της Ελλάδας, στα προκριματικά, μπορεί να απέχει εντελώς από το δικό της. Η Εθνική δεν τα κατάφερε, αφού Δανοί και Σκωτσέζοι την σταμάτησαν από τα όνειρα της επιστροφής σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Τους δεύτερους, τους υποδέχεται τώρα στην έδρα της κι εσύ παίζεις στο Master της Stoiximan, εντελώς δωρεάν* και περιμένεις να δεις αν θα πάρεις κάποια ( ή και όλα) από τα 10.000€ σε μετρητά.

-Διεκδικείς 10.000€ σε μετρητά, εντελώς δωρεάν* στο Ελλάδα – Σκωτία!

Με 3 μόλις βαθμούς μαζεμένους, η διαδρομή της Ελλάδας στα προκριματικά αφήνει πίσω την 5αρα με τους Λευκορώσους και το ταλέντο του Κώστα Καρέτσα. Προφανώς, το αύριο αυτής της ομάδας μπορεί να είναι πολύ καλύτερο, όμως η απογοήτευση είναι δεδομένη, σε έναν γκρουπ που δεν έμοιαζε και απόρθητο κάστρο.

Ελλάδα – Σκωτία λοιπόν για το εντός έδρας κλείσιμο, με Master που δίνει 10.000€ σε μετρητά, με δύο απαντήσεις εντελώς δωρεάν*.

-Διεκδικείς 10.000€ σε μετρητά, εντελώς δωρεάν* στο Ελλάδα – Σκωτία!

Τα ερωτήματα θα είναι: Ποιο θα είναι το ακριβές σκορ του αγώνα (στην κανονική διάρκεια)” και Ποιος παίκτης θα πετύχει το πρώτο γκολ στον αγώνα” και διεκδικείς 10.000€ σε μετρητά.

Προσφορά* εγγραφής από τη Stoiximan με 415* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της Stoiximan, αξίζει να το κάνεις κάπου εδώ. Με την εγγραφή σου, παίρνεις αυτόματα 415 δώρα* χωρίς κατάθεση για στοίχημα και όχι μόνο. Το παιχνίδι σου μπορεί να ξεκινήσει κάπου εδώ αν το αποφασίσεις, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και μεγάλη ώθηση!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις