Βασίλης Κατσανιώτης Ώρα έναρξης: 21:45 ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Under 2,5 Απόδοση: 2.00

Ανεβασμένη η Χάρογκεϊτ, η οποία παίζει αμυντικά και μετρά αρκετά Under 2,5. Από την άλλη, η Άκρινγκτον δεν κερδίζει εκτός και προέρχεται από 2 σερί Under 2,5 στις τελευταίες της εξόδους. Under στο άκρως ικανοποιητικό 2.00 της Bet365.