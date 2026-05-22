To Final-4 έφτασε με ενισχυμένες αποδόσεις!

Ο Ολυμπιακός και η Φενερμπαχτσέ έρχονται αντιμέτωποι στο ΟΑΚΑ για τον πρώτο μεγάλο ημιτελικό του Final 4 της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» λαμβάνουν μέρος στο 5ο σερί Final 4 και θέλουν να κατακτήσουν τον τέταρτο τίτλο της ιστορίας τους. Τερμάτισαν στην πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας και ξεπέρασαν άνετα το εμπόδιο της Μονακό στα play offs, επικρατώντας με 3-0 στη σειρά.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα πηγαίνει με ανεβασμένη ψυχολογία στον ημιτελικό και ελπίζει να έχει μεγάλη υποστήριξη από τους οπαδούς του. Ο Έλληνας τεχνικός δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα και οι παίκτες του είναι έτοιμοι για την πρώτη μεγάλη «μάχη».

Πριν το F4, πήραν δύο εύκολες νίκες απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου για το πρωτάθλημα και μαζί και την πρόκριση για τα ημιτελικά. Ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος στην Basket League και ευελπιστεί να κάνει το ίδιο και στο Final 4.

Μπορεί οι «ερυθρόλευκοι» να θεωρούνται φαβορί για το τρόπαιο, όμως στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού κοιτάζουν μόνο τον ημιτελικό και τίποτε άλλο.

Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ 1 (-4,5): 1.90 2 (+4,5): 1.90

Από την άλλη η Φενερμπαχτσέ έχει πάει στην Αθήνα προκειμένου να υπερασπιστεί τα «σκήπτρα» της. Η κάτοχος της Euroleague, είχε αρκετά καλά σημεία μέσα στη σεζόν, τερματίζοντας εν τέλει στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Στη σειρά με τη Ζαλγκίρις έχασε ένα ματς στο Κάουνας, πήρε όμως το άλλο και σε συνδυασμό με τις τρεις νίκες της στην Κωνσταντινούπολη, βρέθηκε στο Final 4.

Οι Χόρτον-Τακερ και Μπόλντγουιν αποτελούν τα μεγάλα «όπλα» για το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, που φιλοδοξεί να βάλει και αυτός το όνομα του στους προπονητές με back to back κατακτήσεις Euroleague.

Ο Ολυμπιακός βέβαια θέλει να «σπάσει» την κατάρα των τελευταίων Final 4 αλλά και αυτή που θέλει την ομάδα που τερματίζει στην πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας, να μην κατακτά ποτέ το τρόπαιο.

