ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΒΑΑΛΒΑΙΚ - ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1+Over 1,5
Από τις πλέον ασταθείς ομάδες της κατηγορίας η Βααλβάικ, με τις μεταπτώσεις στην απόδοσή της να είναι πολλές φορές έντονες ακόμα και μέσα στο ίδιο παιχνίδι. Δεν τα πήγε καλά στο ντέρμπι που προηγήθηκε, όμως στο 2ο διαδοχικό ματς στο «Μαντεμάκερς» έχει απέναντί της έναν πιο βατό αντίπαλο. Μεγάλα τα προβλήματα στην άμυνα του Άγιαξ Β, ο οποίος δύσκολα θα αποφύγει την ήττα. «Άσος» με ελαφρά ενίσχυση στη Winmasters.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΑΛΒΑΙΚ - ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ
Facts Αγώνα
- Έχουν να συναντηθούν από τη σεζόν 2018-19, όταν τόσο η Βααλβάικ (4-1) όσο και ο Άγιαξ Β (2-1) κέρδισαν τα παιχνίδια στο γήπεδό τους.
- Μοιρασμένη η παράδοση των αγώνων τους στο Βααλβάικ (2-1-2 με 16-16 γκολ). Το εντυπωσιακό είναι ότι όλοι ολοκληρώθηκαν με G/G+Over 4,5.
Μία εβδομάδα μετά από το θριαμβευτικό «διπλό» επί της Ρόντα (4-1), η Βααλβάικ επανήλθε στις μέτριες εμφανίσεις, γνωρίζοντας δικαίως την εντός έδρας ήττα από την Ντεν Χάαγκ (1-3). Μπήκε νωρίς μπροστά (Ούνεκεν 8’), αλλά δεν κατάφερε να πάει προηγούμενη στα αποδυτήρια, δεχόμενη την ισοφάριση στην εκπνοή του ημιχρόνου (Μπαλ 45’+2). Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο και έφτασαν δικαίως στην επικράτηση (Ράισλ 71’, Φαν ντερ Σλόοτ 83’), σ’ ένα ματς όπου όλα τα τέρματα σημειώθηκαν με το κεφάλι.
Νέο πισωγύρισμα για τη Βααλβάικ, η οποία αδυνατεί να παρουσιαστεί συνεπής μετά από τον υποβιβασμό της (3-2-3), ακόμα κι όταν αγωνίζεται μπροστά στο κοινό της (1-2-1). Στη 2η διαδοχική αναμέτρηση στο «Μαντεμάκερς» δεν επιτρέπονται νέες απώλειες, ειδικά από τη στιγμή που και ο αντίπαλος προσφέρεται για την επιστροφή στις επιτυχίες. Υπάρχουν, βέβαια, μερικές απουσίες στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, που δυσκολεύουν το έργο του Ντάουτς.
Επανήλθε στην αποστολή της Βααλβάικ στο προηγούμενο παιχνίδι ο αριστερός μπακ Καστίγιο (5/0). Έχει επιστρέψει στις προπονήσεις και ο μεσοεπιθετικός Λοκέσα (5/1). Αμφίβολοι ο δεξιός μπακ Φαν Χέλντερεν (7/0) και ο πρώτος σκόρερ Ούνεκεν (8/3). Πλησιάζουν σε φουλ ρυθμούς, αλλά είναι ακόμα ανέτοιμοι, ο μπακ Ζορχντράχερ και ο αμυντικός χαφ Σχάαπμαν. Χρωστάει ποινή 2 αγώνων ο βασικός αμυντικός Φαν Έιμα (6/0). Μακροχρόνια τραυματίας ο μέσος Φαν ντε Λόο.
Στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας πέρασε ο Άγιαξ Β, ύστερα από το 2-4 από τη Φένλο, το οποίο έδωσε συνέχεια στο αρνητικό σερί του (0-2-4 με 3 διαδοχικές ήττες). Με εξαίρεση ένα διάστημα στα μέσα του α’ ημιχρόνου, όπου ισοφάρισε προσωρινά και είχε δοκάρι για να μπει μπροστά, ήταν χειρότερος από τους αντιπάλους. Δέχθηκε πολλές φάσεις και μια δίκαιη ήττα (Ούνουβαρ 18’, Ο’Νιλ 66’ – Ματούχ 11’, Φαν Ζάιλ 46’, Τριπ 52’, Μπλανκάρ 79’).
Στο ρόστερ Άγιαξ Β υπάρχουν ταλαντούχες μονάδες, όμως ως σύνολο η β’ ομάδα του Αίαντα δεν διαθέτει ισορροπία, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται έντονα να πάρει αποτελέσματα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον αμυντικό τομέα, καθώς έχει δεχθεί ήδη 18 τέρματα σε 8 αγώνες, επίδοση που αποτελεί τη χειρότερη της κατηγορίας, μαζί με αυτή της Ουτρέχτης Β. Καθόλου εύκολη και η αποστολή στο Βααλβάικ, όπου θα αναζητήσει το πρώτο φετινό «διπλό» (0-1-3).
Παραμένει εκτός δράσης για τον Άγιαξ Β ο δεξιός οπισθοφύλακας Φαν ντε Πάφερτ (5/0). Μακροχρόνιες οι υπόλοιπες απουσίες.