Ρεπορτάζ

Μία εβδομάδα μετά από το θριαμβευτικό «διπλό» επί της Ρόντα (4-1), η Βααλβάικ επανήλθε στις μέτριες εμφανίσεις, γνωρίζοντας δικαίως την εντός έδρας ήττα από την Ντεν Χάαγκ (1-3). Μπήκε νωρίς μπροστά (Ούνεκεν 8’), αλλά δεν κατάφερε να πάει προηγούμενη στα αποδυτήρια, δεχόμενη την ισοφάριση στην εκπνοή του ημιχρόνου (Μπαλ 45’+2). Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο και έφτασαν δικαίως στην επικράτηση (Ράισλ 71’, Φαν ντερ Σλόοτ 83’), σ’ ένα ματς όπου όλα τα τέρματα σημειώθηκαν με το κεφάλι.

Νέο πισωγύρισμα για τη Βααλβάικ, η οποία αδυνατεί να παρουσιαστεί συνεπής μετά από τον υποβιβασμό της (3-2-3), ακόμα κι όταν αγωνίζεται μπροστά στο κοινό της (1-2-1). Στη 2η διαδοχική αναμέτρηση στο «Μαντεμάκερς» δεν επιτρέπονται νέες απώλειες, ειδικά από τη στιγμή που και ο αντίπαλος προσφέρεται για την επιστροφή στις επιτυχίες. Υπάρχουν, βέβαια, μερικές απουσίες στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, που δυσκολεύουν το έργο του Ντάουτς.