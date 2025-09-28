ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΟΛΛ2
21:00
29.09

ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ – ΟΣ

Με αέρα υπεροχής
1
X
2
Εκτίμηση
Καρς Τζινς
113
13° C Συννεφιασμένος
ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ - ΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Θωμάς Πρωτόγερος Θωμάς Πρωτόγερος
Ώρα έναρξης: 21:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1+Over 3,5

Απόδοση: 2.22
Απόδοση: 2.22

Η Ος δείχνει μια λίγο βελτιωμένη εικόνα στα τελευταία παιχνίδια της, όμως η Ντεν Χάαγκ είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα της κατηγορίας. Προερχόμενη από ένα εξαιρετικό σερί που την έχει φέρει στην κορυφή και διατηρώντας το απόλυτο στο γήπεδό της, είναι το μεγάλο φαβορί για ένα ακόμη τρίποντο. Χαμηλός, βέβαια, ο «άσος» που πρέπει να ενισχυθεί στη Winmasters.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ - ΟΣ

Facts Αγώνα

  • Η Ος δεν έχει κερδίσει στις τελευταίες 11 συναντήσεις τους, ανεξαρτήτως έδρας (0-2-9 με 5 διαδοχικές ήττες, οι 4 εξ αυτών με «G/G+Over»). Τελευταία επιτυχία της το 2-1 στη Χάγη το Νοέμβριο 2002 (0-1-4, έκτοτε).

Δείτε τα προγνωστικά Β' Ολλανδίας

ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ
Ρεπορτάζ

Πέρασε και από το Βααλβάικ (3-1), παραμένοντας αήττητη (6-1-0 με 5 διαδοχικές νίκες) και περνώντας στην κορυφή της βαθμολογίας. Δυσκολεύτηκε λίγο να φανεί απειλητική μετά το γρήγορο γκολ που δέχθηκε (Ούνεκεν 8’), αλλά ισοφάρισε στην εκπνοή του ημιχρόνου (Μπαλ 45’+2). Στην επανάληψη είχε τον έλεγχο και ολοκλήρωσε δικαίως την ανατροπή (Ράισλ 71’, Φαν ντερ Σλόοτ 83’), σ’ ένα ματς όπου όλα τα τέρματα σημειώθηκαν με κεφαλιές.

Πολύ καλές οι εντυπώσεις που αφήνει μέχρι στιγμής η Ντεν Χάαγκ, η οποία δεν «συγκατοικεί» τυχαία στην πρώτη θέση με την Καμπούρ, έχοντας κι ένα ματς λιγότερο. Γίνεται το «αφεντικό» σε κάθε παιχνίδι της και διαθέτει ένα ιδιαιτέρως ισορροπημένο σύνολο, διατηρώντας τόσο την καλύτερη επίθεση (18 γκολ) όσο και την καλύτερη άμυνα (6 γκολ). Κόντρα στην Ος θα αναζητήσει το 4/4 στη Χάγη.

Αγωνιστικά Νέα

Πέρασε ως αλλαγή στα προηγούμενα δύο παιχνίδια της Ντεν Χάαγκ και στο πιο πρόσφατο έδωσε μία ασίστ, ο πολύτιμος εξτρέμ Φαν Μίχεμ (4/1), ο οποίος προερχόταν από τραυματισμό.

ΟΣ
Ρεπορτάζ

Οδυνηρό για την Ος το δραματικό 1-2 από τη Ρόντα, που την επανάφερε στα αρνητικά αποτελέσματα ύστερα από δύο σερί νίκες. Μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και είχε τις πρώτες αξιόλογες φάσεις, όμως ένα κακό διάστημα την έφερε να κυνηγάει το σκορ (Φαν ντεν Χουρκ 30’). Στην επανάληψη διατήρησε τα ηνία και βρήκε αυτό που δικαιούταν (Μιγκέλ 75’), όμως στην τελευταία φάση του αγώνα δέχθηκε το μοιραίο 2ο γκολ (Παούλισεν 94’).

Πισωγύρισμα για την Ος αυτή η ήττα, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε. Πάντως, αγωνιστικά, ήταν η ομάδα που έκλεψε τις εντυπώσεις στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και θα έπρεπε να κρατήσει τουλάχιστον τον βαθμό. Υπάρχει βελτίωση τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά δεν ξέρουμε αν φτάνει αυτό ενόψει του δύσκολου ταξιδιού στη Χάγη, όπου θα προσπαθήσει να διαψεύσει την αρνητική παράδοση κόντρα στη φορμαρισμένη πρωτοπόρο.

Αγωνιστικά Νέα

Έγινε αναγκαστική αλλαγή και μένει εκτός ο έμπειρος εξτρέμ Σλάχφιρ (8/0). Προσπαθεί να ξεπεράσει ορισμένες ενοχλήσεις, ώστε να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ος, ο μέσος Φαν Ρόιεν. Το ίδιο ισχύει και για τον ποιοτικό μεσοεπιθετικό Ματιέ.

