Ρεπορτάζ

Πέρασε και από το Βααλβάικ (3-1), παραμένοντας αήττητη (6-1-0 με 5 διαδοχικές νίκες) και περνώντας στην κορυφή της βαθμολογίας. Δυσκολεύτηκε λίγο να φανεί απειλητική μετά το γρήγορο γκολ που δέχθηκε (Ούνεκεν 8’), αλλά ισοφάρισε στην εκπνοή του ημιχρόνου (Μπαλ 45’+2). Στην επανάληψη είχε τον έλεγχο και ολοκλήρωσε δικαίως την ανατροπή (Ράισλ 71’, Φαν ντερ Σλόοτ 83’), σ’ ένα ματς όπου όλα τα τέρματα σημειώθηκαν με κεφαλιές.

Πολύ καλές οι εντυπώσεις που αφήνει μέχρι στιγμής η Ντεν Χάαγκ, η οποία δεν «συγκατοικεί» τυχαία στην πρώτη θέση με την Καμπούρ, έχοντας κι ένα ματς λιγότερο. Γίνεται το «αφεντικό» σε κάθε παιχνίδι της και διαθέτει ένα ιδιαιτέρως ισορροπημένο σύνολο, διατηρώντας τόσο την καλύτερη επίθεση (18 γκολ) όσο και την καλύτερη άμυνα (6 γκολ). Κόντρα στην Ος θα αναζητήσει το 4/4 στη Χάγη.