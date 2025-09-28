Ρεπορτάζ

Άφησε πίσω το 1-4 από τη Βααλβάικ και επανήλθε στις επιτυχίες, με τη δραματική επικράτηση στο Ος (2-1). Οι γηπεδούχοι φάνηκαν πιο επικίνδυνοι στο ξεκίνημα, όμως η Ρόντα σταδιακά ισορρόπησε και αποδείχθηκε πιο εύστοχη, μπαίνοντας μπροστά πριν την ανάπαυλα (Φαν ντεν Χουρκ 30’). Στην επανάληψη δέχθηκε την πίεση και τελικά την ισοφάριση (Μιγκέλ 75’), με τον Πάουλισεν να περνάει αμέσως στον αγωνιστικό χώρο και να δίνει το τρίποντο στην εκπνοή με ένα εξαιρετικό σουτ (94’).

Η Ρόντα χρειαζόταν ένα τέτοιο αποτέλεσμα, ειδικά με τον τρόπο που αυτό ήρθε, καθώς στη συντριβή που προηγήθηκε στο γήπεδό της είχε δείξει πολύ πιεσμένη. Τώρα επιστρέφει στο «Πάρκσταντ» για να δώσει ένα ακόμη ντέρμπι απέναντι στην ισχυρή Καμπούρ. Με εξαίρεση την περσινή ήττα που είχε υποστεί από τον σύλλογο από τον Βορρά, η παράδοση των αγώνων τους στο Κερκράντε είναι ευνοϊκή. Θα χρειαστεί, βέβαια, πολλά περισσότερα για να την επιβεβαιώσει.