ΟΛΛ2
21:00
29.09

ΡΟΝΤΑ – ΚΑΜΠΟΥΡ

Ανεβαίνει το επίπεδο δυσκολίας
1
X
2
Εκτίμηση
Πάρκσταντ Λίμπουργκ Στάντιον
331
13° C Συννεφιασμένος
ΡΟΝΤΑ - ΚΑΜΠΟΥΡ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Θωμάς Πρωτόγερος Θωμάς Πρωτόγερος
Ώρα έναρξης: 21:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Χ2+G/G

Απόδοση: 2.13
Απόδοση: 2.13

Η Ρόντα επανήλθε στις επιτυχίες με έναν τρόπο που θα της δώσει σίγουρα ώθηση, ωστόσο για μια ακόμη φορά είχε αρκετά κενά διαστήματα. Τώρα υποδέχεται μία από τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας και αν φανεί και πάλι αγχωμένη, τότε δύσκολα θα πάρει τους τρεις βαθμούς. Η Καμπούρ έχει βρει ρυθμό επιθετικά και τα πάει καλά εκτός έδρας, όμως η κάλυψη στην ισοπαλία μοιάζει απαραίτητη. Το combo bet X2+G/G μοιάζει ιδανικό στη Winmasters.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΟΝΤΑ - ΚΑΜΠΟΥΡ

Facts Αγώνα

  • Το περσινό «διπλό» της Καμπούρ (1-0 τον Ιανουάριο) αποτέλεσε μόλις τη 2η νίκη της επί της Ρόντα στις τελευταίες 11 επισκέψεις της στο Κερκράντε (2-3-6).

Δείτε τα προγνωστικά Β’ Ολλανδίας

ΡΟΝΤΑ
Ρεπορτάζ

Άφησε πίσω το 1-4 από τη Βααλβάικ και επανήλθε στις επιτυχίες, με τη δραματική επικράτηση στο Ος (2-1). Οι γηπεδούχοι φάνηκαν πιο επικίνδυνοι στο ξεκίνημα, όμως η Ρόντα σταδιακά ισορρόπησε και αποδείχθηκε πιο εύστοχη, μπαίνοντας μπροστά πριν την ανάπαυλα (Φαν ντεν Χουρκ 30’). Στην επανάληψη δέχθηκε την πίεση και τελικά την ισοφάριση (Μιγκέλ 75’), με τον Πάουλισεν να περνάει αμέσως στον αγωνιστικό χώρο και να δίνει το τρίποντο στην εκπνοή με ένα εξαιρετικό σουτ (94’).

Η Ρόντα χρειαζόταν ένα τέτοιο αποτέλεσμα, ειδικά με τον τρόπο που αυτό ήρθε, καθώς στη συντριβή που προηγήθηκε στο γήπεδό της είχε δείξει πολύ πιεσμένη. Τώρα επιστρέφει στο «Πάρκσταντ» για να δώσει ένα ακόμη ντέρμπι απέναντι στην ισχυρή Καμπούρ. Με εξαίρεση την περσινή ήττα που είχε υποστεί από τον σύλλογο από τον Βορρά, η παράδοση των αγώνων τους στο Κερκράντε είναι ευνοϊκή. Θα χρειαστεί, βέβαια, πολλά περισσότερα για να την επιβεβαιώσει.

Αγωνιστικά Νέα

Δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα στον καταρτισμό της αποστολής της Ρόντα. Ο Φαν Ντέσελ, πάντως, αναμένεται να ανακατέψει και πάλι την τράπουλα.

ΚΑΜΠΟΥΡ
Ρεπορτάζ

Η Καμπούρ συμπλήρωσε 3 διαδοχικές νίκες και διεύρυνε το αήττητο σερί της (6-1-0) στη θεαματική εντός έδρας αναμέτρηση με τη -μέχρι τότε πρωτοπόρο- Αϊντχόφεν Β (5-3). Το πρέσινγκ που άσκησε ψηλά έφερε πολλά κλεψίματα και όμορφους συνδυασμούς, ενώ όποτε οι αντίπαλοι προσπαθούσαν να ξαναμπούν στο παιχνίδι, εκείνη είχε τις απαντήσεις (Φαν ντερ Σάντε 15’, 39’, Σιόρστραντ 36’, Μπέρκχουτ 55’, Σούρεν 84’ – Μπουχουντάν 30’, Αμπέντ 48’ πέν., 70’).

Στην πρώτη συμμετοχή του στο βασικό σχήμα, ο ποιοτικός φορ Φαν ντερ Σάντε πέτυχε 2 γκολ και έδειξε να συνεργάζεται άψογα με την υπόλοιπη μεσοεπιθετική γραμμή της Καμπούρ. Όσο περνάει ο χρόνος, η ομάδα του Χενκ ντε Γιονγκ αρχίζει να καταθέτει την ποιότητά της στον αγωνιστικό χώρο, «συγκατοικώντας» στην κορυφή της Β’ Ολλανδίας με την Ντεν Χάαγκ, η οποία έχει πάντως ένα ματς λιγότερο.

Αγωνιστικά Νέα

Πήρε χρόνο συμμετοχής μετά τον τραυματισμό του, περνώντας ως αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι της Καμπούρ, ο φορ Μπίντερ (3/0). Σε διεθνείς υποχρεώσεις με την U20 του Μαρόκο ο στόπερ Μπαούφ (5/1).

