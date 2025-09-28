Ρεπορτάζ

Το 5-3 στη θεαματική εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καμπούρ αποτέλεσε μόλις τη 2η φετινή ήττα της Αϊντχόφεν Β (6-0-2, πλέον) και την έριξε από την κορυφή της βαθμολογίας (-1). Δυσκολεύτηκε έντονα από το πρέσινγκ των αντιπάλων, οι οποίοι είχαν τις απαντήσεις όποτε εκείνη προσπαθούσε να ξαναμπεί στο παιχνίδι (Φαν ντερ Σάντε 15’, 39’, Σιόρστραντ 36’, Μπέρκχουτ 55’, Σούρεν 84’ – Μπουχουντάν 30’, Αμπέντ 48’ πέν., 70’).

Η προηγούμενη ήττα είχε έρθει πριν από 2 εβδομάδες από τη Ρόντα (0-1) και ήταν άδικη βάσει εικόνας του αγώνα, με αυτήν από την Καμπούρ να είναι η πρώτη που η Αϊντχόφεν Β θύμισε το σύνολο των προηγούμενων ετών. Μίας ομάδας δηλαδή που διέθετε πλούσιο ταλέντο επιθετικά, αλλά και μπόλικα κενά στην άμυνα, που την άφηναν χαμηλά στη βαθμολογία. Ελπίζει να αντιδράσει άμεσα στο παιχνίδι που ακολουθεί και είναι διαφορετικών συνθηκών.