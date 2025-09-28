ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΟΛΛ2
21:00
29.09

ΓΙΟΝΓΚ ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ – ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ

Η επίθεση κάνει τη διαφορά
1
X
2
Εκτίμηση
Ντε Χέρντχανχ
87
11° C Συννεφιασμένος
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΓΙΟΝΓΚ ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ - ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Θωμάς Πρωτόγερος
Ώρα έναρξης: 21:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1

Απόδοση: 1.81
winmasters Παίξε νόμιμα

Η Μάαστριχτ έδειξε μια καλύτερη εικόνα με τον υπηρεσιακό Χέιμανς στο τιμόνι, αλλά το πρόβλημα στο γκολ έκανε και πάλι την εμφάνισή του. Από την άλλη, θα είναι δύσκολο να αντέξει ανασταλτικά κόντρα σε μια ομάδα με πλούσιο επιθετικό ταλέντο. Η Αϊντχόφεν Β θέλει να αντιδράσει μετά την πτώση από την κορυφή και είναι το φαβορί για να επιβεβαιώσει τον «άσο» στη Winmasters.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΟΝΓΚ ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ - ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ

Facts Αγώνα

  • Αρκετά ισορροπημένη η μεταξύ τους παράδοση, με την ισοπαλία να έχει τη «μερίδα του λέοντος» (7-11-6). Ελαφρύ το προβάδισμα των γηπεδούχων στα παιχνίδια τους στο Αϊντχόφεν (5-3-3).
  • Στις 9/11 πιο πρόσφατες συναντήσεις τους σημειώθηκε «G/G+Over».

Δείτε τα προγνωστικά Β’ Ολλανδίας

ΓΙΟΝΓΚ ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ
Ρεπορτάζ

Το 5-3 στη θεαματική εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καμπούρ αποτέλεσε μόλις τη 2η φετινή ήττα της Αϊντχόφεν Β (6-0-2, πλέον) και την έριξε από την κορυφή της βαθμολογίας (-1). Δυσκολεύτηκε έντονα από το πρέσινγκ των αντιπάλων, οι οποίοι είχαν τις απαντήσεις όποτε εκείνη προσπαθούσε να ξαναμπεί στο παιχνίδι (Φαν ντερ Σάντε 15’, 39’, Σιόρστραντ 36’, Μπέρκχουτ 55’, Σούρεν 84’ – Μπουχουντάν 30’, Αμπέντ 48’ πέν., 70’).

Η προηγούμενη ήττα είχε έρθει πριν από 2 εβδομάδες από τη Ρόντα (0-1) και ήταν άδικη βάσει εικόνας του αγώνα, με αυτήν από την Καμπούρ να είναι η πρώτη που η Αϊντχόφεν Β θύμισε το σύνολο των προηγούμενων ετών. Μίας ομάδας δηλαδή που διέθετε πλούσιο ταλέντο επιθετικά, αλλά και μπόλικα κενά στην άμυνα, που την άφηναν χαμηλά στη βαθμολογία. Ελπίζει να αντιδράσει άμεσα στο παιχνίδι που ακολουθεί και είναι διαφορετικών συνθηκών.

Αγωνιστικά Νέα

Έχασε τα πρώτα παιχνίδια της Αϊντχόφεν Β και δύσκολα θα επανέλθει στη δράση ο 18χρονος στόπερ Κουν.

ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ
Ρεπορτάζ

Έχοντας για πρώτη φορά στον πάγκο τον υπηρεσιακό Ντάβι Χέιμανς, η Μάαστριχτ κατέκτησε δραματικό τρίποντο επί της Έμεν (1-0), βάζοντας τέλος στα αρνητικά αποτελέσματα (0-1-3 με 3 διαδοχικές ήττες). Ήταν ανώτερη στο πρώτο 45λεπτο, με το παιχνίδι να γίνεται πιο ανοιχτό στην επανάληψη, τουλάχιστον προτού αποκτήσει το αριθμητικό πλεονέκτημα (Κλάριτζ 59’). Οι φιλοξενούμενοι είχαν την πρώτη μεγάλη φάση τους στο 83’, όμως η MVV πήρε αυτό που δικαιούταν λίγο πριν την εκπνοή, με το εξαιρετικό σουτ του Εμαέ (95’).

Λίγες ημέρες μετά την απόλυση του Έντβιν Χέρμανς, ο οποίος πλήρωσε το κακό ξεκίνημα αλλά και τη μέτρια περσινή πορεία, η Μάαστριχτ έδειξε μια διαφορετική νοοτροπία. Η επιθετική δυστοκία έκανε βέβαια και πάλι την εμφάνισή της, όμως αυτή τη φορά υπήρχε μεγαλύτερο πάθος και θέληση για τη νίκη. Δεν φτάνουν πάντως αυτά, από τη στιγμή που έχει σημειώσει μόλις 4 γκολ σε 8 αγώνες, διαθέτοντας το χειρότερο ενεργητικό της κατηγορίας.

Αγωνιστικά Νέα

Τραυματίες ο εφεδρικός τερματοφύλακας Ποϊτού και ο αριστερός μπακ Ντίκε (3/0). Δεν υπολογίζονται ο μπακ Λιμπρίτσι, ο πολύτιμος μέσος Σμέιτς και ο εξτρέμ Κασίμι, που δεν έχουν αγωνιστεί καθόλου φέτος.

