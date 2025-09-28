Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ - ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Χ2+Over 1,5
Ενδιαφέρουσα αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο φιλόδοξες ομάδες, που προσπαθούν ακόμα να βρουν ρυθμό. Παίζοντας «σφιχτά» και απειλώντας στο τρανζίσιον, είναι ένα παιχνίδι που βολεύει την Αλμέρε Σίτι και οι αποδόσεις μάλλον την αδικούν. Ειδικά από τη στιγμή που η Ντε Γκράαφστσαπ δεν έχει πείσει και μοιάζει να αγχώνεται μπροστά στο κοινό της. Πάμε προς τα δεξιά στη Winmasters, με κάλυψη στην ισοπαλία.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ - ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ
Facts Αγώνα
- Η Αλμέρε Σίτι επισκέφθηκε για τελευταία φορά το Ντούτινχεμ τον Σεπτέμβριο ’22, κατακτώντας το παρθενικό «διπλό» (2-1) επί της Ντε Γκράαφστσαπ (0-3-11 σε όλες τις διοργανώσεις, νωρίτερα).
Θετικό, ειδικά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, το 1-1 που απέσπασε στο Ντόρντρεχτ και την κράτησε αήττητη σε 3η σερί αγωνιστική (1-2-0). Στο ανοιχτό α’ μέρος, οι γηπεδούχοι είχαν τις περισσότερες τελικές και δοκάρι (32’), όμως η Ντε Γκράαφστσαπ εκείνη που άνοιξε στο σκορ (Μπούρσμα 41’). Στην επανάληψη περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο, με τους αντιπάλους να πιέζουν και να «σημαδεύουν» για 2η φορά το δοκάρι (73’), πριν φτάσουν στην ισοφάριση (Φαλκ 78’).
Η Ντε Γκράαφστσαπ επανέλαβε την εμφάνιση που είχε προηγηθεί στο «διπλό» επί της Άλκμααρ Β (3-1) και ο βαθμός της ισοπαλίας ήταν το μάξιμουμ που κατάφερε να πάρει. Παραμένει ασταθής από το ξεκίνημα της σεζόν και πρέπει να βρει λύσεις, προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος. Σημαντικό, επίσης, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εκμεταλλευτεί την «καυτή» έδρα που διαθέτει, καθώς μετά το 3-2 της πρεμιέρας κόντρα στη Φένλο, απέτυχε να κερδίσει ξανά (0-1-2, έκτοτε).
Διαθέσιμος ο μεσοεπιθετικός Χρότενχαους. Αμφίβολος ο αμυντικός Κοκ (5/0). Παραμένει εκτός δράσης ο μέσος Σμιτς (3/1).
Επανήλθε στις επιτυχίες, κατακτώντας το 3ο φετινό τρίποντο (3-0-4 πλέον), με την εύκολη εντός έδρας επικράτηση απέναντι στην Ουτρέχτη Β (4-0). Είχε τον απόλυτο έλεγχο από το ξεκίνημα και θα μπορούσε να δώσει διαστάσεις στο σκορ από το α’ ημίχρονο, κάτι τελικά που κατάφερε στην επανάληψη, έχοντας χάσει στο μεσοδιάστημα πολλές ευκαιρίες (Ράικοφ 20’, Καντίλ 61’, 93’, Πόκου 85’).
Όπως και στο προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι της, όπου είχε κερδίσει με το εμφατικό 5-0 τη ΦΚ Αϊντχόφεν, η Αλμέρε Σίτι βρήκε χώρους μετά το πρώτο γκολ και πρόσφερε θέαμα στους οπαδούς της. Η συνολική εικόνα στην επιστροφή της στη Β’ Ολλανδίας πάντως, είναι μάλλον μέτρια, με το παιχνίδι της να είναι λίγο μονοδιάστατο και να βασίζεται κυρίως στις αντεπιθέσεις. Στα τελευταία 2 ταξίδια της υπέστη ισάριθμες ήττες από Βααλβάικ (2-0) και Ντεν Χάαγκ (2-1), ενώ στην πρεμιέρα είχε περάσει νικηφόρα από το Έμεν (4-1).
Θα εκτίσει τη 2η και τελευταία αγωνιστική της ποινής του ο εφεδρικός μεσοεπιθετικός Πρόβιντενς (4/0). Τραυματίας ο αριστερός μπακ Μπάιλεφελντ (4/0). Περιμένουν ακόμα την πρώτη συμμετοχή τους με την Αλμέρε Σίτι οι αμυντικοί Πίνας, Φαν ντε Μπλάακ και ο μέσος Τζέιμι Γιάκομπς.