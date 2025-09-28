Ρεπορτάζ

Θετικό, ειδικά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, το 1-1 που απέσπασε στο Ντόρντρεχτ και την κράτησε αήττητη σε 3η σερί αγωνιστική (1-2-0). Στο ανοιχτό α’ μέρος, οι γηπεδούχοι είχαν τις περισσότερες τελικές και δοκάρι (32’), όμως η Ντε Γκράαφστσαπ εκείνη που άνοιξε στο σκορ (Μπούρσμα 41’). Στην επανάληψη περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο, με τους αντιπάλους να πιέζουν και να «σημαδεύουν» για 2η φορά το δοκάρι (73’), πριν φτάσουν στην ισοφάριση (Φαλκ 78’).

Η Ντε Γκράαφστσαπ επανέλαβε την εμφάνιση που είχε προηγηθεί στο «διπλό» επί της Άλκμααρ Β (3-1) και ο βαθμός της ισοπαλίας ήταν το μάξιμουμ που κατάφερε να πάρει. Παραμένει ασταθής από το ξεκίνημα της σεζόν και πρέπει να βρει λύσεις, προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος. Σημαντικό, επίσης, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εκμεταλλευτεί την «καυτή» έδρα που διαθέτει, καθώς μετά το 3-2 της πρεμιέρας κόντρα στη Φένλο, απέτυχε να κερδίσει ξανά (0-1-2, έκτοτε).