Απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 από τη μοναδική αήττητη ομάδα στο Κλαουσούρα, τη Ροσάριο Σεντράλ. Δέχτηκε πρώτη γκολ στο 44’ και ισοφάρισε στο 48’ με τον επιθετικό Ντεπιέτρι. Στο 71’ η Ταγιέρες έμεινε με παίκτη λιγότερο αλλά άντεξε στην πίεση και πήρε έναν πολίτιμο βαθμό.

Από την άλλη βέβαια δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένη που συμπλήρωσε επτά συνεχόμενες αγωνιστικές χωρίς τρίποντο (0-4-3). Μάλιστα στις προηγούμενες έξι, η Ταγιέρες δεν είχε βρει καν δίχτυα. Στη συνολική βαθμολογία έχει προβάδισμα μόλις ενός πόντου από τη γραμμή παραμονής και υπάρχει ανησυχία. Σίγουρα πάντως το υλικό της δεν είναι για να μάχεται για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Την ερχόμενη Κυριακή θα υποδεχτεί την Μπελγράνο στο μεγάλο ντέρμπι της Κόρδοβα.