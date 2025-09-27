Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΤΑΓΕΡΕΣ - ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Σύγκρουση παραμονής. Το πιθανότερο βέβαια είναι ότι καμιά τους δεν θα υποβιβαστεί αλλά ακόμα δεν μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς. Η Ταγιέρες έχει μεγάλο επιθετικό πρόβλημα αλλά έδειξε καλά στοιχεία στο τελευταίο ματς με τη Ροσάριο Σεντράλ. Εκτιμώ ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψει στις επιτυχίες. Στο αποδεκτό 1.70 ο άσος στη Stoiximan.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΓΕΡΕΣ - ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ
Facts Αγώνα
- Οι 30 ομάδες είναι χωρισμένες σε δύο ομίλους των 15. Η κάθε μία θα παίξει από μία φορά με όλες τις ομάδες του ομίλου της και δύο φορές με εκπροσώπους του άλλου ομίλου. Κατά συνέπεια η κανονική περίοδος θα έχει 16 αγωνιστικές. Οι πρώτες οκτώ κάθε ομίλου θα προκριθούν στα πλέι-οφ που θα διεξαχθούν με σύστημα νοκ-άουτ και σε μονά παιχνίδια. Γηπεδούχος θα είναι πάντα η ομάδα που τερμάτισε σε καλύτερη θέση στην κανονική περίοδο, με εξαίρεση τον τελικό που θα διεξαχθεί σε ουδέτερο έδαφος. Η πρωταθλήτρια θα κερδίσει απευθείας συμμετοχή στους ομίλους του Κόπα Λιμπερταδόρες 2026, κάτι που έχει ήδη εξασφαλίσει η Πλατένσε ως νικήτρια του Απερτούρα.
- Αήττητη η Ταγιέρες στις εννέα πιο πρόσφατες συγκρούσεις τους (7-2-0).
- Η Ταγιέρες μετρά τρία σερί Under 2,5.
- Η Σαρμιέντο μετρά τρία συνεχόμενα N/G.
- Στο Απερτούρα: Σαρμιέντο Χουνίν – Ταγιέρες Κόρδοβα 0-0
Απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 από τη μοναδική αήττητη ομάδα στο Κλαουσούρα, τη Ροσάριο Σεντράλ. Δέχτηκε πρώτη γκολ στο 44’ και ισοφάρισε στο 48’ με τον επιθετικό Ντεπιέτρι. Στο 71’ η Ταγιέρες έμεινε με παίκτη λιγότερο αλλά άντεξε στην πίεση και πήρε έναν πολίτιμο βαθμό.
Από την άλλη βέβαια δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένη που συμπλήρωσε επτά συνεχόμενες αγωνιστικές χωρίς τρίποντο (0-4-3). Μάλιστα στις προηγούμενες έξι, η Ταγιέρες δεν είχε βρει καν δίχτυα. Στη συνολική βαθμολογία έχει προβάδισμα μόλις ενός πόντου από τη γραμμή παραμονής και υπάρχει ανησυχία. Σίγουρα πάντως το υλικό της δεν είναι για να μάχεται για την αποφυγή του υποβιβασμού.
Την ερχόμενη Κυριακή θα υποδεχτεί την Μπελγράνο στο μεγάλο ντέρμπι της Κόρδοβα.
Τιμωρημένος ο Βενεζουελάνος αριστερός μπακ Μιγκέλ Ναβάρο (24/0). Θα απουσιάσει ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός Σαντιάγκο Φερνάντες (20/0) που κλήθηκε στην εθνική Κ20 για το Μουντιάλ Νέων που ξεκινά σήμερα στη Χιλή. Επίσης θα λείψει λόγω μυϊκών ενοχλήσεων ο Χουάν Ροντρίγκες (17/0) που θα ήταν η πρώτη επιλογή για να τον αντικαταστήσει. Κατά συνέπεια θα ξεκινήσει στο κέντρο της άμυνας ο Γερμανοβραζιλιάνος Γκουτ (3/0). Στην Εθνική Κ20 κλήθηκε και ο τρίτος τερματοφύλακας – αλλά βασικός στη Β’ ομάδα του συλλόγου – Σαντίνο Μπάρμπι (0/0). Εξέτισε ο αμυντικός χαφ Γκαλάρσα (19/1).
(3-4-1-2): Γκίντο Ερέρα – Ματίας Καταλάν, Γκουτ, Παλομίνο – Σοτ, Ορτεγκόσα, Πορτίγια (Γκαλάρσα), Γκαμπριέλ Μπάες – Μπότα – Ντεπιέτρι, Τζιρότι
Η Σαρμιέντο Χουνίν προέρχεται από μεγάλη εκτός έδρας νίκη 1-0 επί της Μπαράκας Σεντράλ και έφτασε έτσι τα δύο συνεχόμενα τρίποντα. Είχε προηγηθεί το εντός έδρας 2-0 επί της Αλντοσίβι. Το νικητήριο τέρμα ήρθε στο 22ο λεπτό με τον μέσο Κάρλος Βιγιάλμπα. Στα τελευταία λεπτά σκόραραν οι αντίπαλοί της αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οριακό οφσάιντ.
Με ρεκόρ 3-3-2 βρίσκεται πλέον στην προνομιούχο πρώτη οκτάδα του ομίλου της. Χρωστάει και ένα ματς, το εντός έδρας με τη Ροσάριο Σεντράλ που είχε διακοπεί λόγω κακοκαιρίας. Στην ειδική κατάταξη παραμονής εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλά αλλά αύξησε τη διαφορά της από την επικίνδυνη ζώνη.
Το ερχόμενο Σάββατο η Σαρμιέντο Χουνίν θα υποδεχτεί τη Χιμνάσια Λα Πλάτα.
Δεν είναι ακόμα έτοιμος ο Ουρουγουανός επιθετικός Αρντάις (7/3, δανεικός από την Αρχεντίνος Τζούνιορς) που τραυματίστηκε στο ματς με την Αλντοσίβι. Μακροχρόνια εκτός ο επιθετικός Μαγκνίν (13/2).
(4-3-3): Λούκας Ακόστα – Άλεξ Βίγκο, Ρονκάλια, Ινσαουράλδε, Ζοέλ Γοδόι – Μανουέλ Γκαρσία, Κάρλος Βιγιάλμπα, Ελιάν Χιμένες – Χουλιάν Κοντρέρα, Ιβάν Μοράλες Μπράβο, Γκαστόν Γκονσάλες