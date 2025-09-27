Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ - ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Η Σαν Λορένσο είναι σε καλή κατάσταση και δικαιολογημένα δίνεται καθαρό φαβορί στο αποψινό ματς με τη Γοδόι Κρουζ. Γενικότερα διαθέτει μία δυνατή έδρα, όπου μας έχει συνηθίσει να βρίσκει οριακές νίκες. Στο 1-0 το βλέπω και σήμερα. Οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν πείσει με τις εμφανίσεις τους στο τρέχον Κλαουσούρα και πολύ δύσκολα θα βρεθούν στα πλέι-οφ. Στο αποδεκτό 1.90 ο άσος στη Stoiximan.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ - ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ
Facts Αγώνα
- Οι 30 ομάδες είναι χωρισμένες σε δύο ομίλους των 15. Η κάθε μία θα παίξει από μία φορά με όλες τις ομάδες του ομίλου της και δύο φορές με εκπροσώπους του άλλου ομίλου. Κατά συνέπεια η κανονική περίοδος θα έχει 16 αγωνιστικές. Οι πρώτες οκτώ κάθε ομίλου θα προκριθούν στα πλέι-οφ που θα διεξαχθούν με σύστημα νοκ-άουτ και σε μονά παιχνίδια. Γηπεδούχος θα είναι πάντα η ομάδα που τερμάτισε σε καλύτερη θέση στην κανονική περίοδο, με εξαίρεση τον τελικό που θα διεξαχθεί σε ουδέτερο έδαφος. Η πρωταθλήτρια θα κερδίσει απευθείας συμμετοχή στους ομίλους του Κόπα Λιμπερταδόρες 2026, κάτι που έχει ήδη εξασφαλίσει η Πλατένσε ως νικήτρια του Απερτούρα.
- Οι οκτώ πιο πρόσφατες συγκρούσεις τους έληξαν με Under 2,5, ενώ οι επτά από αυτές ήταν και Under 1,5.
- Η Σαν Λορένσο μετρά τέσσερα συνεχόμενα Under 2,5.
- Η Γοδόι Κρουζ προέρχεται από 2/2 και 4/5 Under 2,5 σε όλες τις διοργανώσεις.
- Στο Απερτούρα: Γοδόι Κρουζ – Σαν Λορένσο 0-0
Η Σαν Λορένσο απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 από την Ιντεπεντιέντε, σε ένα ματς που μπορούσε άνετα και τη νίκη. Προηγήθηκε στο 37’ με τον μεσοεπιθετικό Γκούλι ύστερα από ωραία αντεπίθεση, ενώ ισοφαρίστηκε στο 68’ με αυτογκόλ του αμυντικού χαφ Τριπίκιο ύστερα από εκτέλεση κόρνερ.
Παρέμεινε έτσι για 3η συνεχόμενη αγωνιστική χωρίς τρίποντο (0-2-1) και πλέον η διαφορά της από τη γραμμή των πλέι-οφ μειώθηκε στους τρεις πόντους. Στη συνολική κατάταξη βρίσκεται πάντως στην 7η θέση και άρα εντός της ζώνης των διεθνών εισιτηρίων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτό το Κλαουσούρα έχει κρατήσει απαραβίαστη την εστία της και στα τέσσερα παιχνίδια που έχει δώσει ως γηπεδούχος (2-2-0). Το ερχόμενο Σάββατο η Σαν Λορένσο θα φιλοξενηθεί από τη Λανούς.
Δεν αναμένονται αλλαγές στην αρχική της ενδεκάδα σε σχέση με την περασμένη αγωνιστική. Παραμένει τραυματίας ο μέσος Μανουέλ Ινσαουράλδε (11/0).
(4-2-3-1): Χιλ – Φαμπρίσιο Λόπες, Ρομάνια, Γκαστόν Ερνάντες, Ελίας Μπάες – Τριπίκιο, Περούτσι – Σερούτι, Γκούλι, Ρεάλι – Κουέγιο
Η Γοδόι Κρουζ αναδείχθηκε την περασμένη αγωνιστική ισόπαλη 1-1 εντός έδρας με την Ινστιτούτο Κόρδοβα και θα πρέπει να είναι και ευχαριστημένη που δεν ηττήθηκε. Δέχτηκε πρώτη γκολ στο 44’ και ισοφάρισε στο 50’ με κεφαλιά του μέσου Νικολάς Φερνάντες. Στη συνέχεια απειλήθηκε σε αρκετές φάσεις με δεύτερο τέρμα.
Παρέμεινε για 3η συνεχόμενη αγωνιστική αήττητη (1-2-0) αλλά έχει κερδίσει μόλις μία φορά στο τρέχον Κλαουσούρα (1-5-3) και απέχει τέσσερις πόντους από την προνομιούχο πρώτη οκτάδα του ομίλου της. Στη συνολική κατάταξη διατηρεί προβάδισμα επτά βαθμών από τη γραμμή παραμονής.
Την ερχόμενη Κυριακή η Γοδόι Κρουζ θα υποδεχτεί την Ιντεπεντιέντε.
Τιμωρημένος λόγω καρτών ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός Ματέο Μεντόσα (31/2). Απουσιάζει ο 19χρονος εξτρέμ Αντίνο (27/4) που κλήθηκε στην Εθνική Κ20 για το Μουντιάλ Νέων που ξεκινά σήμερα στη Χιλή. Συνεχίζουν την αποθεραπεία τους ο δεξιός μπακ Λεονάρντο Χάρα (14/0), ο μέσος Πότσο (10/0) και ο επιθετικός Ουλαριάγκα (1/0).
(4-3-3): Πετρόλι – Άρσε, Χουάν Εσκομπάρ, Ρασμούσεν, Μέλι – Νικολάς Φερνάντες, Πότζι, Πολ Φερνάντες – Μισαέλ Σόσα, Γιάνιες, Λούκα Μαρτίνες Ντουπούι