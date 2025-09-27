Ρεπορτάζ

Η Σαν Λορένσο απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 από την Ιντεπεντιέντε, σε ένα ματς που μπορούσε άνετα και τη νίκη. Προηγήθηκε στο 37’ με τον μεσοεπιθετικό Γκούλι ύστερα από ωραία αντεπίθεση, ενώ ισοφαρίστηκε στο 68’ με αυτογκόλ του αμυντικού χαφ Τριπίκιο ύστερα από εκτέλεση κόρνερ.

Παρέμεινε έτσι για 3η συνεχόμενη αγωνιστική χωρίς τρίποντο (0-2-1) και πλέον η διαφορά της από τη γραμμή των πλέι-οφ μειώθηκε στους τρεις πόντους. Στη συνολική κατάταξη βρίσκεται πάντως στην 7η θέση και άρα εντός της ζώνης των διεθνών εισιτηρίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτό το Κλαουσούρα έχει κρατήσει απαραβίαστη την εστία της και στα τέσσερα παιχνίδια που έχει δώσει ως γηπεδούχος (2-2-0). Το ερχόμενο Σάββατο η Σαν Λορένσο θα φιλοξενηθεί από τη Λανούς.