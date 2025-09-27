Ρεπορτάζ

Ηττήθηκε με 1-0 εκτός έδρας από την Εστουδιάντες και παρέμεινε για 2η συνεχόμενη αγωνιστική χωρίς βαθμό. Δέχτηκε το γκολ στο 76ο λεπτό, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι αντίπαλοί της είχαν προβεί σε εκτεταμένο ροτέισον λόγω Κόπα Λιμπερταδόρες. Είχε ευκαιρίες για να βρει δίχτυα αλλά δεν τις αξιοποίησε.

Προς το παρόν βρίσκεται στα όρια της προνομιούχου πρώτης οκτάδας του ομίλου της με ρεκόρ 3-3-3, ενώ στη συνολική βαθμολογία είναι αρκετά χαμηλά και χρειάζεται συνεχόμενες νίκες για να πλησιάσει τη ζώνη των διεθνών εισιτηρίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει κερδίσει σε καμία από τις έντεκα πιο πρόσφατες εξόδους της σε όλες τις διοργανώσεις (0-5-6).

Την επόμενη Παρασκευή η Ντεφένσα θα φιλοξενηθεί από την Τίγκρε.