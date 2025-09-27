Ανάλυση Αγώνα
Εκτίμηση
Αποδόσεις
Ανάλυση
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΝΤΕΦΕΝΣΑ ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ - ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Over 2,5
Δύσκολη έξοδος για την Μπόκα. Διστάζω να πάω στο διπλό, θα το προτιμούσα κάπως υψηλότερα. Μία καλή επιλογή μπορεί να αποτελέσει πάντως το Over 2,5. Άλλωστε επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά και στις δύο πιο πρόσφατες μεταξύ τους αναμετρήσεις και κινείται σε αρκετά ελκυστικά επίπεδα. Στο 2.37 μας το προσφέρει η Stoiximan.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΤΕΦΕΝΣΑ ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ - ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ
Facts Αγώνα
- Οι 30 ομάδες είναι χωρισμένες σε δύο ομίλους των 15. Η κάθε μία θα παίξει από μία φορά με όλες τις ομάδες του ομίλου της και δύο φορές με εκπροσώπους του άλλου ομίλου. Κατά συνέπεια η κανονική περίοδος θα έχει 16 αγωνιστικές. Οι πρώτες οκτώ κάθε ομίλου θα προκριθούν στα πλέι-οφ που θα διεξαχθούν με σύστημα νοκ-άουτ και σε μονά παιχνίδια. Γηπεδούχος θα είναι πάντα η ομάδα που τερμάτισε σε καλύτερη θέση στην κανονική περίοδο, με εξαίρεση τον τελικό που θα διεξαχθεί σε ουδέτερο έδαφος. Η πρωταθλήτρια θα κερδίσει απευθείας συμμετοχή στους ομίλους του Κόπα Λιμπερταδόρες 2026, κάτι που έχει ήδη εξασφαλίσει η Πλατένσε ως νικήτρια του Απερτούρα.
- Οι δύο πιο πρόσφατες συγκρούσεις τους επιβεβαίωσαν το Over5.
- Η Ντεφένσα προέρχεται από 4/5 G/G.
- Τα πέντε από τα έξι τελευταία παιχνίδια της Μπόκα επιβεβαίωσαν το σύνολο τερμάτων 2-3.
- Στο Απερτούρα: Μπόκα – Ντεφένσα 4-0
Ηττήθηκε με 1-0 εκτός έδρας από την Εστουδιάντες και παρέμεινε για 2η συνεχόμενη αγωνιστική χωρίς βαθμό. Δέχτηκε το γκολ στο 76ο λεπτό, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι αντίπαλοί της είχαν προβεί σε εκτεταμένο ροτέισον λόγω Κόπα Λιμπερταδόρες. Είχε ευκαιρίες για να βρει δίχτυα αλλά δεν τις αξιοποίησε.
Προς το παρόν βρίσκεται στα όρια της προνομιούχου πρώτης οκτάδας του ομίλου της με ρεκόρ 3-3-3, ενώ στη συνολική βαθμολογία είναι αρκετά χαμηλά και χρειάζεται συνεχόμενες νίκες για να πλησιάσει τη ζώνη των διεθνών εισιτηρίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει κερδίσει σε καμία από τις έντεκα πιο πρόσφατες εξόδους της σε όλες τις διοργανώσεις (0-5-6).
Την επόμενη Παρασκευή η Ντεφένσα θα φιλοξενηθεί από την Τίγκρε.
Αμφίβολος για την αποστολή ο μεσοεπιθετικός Ααρόν Μολίνας (27/2) που ταλαιπωρήθηκε από μία θλάση. Δεν αναφέρονται άλλα αγωνιστικά προβλήματα.
(5-2-3): Ενρίκε Μπολόνια – Κανάβο, Νταμιάν Φερνάντες, Λούκας Φερέιρα, Ντελγκάδο, Σότο – Λούκας Γκονσάλες, Κέβιν Γκουτιέρες – Οσόριο, Μιριτέγιο, Χουάν Γκουτιέρες
Αν και προηγήθηκε στο σκορ με 2-0, παραχώρησε εντός έδρας ισοπαλία 2-2 στη Σεντράλ Κόρδοβα. Τα τέρματά της σημείωσαν ο μέσος Μπατάλια στο 41’ και ο Ουρουγουανός επιθετικός Μερεντιέλ στο 56’. Δέχτηκε τη μείωση στο 62’ και την ισοφάριση στο 83’. Πάντως παρέμεινε αήττητη για 6η συνεχόμενη αγωνιστική (3-3-0).
Στο 3-5-1 το ρεκόρ της Μπόκα στο Κλαουσούρα μετά από εννέα αγωνιστικές, ενώ έχει να επιδείξει μία από τις καλύτερες ανασταλτικές επιδόσεις της κατηγορίας (μόλις έξι τέρματα παθητικό). Στη συνολική βαθμολογία ισοβαθμεί στη 2η θέση με τη Ροσάριο Σεντράλ που όμως έχει ένα ματς λιγότερο. Απέχει δύο πόντους από την πρωτοπόρο Ρίβερ.
Ο τεχνικός Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο υποβλήθηκε σε μία σειρά από εξετάσεις, καθώς έχει θέματα με την υγεία του. Είναι πιθανό απόψε να μην βρίσκεται στον πάγκο και να καθοδηγήσει την ομάδα ο βοηθός του, Κλαούτιο Ούμπεδα.
Την επόμενη Κυριακή η Μπόκα θα υποδεχτεί τη Νιούελς.
Τραυματίστηκε και θα λείψει ο Χιλιανός αριστερός χαφ-εξτρέμ Κάρλος Παλάσιος (28/3). Στη θέση του ο Άλαν Βελάσκο (28/1). Αυτή θα είναι και η μοναδική αλλαγή που θα έχει στο βασικό σχήμα σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική. Παραμένουν εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού ο Καβάνι (21/4) και ο εξτρέμ Εζεκιέλ Σεμπάγιος (26/3). Επίσης λείπει ο 20χρονος αμυντικός χαφ Μίλτον Ντελγκάδο (17/0) που θα συμμετάσχει με την Εθνική Κ20 στο Μουντιάλ Νέων που ξεκινά σήμερα στη Χιλή. Αποθεραπεύτηκε ο Ισπανός μέσος Ερέρα (9/0) και είναι πιθανό να βρίσκεται στον πάγκο.
(4-4-2): Μαρκεσίν – Μπαρινάγα, Ντι Λόγιο, Άιρτον Κόστα, Λαουτάρο Μπλάνκο – Μπρίαν Αγκίρε, Μπατάλια, Παρέδες, Άλαν Βελάσκο – Μιγκέλ Μερεντιέλ, Μιγκέλ Χιμένες