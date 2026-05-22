Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε στο Final-4 με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης του EuroLeague Final Four. Η ομάδα που θα νικήσει θα περάσει στον τελικό της διοργάνωσης. Εκεί, θα διεκδικήσει τον τίτλο κόντρα σε μια εκ των Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός στην 5η συνεχόμενη παρουσία του σε Final-4 της EuroLeague θέλει να κάνει το επόμενο βήμα και να κατακτήσει το τρόπαιο για 4η φορά στην ιστορία του. Η Φενέρμπαχτσε, πάλι, υπερασπίζεται τον τίτλο της και είναι έτοιμη για την πρόκληση να κάνει το back-to-back.

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στο Final Four ως το μεγάλο φαβορί της EuroLeague. Όχι μόνο επειδή το τουρνουά διεξάγεται στην Αθήνα, αλλά και επειδή έχει το πληρέστερο ρόστερ στην Ευρώπη και έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ στη regular season. Στα play-off ξεπέρασε με 3-0 τη Μονακό. Μετράει 13 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Τελευταία ήττα του ήταν από τη Βαλένθια στις 24 Μαρτίου με 85-84.

Η Φενέρμπαχτσε είχε κάποια σκαμπανεβάσματα προς το φινάλε της κανονικής περιόδου, αλλά πρόκειται για μία από τις καλύτερες ομάδες της EuroLeague. Ο τουρκικός σύλλογος στα προημιτελικά απέκλεισε με 3-1 τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης απέναντι στον Ολυμπιακό επικράτησε 88-80 εντός έδρας και έχασε 104-87 στο Φάληρο. Κάθε ομάδα μετράει από 19 νίκες στα μεταξύ τους ματς.

Η πρωτάρα και η πολυνίκης

Για την ίδια διοργάνωση, η Βαλένθια κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την πρώτη να μετέχει για πρώτη φορά σε Final-4 της EuroLeague και τη δεύτερη να είναι η πολυνίκης του θεσμού με 11 τρόπαια.

Η Βαλένθια πάει στο Final Four έχοντας αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Αν και βρέθηκε να χάνει με 2-0 έπειτα από τα πρώτα δύο ματς στην έδρα της, ανασυγκροτήθηκε και βρήκε το κουράγιο με τρεις νίκες στη σειρά να βγάλει νοκ άουτ τους οικοδεσπότες.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, πάλι, άργησε να πάρει μπροστά, αλλά μόλις βρήκε ρυθμό ξεχώρισε. Πέρασε στο Final Four αποκλείοντας με 3-1 τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Γεμάτη έμπειρους παίκτες και με μια άμυνα που είναι αποτελεσματική, ταξιδεύει στην Αθήνα έτοιμη για να παλέψει για την κούπα.

Στην κατηγορία νικητής Ευρωλίγκας, η Βαλένθια και η Ρεάλ Μαδρίτης μπαίνουν ως το τρίτο και το τέταρτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Η Ρεάλ δίνεται στο 4.50** και η Βαλένθια εμφανίζεται στο 5.00**. Πρώτο φαβορί είναι ο Ολυμπιακός με 2.10** και δεύτερο η Φενέρμπαχτσε με 4.00**.

