Ρεπορτάζ

Προέρχεται από εντός έδρας ισοπαλία 1-1 με την Ταγιέρες. Άνοιξε το σκορ στο 44’ με τον επιθετικό Βέλις και ισοφαρίστηκε στο 48’ ύστερα από μία αδράνεια της άμυνας της. Είχε στη συνέχεια ευκαιρίες για δεύτερο τέρμα αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν κυριάρχησε, ούτε καν μετά το 71’ που απέκτησε και αριθμητικό πλεονέκτημα.

Πάντως η Ροσάριο Σεντράλ μετρά δύο νίκες και έξι ισοπαλίες στο τρέχον Κλαουσούρα και είναι η μοναδική αήττητη ομάδα της διοργάνωσης. Όμως φαίνεται να υπάρχει θέμα στην επίθεση και στην αξιοποίηση των φάσεων που δημιουργεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τέσσερα από τα μόλις έξι γκολ που έχει πετύχει στο φετινό πρωτάθλημα είναι με στατικές φάσεις του Ντι Μαρία (δύο πέναλτι, μία απευθείας εκτέλεση φάουλ και μία απευθείας εκτέλεση κόρνερ).

Στη συνολική βαθμολογία η Ροσάριο Σεντράλ ισοβαθμεί στη 2η θέση με την Μπόκα και απέχει δύο πόντους από την πρωτοπόρο Ρίβερ. Όμως και οι δύο έχουν ένα ματς περισσότερο από αυτήν. Μάλιστα την επόμενη Κυριακή θα υποδεχτεί τη Ρίβερ, σε ένα ασφαλώς πολύ μεγάλο παιχνίδι.