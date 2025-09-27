Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ - ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Χ
Τα σετ αποδόσεων δίνουν καθαρό προβάδισμα στη Ροσάριο Σεντράλ. Δεν μπορώ να υποτιμήσω πάντως την πολύ καυτή έδρα της Χιμνάσια. Βλέπω αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο της ισοπαλίας – κάτι σε 1-1 – και θα ρισκάρω επιλέγοντας το Χ. Στο 2.95 μας προσφέρει την ισοπαλία η Stoiximan.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ - ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ
Facts Αγώνα
- Οι 30 ομάδες είναι χωρισμένες σε δύο ομίλους των 15. Η κάθε μία θα παίξει από μία φορά με όλες τις ομάδες του ομίλου της και δύο φορές με εκπροσώπους του άλλου ομίλου. Κατά συνέπεια η κανονική περίοδος θα έχει 16 αγωνιστικές. Οι πρώτες οκτώ κάθε ομίλου θα προκριθούν στα πλέι-οφ που θα διεξαχθούν με σύστημα νοκ-άουτ και σε μονά παιχνίδια. Γηπεδούχος θα είναι πάντα η ομάδα που τερμάτισε σε καλύτερη θέση στην κανονική περίοδο, με εξαίρεση τον τελικό που θα διεξαχθεί σε ουδέτερο έδαφος. Η πρωταθλήτρια θα κερδίσει απευθείας συμμετοχή στους ομίλους του Κόπα Λιμπερταδόρες 2026, κάτι που έχει ήδη εξασφαλίσει η Πλατένσε ως νικήτρια του Απερτούρα.
- Στις τρεις πιο πρόσφατες συγκρούσεις τους, η Ροσάριο Σεντράλ πέτυχε ισάριθμες νίκες.
- Η Χιμνάσια Λα Πλάτα προέρχεται από 3/4 Under 1,5.
- Η Ροσάριο Σεντράλ προέρχεται από 14/14 Under 2,5 και 9/14 Under 1,5 σε όλες τις διοργανώσεις.
- Στο Απερτούρα: Ροσάριο Σεντράλ – Χιμνάσια Λα Πλάτα 2-1
Το πάλεψε η Χιμνάσια Λα Πλάτα στην εκτός έδρας αναμέτρηση της με την – πανίσχυρη στο γήπεδό της – Ντεπορτίβο Ριέστρα αλλά εντέλει ηττήθηκε με 1-0. Είχε ευκαιρίες για να ανοίξει αυτή το σκορ, όμως δεν τις αξιοποίησε. Εντέλει δέχτηκε το γκολ στο 54ο λεπτό.
Μετά από εννέα αγωνιστικές στο Κλαουσούρα, η Χιμνάσια Λα Πλάτα μετρά τρεις νίκες, μία ισοπαλία και πέντε ήττες, ενώ απέχει δύο πόντους από την προνομιούχο πρώτη οκτάδα του ομίλου της. Στη συνολική βαθμολογία έχει μία διαφορά ασφαλείας από τη γραμμή παραμονής αλλά είναι μακριά και από τη ζώνη των διεθνών εισιτηρίων.
Το ερχόμενο Σάββατο θα φιλοξενηθεί από τη Σαρμιέντο Χουνίν.
Εξέτισε ο μέσος Γκαραγιάλδε (17/1). Παραμένει τραυματίας ο αριστερός μπακ Μελούσο (5/0).
(4-4-2): Ινσφράν – Πιντάδο, Τζιαμπαόλι, Σούσο, Πέδρο Σίλβα Τορεχόν – Μέρλο, Σεοάνε (Μαξ), Γκαραγιάλδε (Μερλίνι), Πανάρο – Μαρσέλο Τόρες, Ουρτάδο
Προέρχεται από εντός έδρας ισοπαλία 1-1 με την Ταγιέρες. Άνοιξε το σκορ στο 44’ με τον επιθετικό Βέλις και ισοφαρίστηκε στο 48’ ύστερα από μία αδράνεια της άμυνας της. Είχε στη συνέχεια ευκαιρίες για δεύτερο τέρμα αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν κυριάρχησε, ούτε καν μετά το 71’ που απέκτησε και αριθμητικό πλεονέκτημα.
Πάντως η Ροσάριο Σεντράλ μετρά δύο νίκες και έξι ισοπαλίες στο τρέχον Κλαουσούρα και είναι η μοναδική αήττητη ομάδα της διοργάνωσης. Όμως φαίνεται να υπάρχει θέμα στην επίθεση και στην αξιοποίηση των φάσεων που δημιουργεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τέσσερα από τα μόλις έξι γκολ που έχει πετύχει στο φετινό πρωτάθλημα είναι με στατικές φάσεις του Ντι Μαρία (δύο πέναλτι, μία απευθείας εκτέλεση φάουλ και μία απευθείας εκτέλεση κόρνερ).
Στη συνολική βαθμολογία η Ροσάριο Σεντράλ ισοβαθμεί στη 2η θέση με την Μπόκα και απέχει δύο πόντους από την πρωτοπόρο Ρίβερ. Όμως και οι δύο έχουν ένα ματς περισσότερο από αυτήν. Μάλιστα την επόμενη Κυριακή θα υποδεχτεί τη Ρίβερ, σε ένα ασφαλώς πολύ μεγάλο παιχνίδι.
Παραμένει εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού ο μέσος Ο’Κόνορ (14/0). Συνεχίζει να απουσιάζει ο 19χρονος κεντρικός αμυντικός Χουάν Χιμένες (7/0) που θα επιστρέψει σε αρκετούς μήνες.
(4-2-3-1): Μπράουν – Κορονέλ, Κομάρ, Κάρλος Κιντάνα, Σάντες – Φράνκο Ιμπάρα, Μαλκόρα – Σαντιάγκο Λόπες (Ντουάρτε), Ντι Μαρία, Καμπάς – Αλέχο Βέλις