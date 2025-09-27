ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές

Ανάλυση Αγώνα

ΑΡΓ1
20:30
27.09

ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ – ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ

Η μοναδική αήττητη ομάδα του Κλαουσούρα
1
X
2
Εκτίμηση
Εστάδιο ντελ Μπόσκε (31.000), Λα Πλάτα
356
16° C Βροχερός
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ - ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Χρήστος Χρυσαΐτης Χρήστος Χρυσαΐτης
Ώρα έναρξης: 20:30
STAKE: 10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Χ

Απόδοση: 2.95
stoiximan Παίξε νόμιμα

Τα σετ αποδόσεων δίνουν καθαρό προβάδισμα στη Ροσάριο Σεντράλ. Δεν μπορώ να υποτιμήσω πάντως την πολύ καυτή έδρα της Χιμνάσια. Βλέπω αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο της ισοπαλίας – κάτι σε 1-1 – και θα ρισκάρω επιλέγοντας το Χ. Στο 2.95 μας προσφέρει την ισοπαλία η Stoiximan.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ - ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ

Facts Αγώνα

  • Οι 30 ομάδες είναι χωρισμένες σε δύο ομίλους των 15. Η κάθε μία θα παίξει από μία φορά με όλες τις ομάδες του ομίλου της και δύο φορές με εκπροσώπους του άλλου ομίλου. Κατά συνέπεια η κανονική περίοδος θα έχει 16 αγωνιστικές. Οι πρώτες οκτώ κάθε ομίλου θα προκριθούν στα πλέι-οφ που θα διεξαχθούν με σύστημα νοκ-άουτ και σε μονά παιχνίδια. Γηπεδούχος θα είναι πάντα η ομάδα που τερμάτισε σε καλύτερη θέση στην κανονική περίοδο, με εξαίρεση τον τελικό που θα διεξαχθεί σε ουδέτερο έδαφος. Η πρωταθλήτρια θα κερδίσει απευθείας συμμετοχή στους ομίλους του Κόπα Λιμπερταδόρες 2026, κάτι που έχει ήδη εξασφαλίσει η Πλατένσε ως νικήτρια του Απερτούρα.
  • Στις τρεις πιο πρόσφατες συγκρούσεις τους, η Ροσάριο Σεντράλ πέτυχε ισάριθμες νίκες.
  • Η Χιμνάσια Λα Πλάτα προέρχεται από 3/4 Under 1,5.
  • Η Ροσάριο Σεντράλ προέρχεται από 14/14 Under 2,5 και 9/14 Under 1,5 σε όλες τις διοργανώσεις.
  • Στο Απερτούρα: Ροσάριο Σεντράλ – Χιμνάσια Λα Πλάτα 2-1
ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ
Ρεπορτάζ

Το πάλεψε η Χιμνάσια Λα Πλάτα στην εκτός έδρας αναμέτρηση της με την – πανίσχυρη στο γήπεδό της – Ντεπορτίβο Ριέστρα αλλά εντέλει ηττήθηκε με 1-0. Είχε ευκαιρίες για να ανοίξει αυτή το σκορ, όμως δεν τις αξιοποίησε. Εντέλει δέχτηκε το γκολ στο 54ο λεπτό.

Μετά από εννέα αγωνιστικές στο Κλαουσούρα, η Χιμνάσια Λα Πλάτα μετρά τρεις νίκες, μία ισοπαλία και πέντε ήττες, ενώ απέχει δύο πόντους από την προνομιούχο πρώτη οκτάδα του ομίλου της. Στη συνολική βαθμολογία έχει μία διαφορά ασφαλείας από τη γραμμή παραμονής αλλά είναι μακριά και από τη ζώνη των διεθνών εισιτηρίων.

Το ερχόμενο Σάββατο θα φιλοξενηθεί από τη Σαρμιέντο Χουνίν.

Αγωνιστικά Νέα

Εξέτισε ο μέσος Γκαραγιάλδε (17/1). Παραμένει τραυματίας ο αριστερός μπακ Μελούσο (5/0).

(4-4-2): Ινσφράν – Πιντάδο, Τζιαμπαόλι, Σούσο, Πέδρο Σίλβα Τορεχόν – Μέρλο, Σεοάνε (Μαξ), Γκαραγιάλδε (Μερλίνι), Πανάρο – Μαρσέλο Τόρες, Ουρτάδο

ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ
Ρεπορτάζ

Προέρχεται από εντός έδρας ισοπαλία 1-1 με την Ταγιέρες. Άνοιξε το σκορ στο 44’ με τον επιθετικό Βέλις και ισοφαρίστηκε στο 48’ ύστερα από μία αδράνεια της άμυνας της. Είχε στη συνέχεια ευκαιρίες για δεύτερο τέρμα αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν κυριάρχησε, ούτε καν μετά το 71’ που απέκτησε και αριθμητικό πλεονέκτημα.

Πάντως η Ροσάριο Σεντράλ μετρά δύο νίκες και έξι ισοπαλίες στο τρέχον Κλαουσούρα και είναι η μοναδική αήττητη ομάδα της διοργάνωσης. Όμως φαίνεται να υπάρχει θέμα στην επίθεση και στην αξιοποίηση των φάσεων που δημιουργεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τέσσερα από τα μόλις έξι γκολ που έχει πετύχει στο φετινό πρωτάθλημα είναι με στατικές φάσεις του Ντι Μαρία (δύο πέναλτι, μία απευθείας εκτέλεση φάουλ και μία απευθείας εκτέλεση κόρνερ).

Στη συνολική βαθμολογία η Ροσάριο Σεντράλ ισοβαθμεί στη 2η θέση με την Μπόκα και απέχει δύο πόντους από την πρωτοπόρο Ρίβερ. Όμως και οι δύο έχουν ένα ματς περισσότερο από αυτήν. Μάλιστα την επόμενη Κυριακή θα υποδεχτεί τη Ρίβερ, σε ένα ασφαλώς πολύ μεγάλο παιχνίδι.

Αγωνιστικά Νέα

Παραμένει εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού ο μέσος Ο’Κόνορ (14/0). Συνεχίζει να απουσιάζει ο 19χρονος κεντρικός αμυντικός Χουάν Χιμένες (7/0) που θα επιστρέψει σε αρκετούς μήνες.

(4-2-3-1): Μπράουν – Κορονέλ, Κομάρ, Κάρλος Κιντάνα, Σάντες – Φράνκο Ιμπάρα, Μαλκόρα – Σαντιάγκο Λόπες (Ντουάρτε), Ντι Μαρία, Καμπάς – Αλέχο Βέλις

Σημερινές Αναλύσεις

  • Αλντοσίβι - Αρχεντίνος Τζούνιορς
    Αλντοσίβι Αλντοσίβι
    Αρχεντίνος Τζούνιορς Αρχεντίνος Τζούνιορς
  • Σαν Λορέντζο - Γοδόι Κρουζ
    Σαν Λορέντζο Σαν Λορέντζο
    Γοδόι Κρουζ Γοδόι Κρουζ
  • Ταγέρες - Σαρμιέντο
    Ταγέρες Ταγέρες
    Σαρμιέντο Σαρμιέντο
  • Ντεφένσα Χουστίσια - Μπόκα Τζούνιορς
    Ντεφένσα Χουστίσια Ντεφένσα Χουστίσια
    Μπόκα Τζούνιορς Μπόκα Τζούνιορς

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα