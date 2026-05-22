Το Grand Prix του Καναδά με ενισχυμένες αποδόσεις!

Η Formula 1 πατάει ξανά γκάζι με το Γκραν Πρι του Καναδά, που αποτελεί τον 5ο σταθμό της φετινής χρονιάς.

Μετά τα πρώτα τέσσερα Grand Prix, το σκηνικό για τη μάχη του τίτλου έχει ήδη αρχίσει να ξεκαθαρίζει, με έναν απόλυτο πρωταγωνιστή-έκπληξη: τον Κίμι Αντονέλι. Ο νεαρός Ιταλός της Mercedes κάνει πράγματα και θαύματα, έχοντας ήδη πανηγυρίσει τρεις νίκες, γεγονός που τον φέρνει στην κορυφή της βαθμολογίας με 100 βαθμούς.

Σε απόσταση αναπνοής ακολουθεί ομόσταβλός του, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος με μία νίκη και 80 βαθμούς δείχνει έτοιμος να του βάλει δύσκολα.

Αυτή την κυριαρχία των «ασημένιων βελών» θέλει πάση θυσία να σταματήσει η Ferrari. Οι Σαρλ Λεκλέρκ (59 β.) και Λιούις Χάμιλτον (51 β.) καραδοκούν, ψάχνοντας τη δική τους αντεπίθεση.

Όσο για την πίστα του Καναδά; Πέρσι ο Ράσελ ήταν αυτός που χαμογέλασε στο φινάλε, όμως ο απόλυτος «βασιλιάς» της συγκεκριμένης διαδρομής είναι ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός έχει γράψει ιστορία εκεί, μετρώντας επτά νίκες, ανάμεσα στις οποίες και η πρώτη της καριέρας του!

Στο κομμάτι των κατασκευαστών, η Mercedes έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα για έναν ακόμα τίτλο, αφού η εκρηκτική παρουσία του Αντονέλι και η σταθερή πορεία του Ράσελ την έχουν εκτοξεύσει στους 180 βαθμούς. Στον αντίποδα, η Ferrari βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 110 πόντους και ψάχνει το μεγάλο αποτέλεσμα που θα τη διατηρήσει σε τροχιά κορυφής, ποντάροντας στην ποιότητα των οδηγών της και την ανταγωνιστικότητα του μονοθεσίου της.

