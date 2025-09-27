ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ανάλυση Αγώνα

ΑΡΓ1
20:30
27.09

ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ – ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ

Ένα γκολ σε εννέα αγωνιστικές
1
X
2
Εκτίμηση
Χοσέ Μαρία Μινέγια (35.000), Μαρ ντελ Πλάτα
415
12° C Βροχερός
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ - ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Χρήστος Χρυσαΐτης Χρήστος Χρυσαΐτης
Ώρα έναρξης: 20:30
STAKE: 20

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2

Απόδοση: 1.82
Παίξε νόμιμα

Η Αλντοσίβι έχει σκοράρει μόλις μία φορά στις πρώτες εννέα αγωνιστικές και βαδίζει ολοταχώς για τη 2η κατηγορία. Δεν είναι καταδικασμένη ακόμα αλλά η απόδοσή της στα τελευταία παιχνίδια δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας. Η Αρχεντίνος Τζούνιορς αναζητά ένα σερί νικών που θα την φέρει σε τροχιά πλέι-οφ και έχει την ποιότητα να το πετύχει. Απόψε είναι το φαβορί για να πάρει τους τρεις βαθμούς. Στο αποδεκτό 1.82 το διπλό στη Stoiximan.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ - ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ

Facts Αγώνα

  • Οι 30 ομάδες είναι χωρισμένες σε δύο ομίλους των 15. Η κάθε μία θα παίξει από μία φορά με όλες τις ομάδες του ομίλου της και δύο φορές με εκπροσώπους του άλλου ομίλου. Κατά συνέπεια η κανονική περίοδος θα έχει 16 αγωνιστικές. Οι πρώτες οκτώ κάθε ομίλου θα προκριθούν στα πλέι-οφ που θα διεξαχθούν με σύστημα νοκ-άουτ και σε μονά παιχνίδια. Γηπεδούχος θα είναι πάντα η ομάδα που τερμάτισε σε καλύτερη θέση στην κανονική περίοδο, με εξαίρεση τον τελικό που θα διεξαχθεί σε ουδέτερο έδαφος. Η πρωταθλήτρια θα κερδίσει απευθείας συμμετοχή στους ομίλους του Κόπα Λιμπερταδόρες 2026, κάτι που έχει ήδη εξασφαλίσει η Πλατένσε ως νικήτρια του Απερτούρα.
  • Οι πέντε στις έξι πιο πρόσφατες συναντήσεις τους συνδύασαν Over 2,5 και G/G.
  • Τα πέντε τελευταία παιχνίδια της Αλντοσίβι συνδύασαν Under 2,5 και N/G.
  • Η Αρχεντίνος Τζούνιορς μετρά τρία σερί N/G σε όλες τις διοργανώσεις.
  • Στο Απερτούρα: Αρχεντίνος Τζούνιορς – Αλντοσίβι 0-2
  • Στο Κύπελλο (σε ουδέτερο έδαφος): Αλντοσίβι – Αρχεντίνος Τζούνιορς 1-2
ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ
Ρεπορτάζ

Η Αλντοσίβι ηττήθηκε την περασμένη αγωνιστική με 2-0 εκτός έδρας από την Τίγκρε. Δέχτηκε τα γκολ στο 11’ και στο 37’. Ακίνδυνη στο πρώτο ημίχρονο, ενώ κάτι προσπάθησε να κάνει στην επανάληψη, δημιουργώντας μία-δύο καλές φάσεις. Τίποτα παραπάνω όμως.

Παραμένει χωρίς νίκη στο Κλαουσούρα μετά από εννέα αγωνιστικές (0-3-6), ενώ σε αυτό το διάστημα η Αλντοσίβι έχει σκοράρει μόλις μία φορά. Επίσης μετρά πέντε ματς χωρίς γκολ (0-1-4) και τέσσερα χωρίς βαθμό. Τόσο στη συνολική βαθμολογία, όσο και στην ειδική κατάταξη παραμονής, ισοβαθμεί στην τελευταία θέση με τη Σαν Μαρτίν Σαν Χουάν και η προσπάθεια αποφυγής του υποβιβασμού γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Την ερχόμενη Παρασκευή θα φιλοξενηθεί από την Ουνιόν Σάντα Φε.

Αγωνιστικά Νέα

Εξέτισε ο δεξιός μπακ Σεράρο (25/1, δανεικός από την Ινστιτούτο). Παραμένει εκτός ο νεοαποκτηθείς 20χρονος μεσοεπιθετικός Αλεχάνδρο Βιγιαρεάλ (1/0). Μακροχρόνια απών ο βασικός κεντρικός αμυντικός Μπράιτενμπρουκ (17/0) που έχει υποστεί ρήξη συνδέσμου και θα ξαναπαίξει το 2026.

(4-4-2): Καράνσα – Σεράρο (Ροντρίγκο Γκονσάλες), Κούμερ, Γιονατάν Καμπράλ, Γκουερίκο – Γκουσμάν, Μπόκι, Μαρτίν Γκαρσία, Σεράγκο – Σερβέρα, Τζιάνι

ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ
Ρεπορτάζ

Πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και νίκησε με 3-0 εντός έδρας την Μπάνφιλντ. Στο πρώτο μέρος δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει την ανωτερότητά της, αλλά στην επανάληψη αποζημίωσε το κοινό της. Χρειάστηκε πάντως ένα πέναλτι για να ανοίξει το σκορ στο 57’. Το εκτέλεσε εύστοχα ο επιθετικός Μολίνα. Ο ίδιος παίκτης διπλασίασε τα τέρματά της στο 74’, για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα στο 80’ ο μέσος Λεσκάνο «κρεμώντας» τον αντίπαλο τερματοφύλακα με σουτ από περίπου 40 μέτρα.

Μετά από εννέα αγωνιστικές στο Κλαουσούρα, η Αρχεντίνος Τζούνιορς «τρέχει» ρεκόρ 3-2-4 και απέχει έναν πόντο από την προνομιούχο πρώτη οκτάδα του ομίλου της. Θα είναι μεγάλη έκπληξη εάν μείνει εκτός πλέι-οφ, δεδομένου ότι πριν ξεκινήσει η διοργάνωση λογιζόταν στα φαβορί ακόμα και για τον τίτλο.

Πάντως στη συνολική βαθμολογία παραμένει ψηλά και συγκεκριμένα στην 4η θέση, διεκδικώντας με μεγάλες αξιώσεις ένα εισιτήριο για το επόμενο Κόπα Λιμπερταδόρες. Την ερχόμενη Παρασκευή η Αρχεντίνος Τζούνιορς θα υποδεχτεί τη Σεντράλ Κόρδοβα.

Αγωνιστικά Νέα

Εξέτισε ο κεντρικός αμυντικός Φρανσίσκο Άλβαρες (27/0). Θα απουσιάσει ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός Τομπίας Ραμίρες (8/0) που κλήθηκε στην Εθνική Κ20 για το Μουντιάλ Νέων που ξεκινά σήμερα στη Χιλή.

(4-3-3): Ντιέγκο Ροντρίγκες – Λεάνδρο Λοσάνο, Έρικ Γοδόι (Ρομάν Ρικέλμε), Φρανσίσκο Άλβαρες, Πριέτο – Λεσκάνο, Φατόρι, Ερνάν Λόπες Μουνιός – Ματίας Χιμένες Ρόχας, Τομάς Μολίνα, Τζιακόνε

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

