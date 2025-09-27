Ρεπορτάζ

Η Αλντοσίβι ηττήθηκε την περασμένη αγωνιστική με 2-0 εκτός έδρας από την Τίγκρε. Δέχτηκε τα γκολ στο 11’ και στο 37’. Ακίνδυνη στο πρώτο ημίχρονο, ενώ κάτι προσπάθησε να κάνει στην επανάληψη, δημιουργώντας μία-δύο καλές φάσεις. Τίποτα παραπάνω όμως.

Παραμένει χωρίς νίκη στο Κλαουσούρα μετά από εννέα αγωνιστικές (0-3-6), ενώ σε αυτό το διάστημα η Αλντοσίβι έχει σκοράρει μόλις μία φορά. Επίσης μετρά πέντε ματς χωρίς γκολ (0-1-4) και τέσσερα χωρίς βαθμό. Τόσο στη συνολική βαθμολογία, όσο και στην ειδική κατάταξη παραμονής, ισοβαθμεί στην τελευταία θέση με τη Σαν Μαρτίν Σαν Χουάν και η προσπάθεια αποφυγής του υποβιβασμού γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Την ερχόμενη Παρασκευή θα φιλοξενηθεί από την Ουνιόν Σάντα Φε.