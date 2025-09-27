Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ - ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G
Η Στουρμ ψάχνει ακόμα την πρώτη της εντός έδρας νίκη για φέτος στο πρωτάθλημα, αλλά η Χάρτμπεργκ θα τη ζορίσει λογικά. Ειδικεύεται στις εξόδους, έχει ήδη 3 διπλά σε 4 ταξίδια της και εδώ πρόκειται για τοπικό ντέρμπι, έστω και χωρίς σοβαρή αντιπαλότητα. Δίνει ρυθμό στα παιχνίδια της η φιλοξενούμενη, βαθμολογικά δεν πιέζεται, οπότε λογικά θα τη δούμε και πάλι να παίζει ανοιχτά. Κρατάμε το G/G στο 1.73 της Interwetten.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ - ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ
Facts Αγώνα
- Τοπικό ντέρμπι στην επαρχία της Στυρίας, δίχως σοβαρή αντιπαλότητα.
- Για πρώτη φορά στα χρονικά, η Στουρμ τρέχει αήττητο σερί 9 αγώνων απέναντι στη Χάρτμπεργκ (6-3-0). Μάλιστα, με νίκη σήμερα, θα γράψει κι άλλο ρεκόρ, φτάνοντας τις 3 συνεχόμενες νίκες κόντρα στη συγκεκριμένη αντίπαλο, κάτι που δεν κατάφερε ποτέ κατά το παρελθόν.
- Σε επίπεδο Μπουντεσλίγκα, η Χάρτμπεργκ έχει πανηγυρίσει μόλις ένα διπλό επί της Στουρμ (1-2-6), το 4-1 τον Ιούλιο του 2020.
- Το 1989, το 1991 και ξανά τώρα, η Στουρμ κατάφερε να φτάσει αήττητο σερί 5 αγώνων απέναντι στις ομάδες της Στυρίας (Χάρτμπεργκ και Γκράτσερ).
- Μόλις για τρίτη φορά στην ιστορία της, η Στουρμ έχασε τα δύο πρώτα εντός έδρας ματς του πρωταθλήματος, ποτέ όμως δεν ξεκίνησε με 3/3 ήττες στο σπίτι της.
- Μετά τους 11 βαθμούς που συνέλεξε τις σεζόν 2019-20 και 2023-24, το φετινό ξεκίνημα με 10 βαθμούς σε 7 αγωνιστικές, αποτελεί την καλύτερη συγκομιδή της Χάρτμπεργκ.
Πολύ κακή η παρουσία της στη Δανία την Τετάρτη στην πρεμιέρα του Γιουρόπα Λιγκ. Από πολύ νωρίς πίσω στο σκορ έπειτα από κακή αντίδραση σε κόρνερ της Μίντιλαντ και πέρα από μόλις μία σοβαρή επιθετική προσπάθεια, δεν απείλησε ποτέ σοβαρά. Μάλιστα, στην επανάληψη βρέθηκε πολλές φορές εκτεθειμένη, αλλά γλίτωσε, ώσπου στο 88΄ο Κρίστενσεν σε μία αδύναμη κεφαλιά έκανε ολέθριο λάθος και τα πάντα έσβησαν με το 2-0.
Πριν το ματς στη Δανία, είχε δείξει γιατί είναι η πρωταθλήτρια Αυστρίας. Μπορεί ως τώρα η Στουρμ να μην πείθει ιδιαίτερα με την εικόνα της σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά στο διπλό επί της Σάλτσμπουργκ απέδειξε ξανά πως δεν πρέπει κανείς να την ξεγράφει. Βέβαια, εκμεταλλεύτηκε και το αριθμητικό της πλεονέκτημα από το 22’ για να φτάσει στο νικηφόρο 2-0. Με ματς λιγότερο παραμένει στο -5 από την κορυφή και μέσα σε όλα, προετοιμάζεται για να φιλοξενήσει τη Ρέιντζερς την ερχόμενη Πέμπτη στο δεύτερο ματς για τη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ.
Στον δρόμο της επιστροφής βρίσκονται ακόμα οι Κουντιάκοφ (τερματοφύλακας), Μάλιτς (αμυντικός, 2 συμ.) και Καγιόμπο (επιθετικός, 0 συμ.).
Σε ένα ματς με εξαιρετικό ρυθμό και πολλές ευκαιρίες εκατέρωθεν, η ισοπαλία έμοιαζε το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Η Βόλφσμπεργκερ της έβαλε δύσκολα, παίρνοντας δύο φορές το προβάδισμα (14’ και 36’), αλλά είχε αντίδραση άμεσα. Αρχικά με το πέναλτι του Χάρβελ στο 27’ και εν συνεχεία με το τέρμα του Φιλάφερ στο 77’, έσωσε την παρτίδα για το τελικό 2-2.
Για πρώτη φορά φέτος, η Χάρτμπεργκ «κόλλησε» δύο διαδοχικά θετικά αποτελέσματα (1-1-0) και φαίνεται πως όταν επιστρέψει στη φυσική της έδρα, θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο, αποφεύγοντας τις περιπέτειες. Άλλωστε, το γεγονός πως φιγουράρει στο πρώτο μισό της βαθμολογίας λέει πολλά για μία ομάδα των δικών της δεδομένων, που ειδικά εκτός έδρας, έχει κάνει ως τώρα μεγάλες ζημιές, μετρώντας 3 διπλά σε 4 εξόδους (ήττα μόνο στο Τιρόλο στην πρεμιέρα) και το 1-0 επί της Αούστρια στη Βιέννη να κάνει κρότο.
Μακροχρόνια απόντες οι Ντιαρά (μέσος, 1 συμ.), Ντρου (εξτρέμ, 5 συμ./2 γκολ) και Κόμπος (αμυντικός, 0 συμ.), εκτός και ο νεοφερμένος φορ Αζίζ (0 συμ.).