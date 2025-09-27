ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ

Ρεπορτάζ

Πολύ κακή η παρουσία της στη Δανία την Τετάρτη στην πρεμιέρα του Γιουρόπα Λιγκ. Από πολύ νωρίς πίσω στο σκορ έπειτα από κακή αντίδραση σε κόρνερ της Μίντιλαντ και πέρα από μόλις μία σοβαρή επιθετική προσπάθεια, δεν απείλησε ποτέ σοβαρά. Μάλιστα, στην επανάληψη βρέθηκε πολλές φορές εκτεθειμένη, αλλά γλίτωσε, ώσπου στο 88΄ο Κρίστενσεν σε μία αδύναμη κεφαλιά έκανε ολέθριο λάθος και τα πάντα έσβησαν με το 2-0.

Πριν το ματς στη Δανία, είχε δείξει γιατί είναι η πρωταθλήτρια Αυστρίας. Μπορεί ως τώρα η Στουρμ να μην πείθει ιδιαίτερα με την εικόνα της σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά στο διπλό επί της Σάλτσμπουργκ απέδειξε ξανά πως δεν πρέπει κανείς να την ξεγράφει. Βέβαια, εκμεταλλεύτηκε και το αριθμητικό της πλεονέκτημα από το 22’ για να φτάσει στο νικηφόρο 2-0. Με ματς λιγότερο παραμένει στο -5 από την κορυφή και μέσα σε όλα, προετοιμάζεται για να φιλοξενήσει τη Ρέιντζερς την ερχόμενη Πέμπτη στο δεύτερο ματς για τη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ.