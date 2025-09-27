Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΤΙΡΟΛ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Χ2+G/G
Η Σάλτσμπουργκ έχασε στο όριο από την Πόρτο, σε ένα ματς όπου άξιζε κάτι καλύτερο. Ίσως η εμφάνιση αυτή να αποτελεί προπομπό βελτίωσης, αλλά ποτέ μία έξοδος στο Τιρόλο δεν είναι εύκολη. Βέβαια, η Τιρόλ δυσκολεύεται τελευταία, η άμυνά της έχει θέματα, όπως και αυτή των «ταύρων», που αναζητούν εναγωνίως αντίδραση, ώστε να βάλουν φρένο στο αρνητικό σερί τους και να ταξιδέψουν με αυτοπεποίθηση για τη Γαλλία. Από το ξερό G/G, θα προτιμήσουμε τον συνδυασμό του με Χ2 στο 1.95 της Interwetten.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΡΟΛ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Facts Αγώνα
- Μετά από 11 ήττες σε 12 ματς, η Τιρόλ πέρυσι κατάφερε να μην χάσει από τη Σάλτσμμπουργκ (2/2 ισοπαλίες).
- Το περσινό 0-0 στο Τιρόλο ήταν και το πρώτο τους ματς, όπου η Σάλτσμπουργκ δεν βρήκε δίχτυα εκτός έδρας (19 γκολ σε 6 ματς νωρίτερα).
- Επιδόσεις ρεκόρ ως τώρα για την Τιρόλ οι 9 βαθμοί σε 6 αναμετρήσεις, όπως και τα 11 γκολ ενεργητικό, αφού ποτέ στο παρελθόν δεν έπιασε τέτοια νούμερα.
- Τιρόλ και Σάλτσμπουργκ είναι οι ομάδες με τον χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας στις ενδεκάδες τους στο φετινό πρωτάθλημα.
- 6/6 G/G μετράει ως τώρα στην Μπουντεσλίγκα η Τιρόλ, 3/3 μακριά από το σπίτι της η Σάλτσμπουργκ.
Λέγαμε και πριν το ματς με την Άλταχ, πως διαθέτει μία φύσει επιθετική ομάδα. Αυτό δεν το είδαμε όμως την περασμένη Κυριακή, όταν και έπαιξε πολύ δυνατή άμυνα σε όλο το ματς και πολύ περισσότερο μετά το προβάδισμα που πήρε με τον Μούλερ στο τέλος του πρώτου μέρους. Τη γλίτωσε σε πολλές περιπτώσεις ο Στέσκαϊλ, ειδικά στο 29’ με την απόκρουση πέναλτι, έκανε μεγάλες επεμβάσεις και στην επανάληψη, αλλά νικήθηκε στο 82′ για το τελικό 1-1.
Με μόνη εξαίρεση τον διασυρμό στη Βιέννη από τη Ραπίντ, η έως τώρα πορεία της Τιρόλ είναι άκρως ικανοποιητική. Άλλωστε, όπως αναφέρουμε και παραπάνω, ποτέ στην ιστορία της δεν πραγματοποίησε τέτοιο ξεκίνημα, κάτι που την «ψηλώνει» πολύ και ψυχολογικά. Βέβαια, μετά το 2/2 στην εκκίνηση του πρωταθλήματος μοιάζει να στερεύει σιγά-σιγά από δυνάμεις και ενθουσιασμό, αφού από τότε δεν κέρδισε ποτέ σε επίπεδο Μπουντεσλίγκα, μετρώντας 4 αγωνιστικές δίχως νίκη (0-3-1).
Τραυματίας ακόμα ο Σουλσμπάχερ (αμυντικός, 0 συμ.), αμφίβολος δίνεται ο Μπόρας (αμυντικός, 6 συμ.).
Καλή ήταν η εικόνα της απέναντι στην Πόρτο, αλλά ξεκίνησε με το αριστερό το φετινό Γιουρόπα Λιγκ. Φάσεις είχε, περισσότερες απ’ όσες δεχόταν, ακυρώθηκε και ένα γκολ του Ράτκοφ στο 57’, δείχνοντας να πατάει καλύτερα από τους Πορτογάλους. Δημιούργησε κι άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια, δεν βρήκε τη λύτρωση και στην εκπνοή λαβώθηκε από ένα σουτ εκτός περιοχής, για να χάσει με 0-1.
Μεγάλη η ευκαιρία της Σάλτσμπουργκ την Πέμπτη, πήγε χαμένη στο φινάλε και ακόμα ψάχνεται. Μην ξεχνάμε πως νωρίτερα έχασε με κάτω τα χέρια από Στουρμ και Βόλφσμπεργκερ, πιο πριν παραχώρησε ισοπαλία με την Μπλάου Βάις Λιντς και μοιραία η εξαιρετική αρχή, έδωσε τη θέση της στον προβληματισμό και πάλι, για τρίτη διαδοχική σεζόν. Στο -6 ήδη από την κορυφή, με την εστία της να παραβιάζεται ανελλιπώς εδώ και 5 διαδοχικά ματς, ανεξαρτήτως διοργάνωσης (ακόμα και στο Κύπελλο με την ερασιτεχνική Ντορνμπέρν). Την Πέμπτη ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λυών για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ.
Τιμωρημένος ο Ντιαμπατέ (μέσος, 7 συμ./1 γκολ), που αποβλήθηκε στο ματς με τη Στουρμ, ενώ τραυματίες παραμένουν οι Μέλμπεργκ (αμυντικός, 0 συμ.), Καβαμούρα (μέσος, 0 συμ.), Σουλμπάχερ (μέσος, 0 συμ.) και Κονατέ (επιθετικός, 0 συμ.).