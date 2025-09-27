Ρεπορτάζ

Λέγαμε και πριν το ματς με την Άλταχ, πως διαθέτει μία φύσει επιθετική ομάδα. Αυτό δεν το είδαμε όμως την περασμένη Κυριακή, όταν και έπαιξε πολύ δυνατή άμυνα σε όλο το ματς και πολύ περισσότερο μετά το προβάδισμα που πήρε με τον Μούλερ στο τέλος του πρώτου μέρους. Τη γλίτωσε σε πολλές περιπτώσεις ο Στέσκαϊλ, ειδικά στο 29’ με την απόκρουση πέναλτι, έκανε μεγάλες επεμβάσεις και στην επανάληψη, αλλά νικήθηκε στο 82′ για το τελικό 1-1.

Με μόνη εξαίρεση τον διασυρμό στη Βιέννη από τη Ραπίντ, η έως τώρα πορεία της Τιρόλ είναι άκρως ικανοποιητική. Άλλωστε, όπως αναφέρουμε και παραπάνω, ποτέ στην ιστορία της δεν πραγματοποίησε τέτοιο ξεκίνημα, κάτι που την «ψηλώνει» πολύ και ψυχολογικά. Βέβαια, μετά το 2/2 στην εκκίνηση του πρωταθλήματος μοιάζει να στερεύει σιγά-σιγά από δυνάμεις και ενθουσιασμό, αφού από τότε δεν κέρδισε ποτέ σε επίπεδο Μπουντεσλίγκα, μετρώντας 4 αγωνιστικές δίχως νίκη (0-3-1).