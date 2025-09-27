ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές

Ανάλυση Αγώνα

ΑΥΣ1
15:30
28.09

ΤΙΡΟΛ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

Βάζει τέλος στον κατήφορο
1
X
2
Εκτίμηση
Tivoli Stadion Neu
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΤΙΡΟΛ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Άλκης Χριστόπουλος Άλκης Χριστόπουλος
Ώρα έναρξης: 15:30
STAKE: 10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Χ2+G/G

Απόδοση: 1.95
interwetten Παίξε νόμιμα

Η Σάλτσμπουργκ έχασε στο όριο από την Πόρτο, σε ένα ματς όπου άξιζε κάτι καλύτερο. Ίσως η εμφάνιση αυτή να αποτελεί προπομπό βελτίωσης, αλλά ποτέ μία έξοδος στο Τιρόλο δεν είναι εύκολη. Βέβαια, η Τιρόλ δυσκολεύεται τελευταία, η άμυνά της έχει θέματα, όπως και αυτή των «ταύρων», που αναζητούν εναγωνίως αντίδραση, ώστε να βάλουν φρένο στο αρνητικό σερί τους και να ταξιδέψουν με αυτοπεποίθηση για τη Γαλλία. Από το ξερό G/G, θα προτιμήσουμε τον συνδυασμό του με Χ2 στο 1.95 της Interwetten.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΡΟΛ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

Facts Αγώνα

  • Μετά από 11 ήττες σε 12 ματς, η Τιρόλ πέρυσι κατάφερε να μην χάσει από τη Σάλτσμμπουργκ (2/2 ισοπαλίες).
  • Το περσινό 0-0 στο Τιρόλο ήταν και το πρώτο τους ματς, όπου η Σάλτσμπουργκ δεν βρήκε δίχτυα εκτός έδρας (19 γκολ σε 6 ματς νωρίτερα).
  • Επιδόσεις ρεκόρ ως τώρα για την Τιρόλ οι 9 βαθμοί σε 6 αναμετρήσεις, όπως και τα 11 γκολ ενεργητικό, αφού ποτέ στο παρελθόν δεν έπιασε τέτοια νούμερα.
  • Τιρόλ και Σάλτσμπουργκ είναι οι ομάδες με τον χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας στις ενδεκάδες τους στο φετινό πρωτάθλημα.
  • 6/6 G/G μετράει ως τώρα στην Μπουντεσλίγκα η Τιρόλ, 3/3 μακριά από το σπίτι της η Σάλτσμπουργκ.

Δείτε τα προγνωστικά Α’ Αυστρίας.

ΤΙΡΟΛ
Ρεπορτάζ

Λέγαμε και πριν το ματς με την Άλταχ, πως διαθέτει μία φύσει επιθετική ομάδα. Αυτό δεν το είδαμε όμως την περασμένη Κυριακή, όταν και έπαιξε πολύ δυνατή άμυνα σε όλο το ματς και πολύ περισσότερο μετά το προβάδισμα που πήρε με τον Μούλερ στο τέλος του πρώτου μέρους. Τη γλίτωσε σε πολλές περιπτώσεις ο Στέσκαϊλ, ειδικά στο 29’ με την απόκρουση πέναλτι, έκανε μεγάλες επεμβάσεις και στην επανάληψη, αλλά νικήθηκε στο 82′ για το τελικό 1-1.

Με μόνη εξαίρεση τον διασυρμό στη Βιέννη από τη Ραπίντ, η έως τώρα πορεία της Τιρόλ είναι άκρως ικανοποιητική. Άλλωστε, όπως αναφέρουμε και παραπάνω, ποτέ στην ιστορία της δεν πραγματοποίησε τέτοιο ξεκίνημα, κάτι που την «ψηλώνει» πολύ και ψυχολογικά. Βέβαια, μετά το 2/2 στην εκκίνηση του πρωταθλήματος μοιάζει να στερεύει σιγά-σιγά από δυνάμεις και ενθουσιασμό, αφού από τότε δεν κέρδισε ποτέ σε επίπεδο Μπουντεσλίγκα, μετρώντας 4 αγωνιστικές δίχως νίκη (0-3-1).

Αγωνιστικά Νέα

Τραυματίας ακόμα ο Σουλσμπάχερ (αμυντικός, 0 συμ.), αμφίβολος δίνεται ο Μπόρας (αμυντικός, 6 συμ.).

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Ρεπορτάζ

Καλή ήταν η εικόνα της απέναντι στην Πόρτο, αλλά ξεκίνησε με το αριστερό το φετινό Γιουρόπα Λιγκ. Φάσεις είχε, περισσότερες απ’ όσες δεχόταν, ακυρώθηκε και ένα γκολ του Ράτκοφ στο 57’, δείχνοντας να πατάει καλύτερα από τους Πορτογάλους. Δημιούργησε κι άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια, δεν βρήκε τη λύτρωση και στην εκπνοή λαβώθηκε από ένα σουτ εκτός περιοχής, για να χάσει με 0-1.

Μεγάλη η ευκαιρία της Σάλτσμπουργκ την Πέμπτη, πήγε χαμένη στο φινάλε και ακόμα ψάχνεται. Μην ξεχνάμε πως νωρίτερα έχασε με κάτω τα χέρια από Στουρμ και Βόλφσμπεργκερ, πιο πριν παραχώρησε ισοπαλία με την Μπλάου Βάις Λιντς και μοιραία η εξαιρετική αρχή, έδωσε τη θέση της στον προβληματισμό και πάλι, για τρίτη διαδοχική σεζόν. Στο -6 ήδη από την κορυφή, με την εστία της να παραβιάζεται ανελλιπώς εδώ και 5 διαδοχικά ματς, ανεξαρτήτως διοργάνωσης (ακόμα και στο Κύπελλο με την ερασιτεχνική Ντορνμπέρν). Την Πέμπτη ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λυών για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ.

Αγωνιστικά Νέα

Τιμωρημένος ο Ντιαμπατέ (μέσος, 7 συμ./1 γκολ), που αποβλήθηκε στο ματς με τη Στουρμ, ενώ τραυματίες παραμένουν οι Μέλμπεργκ (αμυντικός, 0 συμ.), Καβαμούρα (μέσος, 0 συμ.), Σουλμπάχερ (μέσος, 0 συμ.) και Κονατέ (επιθετικός, 0 συμ.).

Σημερινές Αναλύσεις

  • Ραπίντ Βιέννης - Αούστρια Βιέννης
    Ραπίντ Βιέννης Ραπίντ Βιέννης
    Αούστρια Βιέννης Αούστρια Βιέννης
  • Στουρμ Γκρατς - Χάρτμπεργκ
    Στουρμ Γκρατς Στουρμ Γκρατς
    Χάρτμπεργκ Χάρτμπεργκ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα