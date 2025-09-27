Ανάλυση Αγώνα
Εκτίμηση
Αποδόσεις
Ανάλυση
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G
Είναι το μεγάλο ντέρμπι τόσο της Βιέννης, όσο και όλης της Αυστρίας. Τα δύο μεγαθήρια της Μπουντεσλίγκα είναι μακριά από το ιστορικό τους καθήκον τα τελευταία χρόνια, αλλά πάντοτε τέτοια ματς παρουσιάζουν το δικό τους, ξεχωριστό ενδιαφέρον. Αμφότερες ψάχνονται για να διεκδικήσουν και πάλι τίτλους, με τη Ραπίντ να πηγαίνει καλύτερα φέτος, αλλά την Αούστρια να είναι σε εξαιρετική κατάσταση, ερχόμενη από 3 συνεχόμενες νίκες. Ριψοκίνδυνη κάθε πρόβλεψη σε τέτοιες μάχες, ασφαλέστερο μοιάζει το G/G στο 1.67 της Interwetten.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ
Facts Αγώνα
- Το μεγαλύτερο ντέρμπι της Αυστρίας.
- Η Ραπίντ στα 6 τελευταία παραμένει αήττητη (5-1-0) κόντρα στην Αούστρια. Στο διάστημα αυτό, πήρε περισσότερες νίκες απ’ ότι στα προηγούμενα 23 ματς πρωταθλήματος απέναντι στην αιώνια αντίπαλό της (4-12-7).
- Για μόλις δεύτερη φορά στα τελευταία 21 χρόνια, η Ραπίντ αγνοεί την ήττα έπειτα από τις 7 πρώτες αγωνιστικές.
- Χωρίς ήττα στα 3 πρώτα εντός έδρας παιχνίδια της είναι η Ραπίντ, κάτι που πετυχαίνει για δεύτερη διαδοχική σεζόν.
- Από 3 συνεχόμενες νίκες έρχεται η Αούστρια, όσες είχε πετύχει στα προηγούμενα 13 ματς πρωταθλήματος (3-3-7, συμπεριλαμβανομένης και της περσινής σεζόν).
- Ο Πίτερ Στέγκερ είναι μόλις ο 5ος προπονητής στην τεράστια ιστορία της Ραπίντ, που ξεκίνησε με 7 διαδοχικά ματς χωρίς ήττα την καριέρα του στον πάγκο της ομάδας. Ο 59χρονος τεχνικός έχει «βιολετί» παρελθόν, αφού έχει πανηγυρίσει 2 πρωταθλήματα με την Αούστρια ως προπονητής (2005-06 και 2012-13) και 3 ως ποδοσφαιριστής (1991-1993).
Δεν καθάρισε το παιχνίδι στο Γκρατς όταν είχε τη δυνατότητα και το πλήρωσε στο φινάλε. Το γκολ του Αντίστε στο 22’ την έβαλε μπροστά στο σκορ, αλλά δεν αρκούσε. Είχε τις στιγμές της για να διπλασιάσει τα τέρματά της, δεν το έπραξε και μία κακή ανασταλτική λειτουργία στις καθυστερήσεις, έφερε το πέναλτι της ισοφάρισης για το τελικό 1-1 απέναντι στην Γκράτσερ.
Γκέλα στις καθυστερήσεις στο Γκρατς, που θύμισε τη Ραπίντ των προηγούμενων ετών. Ο Πίτερ Στέγκερ την έβαλε σε μία τάξη φέτος, φέρνοντας τρεις ευρωπαϊκές προκρίσεις και διατηρώντας την στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, παρά την απώλεια της περασμένης εβδομάδας. Τώρα, αρχίζει το δεύτερο κύμα διαχείρισης του έμψυχου δυναμικού, με τον έμπειρο τεχνικό να παίρνει άριστα το καλοκαίρι, κάνοντας τα πάντα τέλεια. Έρχονται τα συναπτά ματς, με την Πέμπτη να έπεται ταξίδι στην Πολωνία για την πρεμιέρα της League Phase του Κόνφερενς Λιγκ, όπου και θα κοντραριστεί με τη Λεχ Πόζναν.
Τραυματίες παραμένουν οι Μαρσελίν (αμυντικός, 0 συμ.), Γκρέλερ (αμυντικός, 0 συμ.), Μπόρκεϊτ (μέσος, 0 συμ.), Νταλ (εξτρέμ, 5 συμ./2 γκολ) και Μπίσοφ (επιθετικός, 0 συμ.).
Είναι πολλά τα αμυντικά της προβλήματα, αλλά είναι δεδομένη και η επιθετική της δεινότητα. Πίσω από το 22’ κόντρα στη Ριντ, έγινε και το 0-2 στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, έπειτα από τραγικό λάθος του Ράντλινγκερ. Πάτησε γκάζι στην επανάληψη, μείωσε στο 49’ με τον Μπάρι, ισοφάρισε με πέναλτι του Εγκεστάιν στο 77’ και έφτασε στη μεγάλη ανατροπή με τον Φίσερ στο 84’ για το 3-2.
Μετά τις δύο συνεχόμενες νίκες με το φτωχό -πλην τίμιο- 1-0 απέναντι σε Άλταχ και Στουρμ Γκρατς, ήρθε το ψυχοφθόρο 3-2 επί της Ριντ. Ήταν η πρώτη φορά φέτος, που είδαμε μία Αούστρια πεισμωμένη και αποφασισμένη να αλλάξει την κατάσταση, δίχως να καταβάλλεται από το άγχος και την πίεση του κόσμου. Έκανε το δύσκολο 3/3 πριν το ντέρμπι και πηγαίνει στην έδρα της συμπολίτισσας για να αποδείξει πως και φέτος μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο, παρά το κακό ξεκίνημα στη χρονιά, με αποκλεισμούς από Κύπελλο και Ευρώπη, αλλά και την αρνητική εκκίνηση στην Μπουντεσλίγκα (0-1-3 στις πρώτες 4 αγωνιστικές).
Στα πιτς ακόμα οι Πλάβοτιτς (αμυντικός, 4 συμ.), Χαντλ (αμυντικός, 2 συμ.), Λι (αμυντικός, 3 συμ.), Ελ Σεΐβι (αμυντικός, 0 συμ.), Βούστινγκερ (μέσος, 0 συμ.) και Βούσιτς (επιθετικός, 0 συμ.).