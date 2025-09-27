Ρεπορτάζ

Δεν καθάρισε το παιχνίδι στο Γκρατς όταν είχε τη δυνατότητα και το πλήρωσε στο φινάλε. Το γκολ του Αντίστε στο 22’ την έβαλε μπροστά στο σκορ, αλλά δεν αρκούσε. Είχε τις στιγμές της για να διπλασιάσει τα τέρματά της, δεν το έπραξε και μία κακή ανασταλτική λειτουργία στις καθυστερήσεις, έφερε το πέναλτι της ισοφάρισης για το τελικό 1-1 απέναντι στην Γκράτσερ.

Γκέλα στις καθυστερήσεις στο Γκρατς, που θύμισε τη Ραπίντ των προηγούμενων ετών. Ο Πίτερ Στέγκερ την έβαλε σε μία τάξη φέτος, φέρνοντας τρεις ευρωπαϊκές προκρίσεις και διατηρώντας την στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, παρά την απώλεια της περασμένης εβδομάδας. Τώρα, αρχίζει το δεύτερο κύμα διαχείρισης του έμψυχου δυναμικού, με τον έμπειρο τεχνικό να παίρνει άριστα το καλοκαίρι, κάνοντας τα πάντα τέλεια. Έρχονται τα συναπτά ματς, με την Πέμπτη να έπεται ταξίδι στην Πολωνία για την πρεμιέρα της League Phase του Κόνφερενς Λιγκ, όπου και θα κοντραριστεί με τη Λεχ Πόζναν.