Αμφότερες έχουν πολύ καιρό να πανηγυρίσουν νίκη. Η Όνσε Κάλντας την αγνοεί εδώ και έξι αγωνιστικές, έχοντας καταγράψει σε αυτό το διάστημα τέσσερις ισοπαλίες και δύο ήττες. Πολύ πιο αρνητικός ο απολογισμός της Χαγουάρες που μετρά έντεκα αγωνιστικές χωρίς τρίποντο (0-4-7) και επτά χωρίς γκολ! Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι οι γηπεδούχοι προέρχονται από 5/5 G/G και 3/3 over, ενώ οι φιλοξενούμενοι από δέκα σερί under, επτά σερί N/G και 6/7 under 1,5. Και οι δύο ομάδες βρίσκονται χαμηλά στην ειδική κατάταξη υποβιβασμού και μάχονται για την παραμονή τους. Πιο πειστική η Όνσε Κάλντας που έχει και σχετικά δυνατή έδρα. Άλλωστε εκεί έχει χάσει μόλις ένα από τα έντεκα τελευταία της παιχνίδια (5-5-1). Σε οριακά αποδεκτές αποδόσεις μας προσφέρεται ο άσος και μπορεί να αποτελέσει επιλογή.