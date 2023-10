Χρήστος Χρυσαΐτης Ώρα έναρξης: 02:10 STAKE: 10 ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Οver 2,5 Απόδοση: 2.07 Παίξε νόμιμα

Πολύ μεγάλο ντέρμπι στο Κάλι, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Η Ντεπορτίβο είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με το κακό της ξεκίνημα και πλέον δείχνει φαβορί για να προκριθεί στα πλέι-οφ. Μάλιστα «τρέχει» εντός έδρας αήττητο σερί 18 αναμετρήσεων σε όλες τις διοργανώσεις (10-8-0). Πάντως και η Αμέρικα είναι σε φουλ φόρμα, παραμένοντας αήττητη εδώ και δέκα αγωνιστικές (7-3-0). Περιμένουμε αρκετά γκολ σε αυτό το «κλάσικο». Άλλωστε η Αμέρικα προέρχεται από τέσσερα σερί over 3,5 και δύο σερί over 4,5, ενώ τα τρία από τα πέντε τελευταία παιχνίδια της Ντεπορτίβο έληξαν με over 3,5 και τα δύο εξ αυτών και με over 4,5. Σε αποδόσεις αουτσάιντερ μας προσφέρεται το over.