Χρήστος Χρυσαΐτης Ώρα έναρξης: 04:30 STAKE: 10 ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Οver 2,5 Απόδοση: 2.12 Παίξε νόμιμα

Η Ντεπορτίβο Περέιρα ζει στον παλμό του Κυπέλλου, όπου ήδη βρίσκεται στα ημιτελικά. Άλλωστε είναι και ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος που έχει για να κερδίσει διεθνές εισιτήριο για το 2024. Πάντως την περασμένη αγωνιστική κέρδισε με 3-2 εκτός έδρας την Ενβιγκάδο, παρότι έχανε με 2-0 μέχρι το 66’ και με 2-1 μέχρι το… 94’! Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι προέρχεται από 7/8 G/G και 6/8 over σε επίπεδο πρωταθλήματος. Η Άγκιλας Ντοράδας μετρά τέσσερα σερί over σε όλες τις διοργανώσεις και είναι η μοναδική ομάδα του Κλαουσούρα που παραμένει αήττητη (9-6-0). Στο πιο πρόσφατο συνέτριψε με 5-0 εκτός έδρας τη Σάντα Φε. Τόσο τα τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων, όσο και οι πιο πρόσφατες μεταξύ τους συναντήσεις, μας οδηγούν στην επιλογή των πολλών τερμάτων. Μας προκαλεί εντύπωση που το over μας προσφέρεται σε αποδόσεις καθαρού αουτσάιντερ.