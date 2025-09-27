ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές

Ανάλυση Αγώνα

ΒΕΛ1
20:15
28.09

ΝΤΕΝΤΕΡ – RAAL LA LOUVIERE

Άλυτο πρόβλημα το γκολ
1
X
2
Εκτίμηση
Dender Football Complex (6.429)
121 ΧΛΜ.
17° C Αίθριος
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΝΤΕΝΤΕΡ - RAAL LA LOUVIERE ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Νίκος Μπέλτσος Νίκος Μπέλτσος
Ώρα έναρξης: 20:15

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Under 2,5

Απόδοση: 1.70
novibet Παίξε νόμιμα

Μόνο κατόπιν αίτησης σκοράρει η ουραγός Ντέντερ, την πετυχημένη συνταγή των τελευταίων αγώνων θα ακολουθήσει η Λα Λουβιέρ κλείνοντας καλά τους χώρους στην άμυνα και χτυπώντας στην κόντρα. Δύσκολα το σκορ θα ξεφύγει, υποψιασμένες οι τιμές στο Under 2,5 (1.70, Novibet).

Ειδικά στοιχήματα

0-1 γκολ

Απόδοση: 3.00
novibet Παίξε νόμιμα

Χ ημίχρονο

Απόδοση: 2.02
novibet Παίξε νόμιμα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΤΕΝΤΕΡ - RAAL LA LOUVIERE

Facts Αγώνα

  • Παρθενική συνάντηση των δύο ομάδων.

Δείτε τα προγνωστικά Βελγιο

ΝΤΕΝΤΕΡ
Ρεπορτάζ

Γνώρισε την έκτη διαδοχική ήττα της στο πρωτάθλημα, χάνοντας εύκολα 3-0 στην έδρα της Γάνδης. Δέχθηκε γκολ στις αρχές των δύο ημιχρόνων (8’, 48’), προσπάθησε στα λεπτά που απέμεναν να ξαναμπεί στο παιχνίδι, αλλά δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες που δημιούργησε και στο 83’ δέχθηκε τη χαριστική βολή.

Αδυνατεί να βάλει φρένο στον αγωνιστικό της κατήφορο η Ντέντερ και παραμένει καθηλωμένη στην τελευταία θέση, έχοντας τον απογοητευτικό απολογισμό των δύο βαθμών έπειτα από οκτώ αγωνιστικές. Στο -6 η διαφορά της από την προτελευταία θέση.

Η έλευση του 32χρονου προπονητή Μίλκον (εργαζόταν ως βοηθός στην Κλαμπ Μπριζ) δεν έχει φέρει μέχρι στιγμής τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, με την επιθετική λειτουργία της να παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα (2 γκολ σε 8 αγωνιστικές).

Under 2,5 έληξαν τα 6 από τα 8 παιχνίδια της Ντέντερ στο πρωτάθλημα, N/G τα 6 εξ αυτών. Τα 2 γκολ που έχει πετύχει ως τώρα σημειώθηκαν στο τελευταίο ημίωρο των αναμετρήσεων.

Αγωνιστικά Νέα

Αμφίβολος με τις πιθανότητες υπέρ του ο φορ Ντιόν (4/0).

RAAL LA LOUVIERE
Ρεπορτάζ

Πήρε τους παρθενικούς της βαθμούς εκτός έδρας, φεύγοντας με το τρίποντο από την έδρα της Λέουβεν (2-1). Τα πιο σημαντικά έλαβαν χώρα στο πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης, με τους γηπεδούχους να ανοίγουν το σκορ στο 8’ και τη Λα Λουβιέρ να κάνει την ανατροπή σκοράροντας στο 16’ και το 27’ με τον επιθετικό Αφρίγι. Έκτοτε επικεντρώθηκε στα αμυντικά της καθήκοντα διατηρώντας με άνεση το προβάδισμα μέχρι τέλους.

Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο στο πρωτάθλημα για τη Λα Λουβιέρ, μετά τη σπουδαία νίκη επί της Κλαμπ Μπριζ (1-0 εντός). Για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν βρίσκεται, έστω και οριακά, εκτός επικίνδυνης ζώνης. Αν ήταν λίγο πιο προσεκτική, θα μπορούσε κάλλιστα να βρίσκεται ψηλότερα στη βαθμολογία, καθώς έχασε τρία παιχνίδια δεχόμενη γκολ στα τελευταία λεπτά.

Under 2,5 και N/G τα 5 από τα 8 παιχνίδια της Λα Λουβιέρ στο πρωτάθλημα. Τα 4 από τα 9 γκολ που δέχθηκε σημειώθηκαν μετά το 75’.

Αγωνιστικά Νέα

Μακροχρόνιες οι απουσίες της.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΝΤΕΝΤΕΡ 3-5-2
RAAL LA LOUVIERE 3-5-2
34
Michael Verrips
37
Luc De Fougerolles
21
Kobe Cools
5
Luc Marijnissen
88
Fabio Ferraro
16
Roman Kvet
17
Noah Mbamba
24
Malcolm Viltard
20
David Hrncar
77
Bruny Nsimba
26
Ragnar Oratmangoen
21
Marcos Peano
4
Wagane Faye
13
Maxence Maisonneuve
25
Djibril Lamego
11
Jordi Liongola
98
Owen Maes
15
Sami Lahssaini
8
Samuel Gueulette
14
Thierry Lutonda
29