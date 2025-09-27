Ρεπορτάζ

Γνώρισε την έκτη διαδοχική ήττα της στο πρωτάθλημα, χάνοντας εύκολα 3-0 στην έδρα της Γάνδης. Δέχθηκε γκολ στις αρχές των δύο ημιχρόνων (8’, 48’), προσπάθησε στα λεπτά που απέμεναν να ξαναμπεί στο παιχνίδι, αλλά δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες που δημιούργησε και στο 83’ δέχθηκε τη χαριστική βολή.

Αδυνατεί να βάλει φρένο στον αγωνιστικό της κατήφορο η Ντέντερ και παραμένει καθηλωμένη στην τελευταία θέση, έχοντας τον απογοητευτικό απολογισμό των δύο βαθμών έπειτα από οκτώ αγωνιστικές. Στο -6 η διαφορά της από την προτελευταία θέση.

Η έλευση του 32χρονου προπονητή Μίλκον (εργαζόταν ως βοηθός στην Κλαμπ Μπριζ) δεν έχει φέρει μέχρι στιγμής τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, με την επιθετική λειτουργία της να παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα (2 γκολ σε 8 αγωνιστικές).

Under 2,5 έληξαν τα 6 από τα 8 παιχνίδια της Ντέντερ στο πρωτάθλημα, N/G τα 6 εξ αυτών. Τα 2 γκολ που έχει πετύχει ως τώρα σημειώθηκαν στο τελευταίο ημίωρο των αναμετρήσεων.