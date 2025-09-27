Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΝΤΕΝΤΕΡ - RAAL LA LOUVIERE ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Under 2,5
Μόνο κατόπιν αίτησης σκοράρει η ουραγός Ντέντερ, την πετυχημένη συνταγή των τελευταίων αγώνων θα ακολουθήσει η Λα Λουβιέρ κλείνοντας καλά τους χώρους στην άμυνα και χτυπώντας στην κόντρα. Δύσκολα το σκορ θα ξεφύγει, υποψιασμένες οι τιμές στο Under 2,5 (1.70, Novibet).
Ειδικά στοιχήματα
0-1 γκολ
Χ ημίχρονο
ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΤΕΝΤΕΡ - RAAL LA LOUVIERE
Facts Αγώνα
- Παρθενική συνάντηση των δύο ομάδων.
Γνώρισε την έκτη διαδοχική ήττα της στο πρωτάθλημα, χάνοντας εύκολα 3-0 στην έδρα της Γάνδης. Δέχθηκε γκολ στις αρχές των δύο ημιχρόνων (8’, 48’), προσπάθησε στα λεπτά που απέμεναν να ξαναμπεί στο παιχνίδι, αλλά δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες που δημιούργησε και στο 83’ δέχθηκε τη χαριστική βολή.
Αδυνατεί να βάλει φρένο στον αγωνιστικό της κατήφορο η Ντέντερ και παραμένει καθηλωμένη στην τελευταία θέση, έχοντας τον απογοητευτικό απολογισμό των δύο βαθμών έπειτα από οκτώ αγωνιστικές. Στο -6 η διαφορά της από την προτελευταία θέση.
Η έλευση του 32χρονου προπονητή Μίλκον (εργαζόταν ως βοηθός στην Κλαμπ Μπριζ) δεν έχει φέρει μέχρι στιγμής τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, με την επιθετική λειτουργία της να παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα (2 γκολ σε 8 αγωνιστικές).
Under 2,5 έληξαν τα 6 από τα 8 παιχνίδια της Ντέντερ στο πρωτάθλημα, N/G τα 6 εξ αυτών. Τα 2 γκολ που έχει πετύχει ως τώρα σημειώθηκαν στο τελευταίο ημίωρο των αναμετρήσεων.
Αμφίβολος με τις πιθανότητες υπέρ του ο φορ Ντιόν (4/0).
Πήρε τους παρθενικούς της βαθμούς εκτός έδρας, φεύγοντας με το τρίποντο από την έδρα της Λέουβεν (2-1). Τα πιο σημαντικά έλαβαν χώρα στο πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης, με τους γηπεδούχους να ανοίγουν το σκορ στο 8’ και τη Λα Λουβιέρ να κάνει την ανατροπή σκοράροντας στο 16’ και το 27’ με τον επιθετικό Αφρίγι. Έκτοτε επικεντρώθηκε στα αμυντικά της καθήκοντα διατηρώντας με άνεση το προβάδισμα μέχρι τέλους.
Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο στο πρωτάθλημα για τη Λα Λουβιέρ, μετά τη σπουδαία νίκη επί της Κλαμπ Μπριζ (1-0 εντός). Για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν βρίσκεται, έστω και οριακά, εκτός επικίνδυνης ζώνης. Αν ήταν λίγο πιο προσεκτική, θα μπορούσε κάλλιστα να βρίσκεται ψηλότερα στη βαθμολογία, καθώς έχασε τρία παιχνίδια δεχόμενη γκολ στα τελευταία λεπτά.
Under 2,5 και N/G τα 5 από τα 8 παιχνίδια της Λα Λουβιέρ στο πρωτάθλημα. Τα 4 από τα 9 γκολ που δέχθηκε σημειώθηκαν μετά το 75’.
Μακροχρόνιες οι απουσίες της.