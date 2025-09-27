Ρεπορτάζ

Σε ένα παιχνίδι που δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας απέσπασε λευκή ισοπαλία στην έδρα της Μαλίν. Καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, δεν απειλήθηκε ούτε στο ελάχιστο και σε 1-2 περιπτώσεις έφτασε κοντά στο γκολ. Πιο ισορροπημένο το δεύτερο ημίχρονο με τις δύο ομάδες να θέλουν αλλά να μην μπορούν να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα.

Μπορεί να μην κατάφερε να πάρει τη νίκη σε μία από τις πιο δύσκολες έδρες του πρωταθλήματος, ωστόσο η εικόνα της ήταν βελτιωμένη σε σχέση με την ήττα που είχε υποστεί στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Σαρλερουά (2-3).

Αρκετά αλλοπρόσαλλη μέχρι στιγμής η εικόνα της Σερκλ Μπριζ. Παρ’ όλα αυτά, το ενδεχόμενο να ζήσει ξανά τα περσινά δράματα, όταν έφτασε μία ανάσα από τον υποβιβασμό, δείχνει τη δεδομένη στιγμή αρκετά μακρινό.

2-3 γκολ έληξαν τα 5 από τα 8 παιχνίδια της Σερκλ Μπριζ. Τα μισά γκολ (5 από τα 10 συνολικά) τα σημείωσε στο διάστημα 31’-45’.