ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ - ΓΑΝΔΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2-3 γκολ
Ισορροπημένο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που δεν έχουν σταθεροποιήσει ακόμη την απόδοσή τους. Κανένα αποτέλεσμα δεν θα μου προκαλέσει έκπληξη, αν έπρεπε υποχρεωτικά να ποντάρω κάπου θα έριχνα κάτι ψιλά στα 2-3 γκολ (2.00, Novibet).
Ειδικά στοιχήματα
Over 4,5 κίτρινες κάρτες
Γκολ Κανγκά
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ - ΓΑΝΔΗ
Facts Αγώνα
- Γειτονικό ντέρμπι στη Φλάνδρα.
- 5-2-3 η πρόσφατη παράδοση με γηπεδούχο τη Σερκλ Μπριζ.
Σε ένα παιχνίδι που δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας απέσπασε λευκή ισοπαλία στην έδρα της Μαλίν. Καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, δεν απειλήθηκε ούτε στο ελάχιστο και σε 1-2 περιπτώσεις έφτασε κοντά στο γκολ. Πιο ισορροπημένο το δεύτερο ημίχρονο με τις δύο ομάδες να θέλουν αλλά να μην μπορούν να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα.
Μπορεί να μην κατάφερε να πάρει τη νίκη σε μία από τις πιο δύσκολες έδρες του πρωταθλήματος, ωστόσο η εικόνα της ήταν βελτιωμένη σε σχέση με την ήττα που είχε υποστεί στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Σαρλερουά (2-3).
Αρκετά αλλοπρόσαλλη μέχρι στιγμής η εικόνα της Σερκλ Μπριζ. Παρ’ όλα αυτά, το ενδεχόμενο να ζήσει ξανά τα περσινά δράματα, όταν έφτασε μία ανάσα από τον υποβιβασμό, δείχνει τη δεδομένη στιγμή αρκετά μακρινό.
2-3 γκολ έληξαν τα 5 από τα 8 παιχνίδια της Σερκλ Μπριζ. Τα μισά γκολ (5 από τα 10 συνολικά) τα σημείωσε στο διάστημα 31’-45’.
Παραμένουν εκτός ο αριστερός μπακ Ναζίνιο (7/0), ο δεξιός μπακ Ντιακιτέ (3/0) και ο φορ Ουαταρά (8/2 πέρσι).
Σε εξ αναβολής αγώνα που έλαβε χώρα την Τρίτη ηττήθηκε πιο εύκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό 1-0 στην έδρα της Αντερλεχτ, επιστρέφοντας έτσι στα αρνητικά αποτελέσματα έπειτα από δύο διαδοχικές νίκες.
Κατώτερη των προσδοκιών που η ίδια είχε δημιουργήσει με τις τελευταίες εμφανίσεις της, περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο και στο 68’ δέχθηκε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση.
Παρά την ήττα εξακολουθεί να βρίσκεται σε απόσταση βολής από την πρώτη προνομιούχο εξάδα που αποτελεί και το βασικό της στόχο όσον αφορά την κανονική περίοδο.
Τα 7 από τα 11 γκολ της Γάνδης σημειώθηκαν στο τελευταίο ημίωρο των αναμετρήσεων (τα 6 στο τελευταίο τέταρτο).
Χωρίς νεότερες απουσίες η Γάνδη. Αποθεραπεύτηκε αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα βρεθεί στην αποστολή ο κεντρικός αμυντικός Μίτροβιτς (20/0 πέρσι), μακροχρόνια απουσιάζει ο επιθετικός Ντιν (17/6 πέρσι).