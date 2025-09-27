ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΒΕΛ1
19:30
28.09

ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ – ΜΑΛΙΝ

Βρίσκουν δίχτυα
1
X
2
Εκτίμηση
Stade du Pays (15.000)
88 ΧΛΜ.
15° C Αίθριος
ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ - ΜΑΛΙΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Νίκος Μπέλτσος Νίκος Μπέλτσος
Ώρα έναρξης: 19:30

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G

Απόδοση: 1.63
Αμφίρροπη αναμέτρηση, με τη Σαρλερουά να παίρνει ώθηση από την έδρα της και τη Μαλίν –πλην του τελευταίου ματς– να βρίσκει δίχτυα με συνέπεια. Λογικά θα έχουμε τέρματα εκατέρωθεν, 1.63 πληρώνει το G/G στη Novibet.

Ειδικά στοιχήματα

Over 10,5 κόρνερ

Απόδοση: 2.09
Over 3,5 κίτρινες κάρτες

Απόδοση: 2.05
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ - ΜΑΛΙΝ

Facts Αγώνα

  • Η Σαρλερουά, ανεξαρτήτως έδρας, έχει κερδίσει μόλις 5 από τα 20 τελευταία παιχνίδια της κόντρα στη Μαλίν (5-7-8).
  • 22-7-15 η συνολική παράδοση με γηπεδούχο τη Σαρλερουά.

ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ
Ρεπορτάζ

Δεν κατάφερε να πετύχει τέταρτη διαδοχική νίκη στο πρωτάθλημα, χάνοντας εντός έδρας, με γκολ στις καθυστερήσεις, από τη Ζούλτε Βάρεγκεμ (1-2).

Μπήκε ορμητικά στο παιχνίδι και είδε την υπεροχή της να αποδίδει καρπούς στο 15’, ωστόσο η κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στο 24’ ο στόπερ Ουσού άλλαξε εντελώς την εικόνα του αγώνα, με τους φιλοξενούμενους να κάνουν την ανατροπή στο τελευταίο ημίωρο της αναμέτρησης (1-1 στο 62’, 1-2 στο 90+4’).

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε, δεν αναιρεί επ’ ουδενί το καλό πρόσωπο που παρουσιάζει η Σαρλερουά τον τελευταίο μήνα. Στόχος της να διατηρηθεί μέχρι τέλους στο πρώτο μισό της βαθμολογίας.

G/G έληξαν τα 6 από τα 8 παιχνίδια της Σαρλερουά. Καλύτερό της διάστημα το τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου (3-0 γκολ).

Αγωνιστικά Νέα

Παραμένουν εκτός ο πολύτιμος εξτρέμ Γκιαγκόν (7/3) και ο στόπερ Σόου (4/0). Μπήκε στην αποστολή αλλά δίνεται αμφίβολος ο μεσοεπιθετικός Ρόμσας (7/0).

ΜΑΛΙΝ
Ρεπορτάζ

Δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις απώλειες των υπολοίπων ομάδων και να βρεθεί μόνη στη δεύτερη θέση, μένοντας στο 0-0 στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Σερκλ Μπριζ.

Αργή, νωθρή και επιπόλαιη η Μαλίν στο πρώτο ημίχρονο, θα πρέπει να αισθάνεται ικανοποιημένη που δεν βρέθηκε πίσω στο σκορ. Αφυπνίστηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους χάνοντας 2-3 καλές στιγμές για να πάρει κεφάλι στο σκορ (είχε και δοκάρι στο 53’), όμως στη συνέχεια δεν μπόρεσε να απειλήσει ξανά, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Ικανοποιητικός ο απολογισμός των 12 βαθμών έπειτα από οκτώ αγωνιστικές, παραμένει σταθερά στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

2-3 γκολ έληξαν τα 5 από τα 8 παιχνίδια της Μαλίν, ενώ στα έξι από αυτά κατάφερε να ανοίξει πρώτη το σκορ. Δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο.

Αγωνιστικά Νέα

Παραμένουν εκτός ο επιθετικός Οζντεμίρ (5/0), ο στόπερ Στ. Γιάγκο (2/0), ο φορ Βάνραφελγκεμ (11/1 πέρυσι) και οι χαφ Κιρίεφ (0/0), Σαλιφού (0/0).

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 4-2-3-1
ΜΑΛΙΝ 3-4-2-1
55
Martin Delavallee
24
Mardochee Nzita
95
Cheick Keita
4
Aiham Ousou
3
Kevin Van Den Kerkhof
22
Yacine Titraoui
5
Etienne Camara
14
Patrick Pflücke
25
Antoine Colassin
17
Antoine Bernier
70
Robbert Schilder
30
Nacho Miras
4
Gora Diouf
8
Mory Konate
2
Redouane Halhal
23
Monsef Zekri
17
Mathis Servais
30
Fredrik Hammar
7
Therence Koudou
20
Lion Lauberbach
35