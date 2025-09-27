Ρεπορτάζ

Δεν κατάφερε να πετύχει τέταρτη διαδοχική νίκη στο πρωτάθλημα, χάνοντας εντός έδρας, με γκολ στις καθυστερήσεις, από τη Ζούλτε Βάρεγκεμ (1-2).

Μπήκε ορμητικά στο παιχνίδι και είδε την υπεροχή της να αποδίδει καρπούς στο 15’, ωστόσο η κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στο 24’ ο στόπερ Ουσού άλλαξε εντελώς την εικόνα του αγώνα, με τους φιλοξενούμενους να κάνουν την ανατροπή στο τελευταίο ημίωρο της αναμέτρησης (1-1 στο 62’, 1-2 στο 90+4’).

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε, δεν αναιρεί επ’ ουδενί το καλό πρόσωπο που παρουσιάζει η Σαρλερουά τον τελευταίο μήνα. Στόχος της να διατηρηθεί μέχρι τέλους στο πρώτο μισό της βαθμολογίας.

G/G έληξαν τα 6 από τα 8 παιχνίδια της Σαρλερουά. Καλύτερό της διάστημα το τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου (3-0 γκολ).