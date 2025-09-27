Ανάλυση Αγώνα
ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ - ΓΚΕΝΚ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Χ2+G/G
Ντέρμπι με ιδιαιτερότητες λόγω γειτνίασης και έντονης αντιπαλότητας. Επιθετικά προσεγγίζει τα εντός έδρας παιχνίδια της η Σιντ Τρούιντεν, μόνο νίκη θέλει η Γκενκ καθώς έχει μείνει πίσω στη βαθμολογία. Από το 1-1 ξεκινάει η αναμέτρηση, αν ξεφύγει από εκεί βλέπω να γέρνει προς την πλευρά της Γκενκ. Χ2+G/G στη Novibet.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ - ΓΚΕΝΚ
Facts Αγώνα
- Ντέρμπι μίσους στην περιοχή της Λιμβουργίας. Sold out.
- Συνθετικός χλοοτάπητας.
- Ο προπονητής της Γκενκ, Τόρστεν Φινκ, βρέθηκε τη σεζόν 2023-24 στον πάγκο της Σιντ Τρούιντεν.
- Η Γκενκ έχει βρει δίχτυα στα 25 από τα 27 τελευταία παιχνίδια της κόντρα στη Σιντ Τρούιντεν.
- 2-9-17 η συνολική παράδοση με γηπεδούχο τη Σιντ Τρούιντεν.
Υποτάχθηκε στην ανωτερότητα της Κλαμπ Μπριζ γνωρίζοντας εύκολη ήττα εκτός έδρας (2-0). Στο φινάλε του πρώτου μέρους (45’) και στις αρχές του δευτέρου (59’) δέχθηκε τα δύο γκολ, ενώ για να δημιουργήσει την πρώτη και μοναδική ευκαιρία της στο ματς χρειάστηκε να φτάσουμε στο 73’.
Ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν (4-2-0), όμως οι ήττες από Βέστερλο (0-3 εντός) και Κλαμπ Μπριζ την προσγείωσαν απότομα στη σκληρή πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποί της γνωρίζουν καλά πως το ρόστερ των «καναρινιών» δεν είναι φτιαγμένο για πρωταθλητισμό.
Με τις δύο ήττες που υπέστη υποχώρησε στη 4η θέση της βαθμολογίας. 2-3 γκολ τα 7 τελευταία παιχνίδια της Σιντ Τρούιντεν, καλύτερη της περίοδο το τελευταίο τέταρτο των αναμετρήσεων, όπου έχει σημειώσει 5 από τα 11 συνολικά τέρματα της στο πρωτάθλημα.
Εκτός πλάνων για τη Σιντ Τρούιντεν ο εξτρέμ Λαπουσίν (18/4 πέρυσι). Επιστρέφει όπως όλα δείχνουν ο εξαιρετικό μέσος Ιτο (7/3), αμφίβολος με τις πιθανότητες εναντίον του ο χαφ Μερλέν (7/0).
Την Πέμπτη ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, βγάζοντας σπουδαίο διπλό στην έδρα της Ρέιντζερς (1-0).
Κομβική στιγμή της αναμέτρησης η κόκκινη κάρτα εις βάρος της Ρέιντζερς στο 41’, με την Γκενκ να έχει χαμένο πέναλτι στο 45’ και να σημειώνει το γκολ της νίκης στο 55’ με τον παραλίγο μοιραίο Χιόν-Γκιου Ο (έχασε το πέναλτι και δύο ακόμη ανεπανάληπτες ευκαιρίες).
Η νίκη στη Σκωτία βελτίωσε σημαντικά την ψυχολογία της Γκενκ η οποία βρισκόταν στο ναδίρ από την κάκιστη πορεία που πραγματοποιεί στο πρωτάθλημα (14η θέση, χειρότερο ξεκίνημα από τη σεζόν 1993-94).
Στο τελευταίο παιχνίδι της αδίκησε τον εαυτό της χάνοντας 1-2 εντός έδρας ήττα από την πρωταθλήτρια Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Κόντρα στη ροή του αγώνα βρέθηκε πίσω στο σκορ (10’), αλλά δεν το έβαλε κάτω και παίζοντας κυριαρχικό ποδόσφαιρο (65% κατοχή μπάλας) έφερε το ματς στα ίσα στις αρχές του δευτέρου μέρους (55’). Στα λεπτά που απέμεναν πίεσε για την ανατροπή, όμως αντ’ αυτού δέχθηκε στις καθυστερήσεις την ψυχρολουσία.
G/G τα 7 από τα 8 παιχνίδια της Γκενκ, 6 φορές βρέθηκε πίσω στο σκορ. Από τον Μάρτιο έχει να διατηρήσει ανέπαφη την εστία της στο πρωτάθλημα (δέχεται γκολ στα 19 τελευταία).
Νοκ άουτ ο κίπερ Λαβάλ (7/0), παραμένει εκτός ο μεσοεπιθετικός Χέιμανς (2/0), αμφίβολος ο αριστερός μπακ Μεντίνα (5/0). Απόλυτα έτοιμος ο Καρέτσας (6/0), έχει τύχες επιστροφής και ο εξτρέμ Σορ (4/0).