Ρεπορτάζ

Την Πέμπτη ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, βγάζοντας σπουδαίο διπλό στην έδρα της Ρέιντζερς (1-0).

Κομβική στιγμή της αναμέτρησης η κόκκινη κάρτα εις βάρος της Ρέιντζερς στο 41’, με την Γκενκ να έχει χαμένο πέναλτι στο 45’ και να σημειώνει το γκολ της νίκης στο 55’ με τον παραλίγο μοιραίο Χιόν-Γκιου Ο (έχασε το πέναλτι και δύο ακόμη ανεπανάληπτες ευκαιρίες).

Η νίκη στη Σκωτία βελτίωσε σημαντικά την ψυχολογία της Γκενκ η οποία βρισκόταν στο ναδίρ από την κάκιστη πορεία που πραγματοποιεί στο πρωτάθλημα (14η θέση, χειρότερο ξεκίνημα από τη σεζόν 1993-94).

Στο τελευταίο παιχνίδι της αδίκησε τον εαυτό της χάνοντας 1-2 εντός έδρας ήττα από την πρωταθλήτρια Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Κόντρα στη ροή του αγώνα βρέθηκε πίσω στο σκορ (10’), αλλά δεν το έβαλε κάτω και παίζοντας κυριαρχικό ποδόσφαιρο (65% κατοχή μπάλας) έφερε το ματς στα ίσα στις αρχές του δευτέρου μέρους (55’). Στα λεπτά που απέμεναν πίεσε για την ανατροπή, όμως αντ’ αυτού δέχθηκε στις καθυστερήσεις την ψυχρολουσία.

G/G τα 7 από τα 8 παιχνίδια της Γκενκ, 6 φορές βρέθηκε πίσω στο σκορ. Από τον Μάρτιο έχει να διατηρήσει ανέπαφη την εστία της στο πρωτάθλημα (δέχεται γκολ στα 19 τελευταία).