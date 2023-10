Πέτρος Χαριζακλής Ώρα έναρξης: 18:00 STAKE: 15 ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Over Απόδοση: 2.02 Παίξε νόμιμα

Η Νόβι Παζάρ πήγε με ηρεμία στη διακοπή μετά τη νίκη επί της Βοϊβοντίνα και είχε την ευκαιρία και τον χρόνο να δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές που ήρθαν τελευταία στην ομάδα. Εντός είναι δυνατή και μετράει φέτος 3/4 Over, ωστόσο σήμερα δεν θα έχει τον κόσμο στο πλάι της. H Tσουκαρίτσκι είναι αήττητη εδώ και πέντε παιχνίδια, σκοράρει με ευκολία και τα παιχνίδια τους έχουν γκολ. Χαρακτηριστικό είναι πως μακριά από την έδρα μετράει 4/4 Over. Περιμένω ανοιχτό παιχνίδι, το estimation μου ήταν για 1,75 περίπου άρα στο 2,02 είναι καλοπληρωμένο το Over.