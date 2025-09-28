Ανάλυση Αγώνα
Εκτίμηση
Αποδόσεις
Ανάλυση
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΝΙΣ - ΠΑΡΙ FC ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Over 2.5
Καθόλου καλό το ξεκίνημα της Νις στη φετινή περίοδο. Πολλά και ανησυχητικά τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση και τα αποτελέσμα, δεν μπορεί να βρει ρυθμό και νίκες. Υποδέχεται σήμερα τη νεοφώτιστη Παρί FC, που έχει μπει στη σεζόν με ταλέντο και ενθουσιασμό. Από την έως τώρα εικόνα, έχει αξία να πάμε στο Over 2,5 του 1.62 από τη Novibet.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΙΣ - ΠΑΡΙ FC
Facts Αγώνα
- Αγώνας για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στο κουπόνι οπαπ.
- Οιδύο ομάδες συναντώνται πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1978-79.
- Χωρίς ισοπαλία τα έξι μεταξύ τους παιχνίδια (3-0-3). Over 2,5 τα 5 από τα 6 παιχνίδια.
- Εναλλάξ νίκες/ήττες τα 8 πιο πρόσφατα ματς πρωταθλήματος της Νις.
- Στα 6 από τα 11 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος της Παρί FC, υπήρξε αποβολή.
- Δέχεται γκολ στα 9 τελευταία εκτός έδρας ματς η Παρί
Τα αγωνιστικά προβλήματα δεν έχουν τελειωμό για τον Φρανκ Εζ και την ομάδα του. Η Νις βρίσκεται σε παρατεταμένο ντεφορμάρισμα από την αρχή της περιόδου, με κάποια λίγα διαστήματα καλώς εμφανίσεων. Μετράει τρεις ήττες στις οποίες έχει παραδοθεί και δύο νίκες που ήταν οριακά καλύτερη.
Το ματς της προηγούμενης αγωνιστικής στην έδρα της Μπρεστ ανήκει στην πρώτη κατηγορία. Το εκτός έδρας 4-1 δεν μπορεί να στρογγυλέψει, είτε από πλευράς άμυνας είτε επίθεσης. Δεν υφίσταται ομάδα που διεκδίκησε είσοδο στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, να δέχεται τέσσερα γκολ από μια ομάδα στα μέτρα της.
Το βασικό πρόβλημα του αγώνα της Βρετάνης ήταν ότι δέχθηκε δύο γκολ μέχρι το 10λεπτο. Κατάφερε να ισοφαρίσει με τον φορ Μοφί στο ημίωρο, όμως δεν κατάφερε κάτι περισσότερο. Εμφάνισε ένα ακόμη νεκρό διάστημα στο β’ ημίχρονο (70’-80’) στο οποίο δέχθηκε ακόμη δύο γκολ. Σταθερά στο δεύτερο μισό της βαθμολογίας, πρέπει να βελτιώσει την εικόνα σε όλα τα επίπεδα πριν διεκδικήσει αποτελέσματα.
Επιστρέφουν στην αποστολή οι Ντάντε (αρχηγός/στόπερ) και Αμπντί (πλάγιος) που ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών. Εξακολουθούν εκτός οι Αμπτνελμονέμ (στόπερ), Γιουσούφ (στόπερ/αμ.χαφ) και Εντομπελέ (χαφ).
Δεν κατάφερε να διευρύνει το σερί των δύο νικών, έπεσε σε ένα πολύ δυνατό Στρασβούργο και ηττήθηκε 3-2 εντός έδρας. Γνωρίζει σιγά-σιγά τις δυσκολίες του πρωταθλήματος, με ομάδες που βρίσκονται τουλάχιστον ένα επίπεδο πάνω απ’ αυτήν.
Το λέμε αυτό γιατί η Παρί FC είχε πρωτοβουλία των κινήσεων και τον έλεγχο στη μεσαία γραμμή για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Ειδικά στο α’ ημίχρονο έφτασε τις 9 τελικές προσπάθειες, όμως πήγε στα αποδυτήρια με το εις βάρος της 0-1 με γκολ στο 27’, στη μοναδική αξιόλογη στιγμή των φιλοξενούμενων.
Υποχρεώθηκε να κυνηγάει σε όλο το υπόλοιπο του αγώνα, χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Όλα έγιναν μετά το 78’ όταν και σημειώθηκαν τέσσερα γκολ. Στο 81’ ο Ντικό μείωσε σε 1-2 και ο Γκορί ολοκλήρωσε την αναμέτρηση στο 90+4’ για το τελικό 2-3.
Ως νεοφώτιστη έχει δείξει αρκετά καλά στοιχεία. Είναι ομάδα με ενθουσιασμό, και καλά τεχνικά χαρακτηριστικά (ταχύτητα και αλληλοκαλύψεις) που της δίνουν πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων που παλεύουν για την παραμονή.
Ντεμπούτο στην αποστολή για τον Ικονέ (φορ). Επιστροφή από τιμωρία λόγω αποβολής για τον βασικό Οτάβιο (στόπερ).. Εκτός αποστολής οι τραυματίες Αλακούς (πλάγιος μπακ), Αμέλ (εξτρέμ).