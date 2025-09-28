Ρεπορτάζ

Τα αγωνιστικά προβλήματα δεν έχουν τελειωμό για τον Φρανκ Εζ και την ομάδα του. Η Νις βρίσκεται σε παρατεταμένο ντεφορμάρισμα από την αρχή της περιόδου, με κάποια λίγα διαστήματα καλώς εμφανίσεων. Μετράει τρεις ήττες στις οποίες έχει παραδοθεί και δύο νίκες που ήταν οριακά καλύτερη.

Το ματς της προηγούμενης αγωνιστικής στην έδρα της Μπρεστ ανήκει στην πρώτη κατηγορία. Το εκτός έδρας 4-1 δεν μπορεί να στρογγυλέψει, είτε από πλευράς άμυνας είτε επίθεσης. Δεν υφίσταται ομάδα που διεκδίκησε είσοδο στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, να δέχεται τέσσερα γκολ από μια ομάδα στα μέτρα της.

Το βασικό πρόβλημα του αγώνα της Βρετάνης ήταν ότι δέχθηκε δύο γκολ μέχρι το 10λεπτο. Κατάφερε να ισοφαρίσει με τον φορ Μοφί στο ημίωρο, όμως δεν κατάφερε κάτι περισσότερο. Εμφάνισε ένα ακόμη νεκρό διάστημα στο β’ ημίχρονο (70’-80’) στο οποίο δέχθηκε ακόμη δύο γκολ. Σταθερά στο δεύτερο μισό της βαθμολογίας, πρέπει να βελτιώσει την εικόνα σε όλα τα επίπεδα πριν διεκδικήσει αποτελέσματα.