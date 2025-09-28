Ρεπορτάζ

Πραγματοποίησε αρκετά καλή εμφάνιση στην έδρα της Λυών την περασμένη εβδομάδα. Το γκολ που δέχθηκε στο 65’ της στέρησε την ευκαιρία να φύγει με βαθμό απ’ αυτή την έδρα, παραμένει τέσσερις αγωνιστικές χωρίς νίκη.

Στο α’ ημίχρονο η Ανζέ κατάφερε να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα. Δεν επέτρεψε στη Λυών να ανεβάσει ρυθμούς και να δημιουργήσει ευκαιρίες, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Παράλληλα, πλην μίας ευκαιρίας δεν είχε άλλες φάσεις για να πάρει προβάδισμα.

Το β’ ημίχρονο ήταν μια εντελώς διαφορετική περίπτωση. Είδε τη Λυών να χάνει σπουδαίες ευκαιρίες, αλλά να σκοράρει από στατική φάση στο 65’. Για το επόμενο διάστημα μέχρι το 80’ βίωσε πολύ δύσκολες στιγμές, αφού οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πολύ κοντά στο γκολ σε τουλάχιστον πέντε φάσεις.

Παρά την πίεση αυτή, βρέθηκε η ίδια κοντά στην ισοφάριση. Αρχικά σε κοντινό σουτ από τη μικρή περιοχή στο 90+4’ και στη συνέχεια με διπλή ευκαιρία μετά την εκτέλεση του κόρνερ. Το σκορ αυτό ήταν ενδεικτικό της φετινής της πορείας, καθώς έχει τη χειρότερη επίθεση (3 γκολ) και τη δεύτερη καλύτερη άμυνα (4 γκολ) μετά τη Λυών (3).