ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΑΝΖΕ - ΜΠΡΕΣΤ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Under 2,5
Μόλις την περασμένη εβδομάδα κατάφερε η Μπρεστ να φτάσει στην πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Αρχίζει να παίρνει τα πάνω της, αν και αντιμετωπίζει αρκετά αγωνιστικά προβλήματα. Στο σημερινό ντέρμπι με τη γηπεδουύχο Ανζέ όλα είναι πιθανά, δεδομένου ότι και οι δύο ομάδες έχουν μεγάλη ανάγκη τους βαθμούς. Με σύμμαχο την παράδοση και τα αποτελέσματα, θα πάμε στην επιλογή του Under 2,5 σε απόδοση 1.88 στη Novibet.
Bet builder
1Χ+Under 3,5+Over 2,5 κάρτες+Over 7,5 κόρνερ
Ειδικά στοιχήματα
Anytime σκόρερ Αζόρκ
Anytime σκόρερ Αμπντελί
Χημ./Χ τελ.
Ακριβές Σκορ 1-1
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΖΕ - ΜΠΡΕΣΤ
Facts Αγώνα
- Αγώνας για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στις αναλύσεις στοιχήματος.
- Ντέρμπι της Βρετάνης στο κουπόνι οπαπ.
- Προβάδισμα της Μπρεστ βάσει συνολικής μεταξύ τους παράδοσης (9-8-14). N/G τα 5 από τα 6 πιο πρόσφατα ανεξαρτήτως έδρας.
- Οι 7 από τις 9 συνολικά νίκες της Ανζέ έχουν σημειωθεί εντός έδρας (7-3-5). Χωρίς ισοπαλία τα 9 τελευταία ματς με γηπεδούχο την Ανζέ (4-0-5) την πρόσφατη 20ετία. Οι 4 από τις 5 εκτός έδρας νίκες της Μπρεστ έχουν συνδυαστεί με Over 2,5.
- N/G τα 10 από τα 13 πιο πρόσφατα εντός έδρας ματς της Ανζέ. Στα φετινά παιχνίδια της έχουν σημειωθεί μόλις 7 γκολ συνολικά, λιγότερα από κάθε άλλης ομάδας.
- Η Μπρεστ έχει δεχθεί 2+ γκολ σε καθένα από τα 7 τελευταία εκτός έδρας ματς.
Πραγματοποίησε αρκετά καλή εμφάνιση στην έδρα της Λυών την περασμένη εβδομάδα. Το γκολ που δέχθηκε στο 65’ της στέρησε την ευκαιρία να φύγει με βαθμό απ’ αυτή την έδρα, παραμένει τέσσερις αγωνιστικές χωρίς νίκη.
Στο α’ ημίχρονο η Ανζέ κατάφερε να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα. Δεν επέτρεψε στη Λυών να ανεβάσει ρυθμούς και να δημιουργήσει ευκαιρίες, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Παράλληλα, πλην μίας ευκαιρίας δεν είχε άλλες φάσεις για να πάρει προβάδισμα.
Το β’ ημίχρονο ήταν μια εντελώς διαφορετική περίπτωση. Είδε τη Λυών να χάνει σπουδαίες ευκαιρίες, αλλά να σκοράρει από στατική φάση στο 65’. Για το επόμενο διάστημα μέχρι το 80’ βίωσε πολύ δύσκολες στιγμές, αφού οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πολύ κοντά στο γκολ σε τουλάχιστον πέντε φάσεις.
Παρά την πίεση αυτή, βρέθηκε η ίδια κοντά στην ισοφάριση. Αρχικά σε κοντινό σουτ από τη μικρή περιοχή στο 90+4’ και στη συνέχεια με διπλή ευκαιρία μετά την εκτέλεση του κόρνερ. Το σκορ αυτό ήταν ενδεικτικό της φετινής της πορείας, καθώς έχει τη χειρότερη επίθεση (3 γκολ) και τη δεύτερη καλύτερη άμυνα (4 γκολ) μετά τη Λυών (3).
Όπως και την προηγούμενη αγωνιστική, μοναδική σημαντική απουσία είναι αυτή του Αλεβινά (εξτρέμ) που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.
Θύμισε λίγο από την ομάδα που συμμετείχε στο περσινό Τσάμπιονς Λιγκ και αντιμετώπισε με επιτυχία ομάδες με παραστάσεις ετών στη διοργάνωση. Επιβλήθηκε με το ευρύ 4-1 της Νις, που σήμανε την πρώτη φετινή νίκη της Μπρεστ που πανηγυρίστηκε δεόντως.
Μπήκε σε εξαιρετική κατάσταση. Σκόραρε δύο φορές πριν το ρολόι δείξει 10’ αγώνα (6’ Αζόρκ, 9’ Ντελ Καστίγιο) και έκανε ουσιαστικά το παιχνίδι δικό της. Προσπάθησε να διαχειριστεί το αποτέλεσμα, δέχθηκε τη μείωση του σκορ στο 30’ και αγχώθηκε.
Πιο ώριμη στην επανάληψη, παρατάχθηκε σωστά για να διασφαλίσει τη νίκη. Κατάφερε να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις, σημείωσε δύο ακόμη γκολ σε διάστημα έξι λεπτών και έκανε σημαντικό βήμα προς τον στόχο της. Θυμίζουμε ότι ο κόουτς Ερίκ Ρουά τονίζει ότι η φετινός στόχος είναι…η παραμονή.
Επιστροφή κάτω από τα δοκάρια για τον Ματζέτσκι (βασικός γκολκίπερ) που εξέτισε. Εκτός αποστολής οι Μαμά Μπαλντέ (φορ) και Τουσάρ (χαφ) που είναι τραυματίες.