Ρεπορτάζ

Μπήκε με το δεξί στις φετινές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για το Γιουρόπα Λιγκ. Δυσκολεύτηκε για ένα ημίχρονο, αλλά και μετά το προβάδισμα κόντρα στη Μπραν, η οποία λίγο έλειψε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα. Τελικά μια κεφαλιά του Ζιρού στο β’ ημίχρονο, έδωσε στη Λιλ τη νίκη με 2-1 εντός έδρας.

Η ομάδα του Μπρουνό Ζενεσιό είχε την κυριαρχία σχεδόν σε όλο παιχνίδι, όμως έπαιξε με τη φωτιά σε αρκετές περιπτώσεις. Η ομάδα της Μπραν βρήκε κενούς χώρους, απείλησε με γκολ, έχοντας δύο δοκάρια – ένα σε κάθε ημίχρονο. Το πρώτο στο 41’ με το σκορ στο 0-0 και το δεύτερο στο 65’ με το σκορ στο 1-1.

Για τους γηπεδούχος αρκούσε ένα μικρό ξέσπασμα για να πάρουν προβάδισμα. Σκόρερ ο Ινγκαμάν στο 54’ μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Αυτοί κράτησαν μόλις 5 λεπτά, αφού στο 60’ έγινε το 1-1. Αυτό το γκολ αποσταθεροποίησε τη Λιλ που έχασε την ψυχραιμία της για λίγα λεπτά.

Στο 80΄ ήταν η δική της σειρά να σουτάρει στο δοκάρι, με τον μέσο Μπουαντί. Στη συνέχεια της φάσης ο Ζιρού έπιασε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι για το νικηφόρο 2-1. Ήταν η καλύτερη αντίδραση και απάντηση στη βαριά ήττα (3-0) από τη Λανς για το πρωτάθλημα, αρκεί να πάρει αποτέλεσμα και στο σημερινό ματς. Ακολουθεί δύσκολη εβδομάδα με Ρόμα (εκτός) και Παρί Σεν Ζερμέν (εντός).