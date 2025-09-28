Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΛΙΛ - ΛΥΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: X
Από θετικά αποτελέσματα στην ευρωπαϊκή τους πρεμιέρα, Λιλ και Λυών μπαίνουν με πολύ καλή ψυχολογία στο μεταξύ τους ματς. Η Λυών θέλει να χτίσει σερί νικών, η Λιλ να εξιλεωθεί από την ήττα της προηγούμενης εβδομάδας από τη Λανς. Αμφότερες θα κάνουν τα πάντα για τη νίκη. Η παράδοση θέλει γκολ και ισοπαλία σε αυτή την έδρα, προς αυτή την κατεύθυνση και η βασική μας επιλογή στο “Χ” του 3.50 στη Novibet.
Bet builder
X+Over 1,5+Over 1,5 κάρτες
Ειδικά στοιχήματα
Anytime σκόρερ Ζιρού
Anytime σκόρερ Φοφανά
Καταλογισμός πέναλτι
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΙΛ - ΛΥΩΝ
Facts Αγώνα
- Αγώνας για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στα προγνωστικά στοιχήματος.
- Ελαφρύ προβάδισμα στις νίκες (42-31-38) για τη Λιλ απέναντι στη Λυών, βάσει συνολικής μεταξύ τους παράδοσης. Μετράει μόλις 1 νίκη σε 7 ματς από το 2022 (1-3-3).
- G/G τα 6 από τα 7 και G/G+Over 2,5 τα 5 από τα 7 πιο πρόσφατα ματς ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης στις αναλύσεις στοιχήματος.
- 29-17-9 το αντίστοιχο ρεκόρ με γηπεδούχο τη Λιλ. Κυριαρχεί η ισοπαλία στις αναμετρήσεις της πρόσφατης 10ετίας (1-6-1). G/G τα 6 από τα 8 ματς.
- Over 2,5 τα 5 από τα 6 πιο πρόσφατα ματς πρωταθλήματος της Λιλ.
- Η Λυών είναι η μοναδική ομάδα που έχει κρατήσει το «μηδέν» στο α’ ημίχρονο αυτή τη σεζόν.
Μπήκε με το δεξί στις φετινές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για το Γιουρόπα Λιγκ. Δυσκολεύτηκε για ένα ημίχρονο, αλλά και μετά το προβάδισμα κόντρα στη Μπραν, η οποία λίγο έλειψε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα. Τελικά μια κεφαλιά του Ζιρού στο β’ ημίχρονο, έδωσε στη Λιλ τη νίκη με 2-1 εντός έδρας.
Η ομάδα του Μπρουνό Ζενεσιό είχε την κυριαρχία σχεδόν σε όλο παιχνίδι, όμως έπαιξε με τη φωτιά σε αρκετές περιπτώσεις. Η ομάδα της Μπραν βρήκε κενούς χώρους, απείλησε με γκολ, έχοντας δύο δοκάρια – ένα σε κάθε ημίχρονο. Το πρώτο στο 41’ με το σκορ στο 0-0 και το δεύτερο στο 65’ με το σκορ στο 1-1.
Για τους γηπεδούχος αρκούσε ένα μικρό ξέσπασμα για να πάρουν προβάδισμα. Σκόρερ ο Ινγκαμάν στο 54’ μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Αυτοί κράτησαν μόλις 5 λεπτά, αφού στο 60’ έγινε το 1-1. Αυτό το γκολ αποσταθεροποίησε τη Λιλ που έχασε την ψυχραιμία της για λίγα λεπτά.
Στο 80΄ ήταν η δική της σειρά να σουτάρει στο δοκάρι, με τον μέσο Μπουαντί. Στη συνέχεια της φάσης ο Ζιρού έπιασε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι για το νικηφόρο 2-1. Ήταν η καλύτερη αντίδραση και απάντηση στη βαριά ήττα (3-0) από τη Λανς για το πρωτάθλημα, αρκεί να πάρει αποτέλεσμα και στο σημερινό ματς. Ακολουθεί δύσκολη εβδομάδα με Ρόμα (εκτός) και Παρί Σεν Ζερμέν (εντός).
Αρκετές και σημαντικές οι απουσίες για την ομάδα του Μπρουνό Ζενεσιό. Πρόκειται για τους γκολκίπερ Οζέρ και Καγιάρ, όπως και τους Αλεσάντρο (στόπερ), Μενιέ (πλάγιος μπακ), Περό (πλάγιος μπακ), Τουρέ (χαφ) και Αντρέ (αρχηγός/αμ.χαφ) που είναι τραυματίες.
Αγαπημένο της φετινό σκορ το 1-0. Το έχει επιβεβαιώσει σε τρεις από τις τέσσερις νίκες στο πρωτάθλημα, με το ίδιο σκορ επικράτησε της Ουτρέχτης στην πρεμιέρα του Γιουρόπα Λιγκ την περασμένη Πέμπτη. Ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και ευτυχώς αυτές είναι με το μέρος της Λυών του Πάουλο Φονσέκα.
Ο Πορτογάλος τεχνικός που βρισκόταν στον πάγκο, αφού η τιμωρία μέχρι το τέλος του έτους ισχύει μόνο εντός συνόρων, είδε την ομάδα του να πραγματοποιεί μία ακόμη ώριμη εμφάνιση. Πέρασε από μία έδρα που, είναι σίγουρο, ότι αρκετές ομάδες θα γκελάρουν.
Τη λύση, όπως και στο πρόσφατο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Ανζέ (1-0), έδωσε στο β’ ημίχρονο ο μέσος Τέσμαν. Ο 24χρονος Αμερικανός, περσινό μεταγραφικό απόκτημα από την ιταλική Βενέτσια, έχει ήδη χαρίσει τέσσερις βαθμούς στην ομάδα του, χαρακτηριστικό του πόσο καθοριστική είναι η παρουσία του στην ομάδα.
Σημαντική και η ευρωπαϊκή εκκίνηση. Την επόμενη αγωνιστική, υποδέχεται τη Σάλτσμπουργκ σε τέσσερις ημέρες. Ακολουθεί το εντός έδρας ματς με την Τουλούζ για το πρωτάθλημα.
Επιστρέφει από τιμωρία ο Μόρτον (χαφ). Νέες απουσίες αυτές των Άμπνερ (πλάγιος μπακ) και Ντεσκάν (βασικός γκολκίπερ). Εκτός δράσης παραμένουν οι μακροχρόνια τραυματίες Νουαμά (εξτρέμ) και Μανγκαλά (στόπερ).