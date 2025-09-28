ΡΕΝ – ΛΑΝΣ

Ρεπορτάζ

Έριξε την καρδάρα με το νερό με ένα κακό 20λεπτο στο πρόσφατο ντέρμπι με τη Ναντ την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν κυρίαρχη στο α’ ημίχρονο και στο μεγαλύτερο κομμάτι της επανάληψης, όμως χαλάρωσε υπερβολικά στο τέλος και δέχθηκε δύο γκολ για το τελικό 2-2.

Πολύ καλά διαβασμένη η Ρεν του Αμπίμπ Μπέιγ, έκανε ό,τι ακριβώς χρειαζόταν για να κατακτήσει τους τρεις βαθμούς. Κέρδισε πέναλτι το οποίο μετουσίωσε ο Μπλας στο 29’ αν και δεν πανηγύρισε λόγω του πρόσφατου ποδοσφαιρικού βίου στους “Καναρί”. Ο Λεπόλ πάντως δεν είχε κανένα πρόβλημα να κάνει το 0-2 εξ επαφής στο 36’ για το 0-2 του ημιχρόνου.

Βάσει εικόνας του α’ ημιχρόνου, τίποτα δεν έδειχνε ότι μπορούσε να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Μόνο η δική της αυτοκαταστροφική αγωνιστική συμπεριφορά. Έκανε δώρο το 1-2 στο 64’, ενώ παραχώρησε πέναλτι στις καθυστερήσεις. Ο γκολκίπερ Σαμπά “έσβησε” το ενδεχόμενο ισοφάρισης, όμως δεν τα κατάφερε και στο 90+6’ όταν τον νίκησε ο Ελ Αραμπί.

Παραμένει τρεις αγωνιστικές αήττητη, αν και θα μπορούσε με νίκη να πατήσει στην 6η θέση. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση και μπορεί να αναρριχηθεί περισσότερο στη βαθμολογία.