Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΡΕΝ - ΛΑΝΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2-3 γκολ
Ένας βαθμός χωρίζει τις δύο ομάδες, που παρουσιάζουν και καλή – όπως η νίκη της Λανς επί της Λιλ – και κακή εικόνα, όπως το 2-2 της Ρεν στην έδρα της Ναντ. Ικανές για το καλύτερο και για το χειρότερο, το αποτέλεσμα θα είναι θέμα βραδιάς. Ρίσκο η επιλογή σημείου στις στοιχηματικές εταιρίες, θα προτιμήσουμε το εύρος των 2-3 γκολ σε απόδοση 2.00 από τη Novibet.
Bet builder
Over 1,5+Over 8,5 κάρτες+Over 3,5 κάρτες
Ειδικά στοιχήματα
1ο γκολ Ρεν
Over 0,5 κόκκινες κάρτες
Εμπολό 2+ στην εστία
Σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή
ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΕΝ - ΛΑΝΣ
Facts Αγώνα
- Αγώνας για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στις αναλύσεις στοιχήματος.
- Υπερέχει η Λανς (31-27-40) βάσει συνολικής μεταξύ τους παράδοσης. Είναι αήττητη στα 10 πιο πρόσφατα ματς ανεξαρτήτως έδρας από το 2015 (0-5-5).
- Under 2,5 τα 11 από τα 12 μεταξύ τους ματς. Στα 9 από τα 14 ματς σημειώθηκαν 2-3 γκολ.
- Οι 26 από τις 31 συνολικά νίκες της Ρεν έχουν σημειωθεί εντός έδρας (26-13-10). Under 2,5 τα 8 πιο πρόσφατα ματς, 2-3 γκολ τα 7 απ’ αυτά.
- H Ρεν έχει σκοράρει τα 4 από τα 7 γκολ μετά το 75’.
- Στα τέσσερα από τα πέντε φετινά ματς της Ρεν, η γηπεδούχος δεν έχει σκοράρει στο ημίχρονο.
Δείτε τα προγνωστικά Γαλλία
Έριξε την καρδάρα με το νερό με ένα κακό 20λεπτο στο πρόσφατο ντέρμπι με τη Ναντ την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν κυρίαρχη στο α’ ημίχρονο και στο μεγαλύτερο κομμάτι της επανάληψης, όμως χαλάρωσε υπερβολικά στο τέλος και δέχθηκε δύο γκολ για το τελικό 2-2.
Πολύ καλά διαβασμένη η Ρεν του Αμπίμπ Μπέιγ, έκανε ό,τι ακριβώς χρειαζόταν για να κατακτήσει τους τρεις βαθμούς. Κέρδισε πέναλτι το οποίο μετουσίωσε ο Μπλας στο 29’ αν και δεν πανηγύρισε λόγω του πρόσφατου ποδοσφαιρικού βίου στους “Καναρί”. Ο Λεπόλ πάντως δεν είχε κανένα πρόβλημα να κάνει το 0-2 εξ επαφής στο 36’ για το 0-2 του ημιχρόνου.
Βάσει εικόνας του α’ ημιχρόνου, τίποτα δεν έδειχνε ότι μπορούσε να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Μόνο η δική της αυτοκαταστροφική αγωνιστική συμπεριφορά. Έκανε δώρο το 1-2 στο 64’, ενώ παραχώρησε πέναλτι στις καθυστερήσεις. Ο γκολκίπερ Σαμπά “έσβησε” το ενδεχόμενο ισοφάρισης, όμως δεν τα κατάφερε και στο 90+6’ όταν τον νίκησε ο Ελ Αραμπί.
Παραμένει τρεις αγωνιστικές αήττητη, αν και θα μπορούσε με νίκη να πατήσει στην 6η θέση. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση και μπορεί να αναρριχηθεί περισσότερο στη βαθμολογία.
Ο κόουτς Αμπίμπ Μπέιγ δεν υπολογίζει στους τραυματίες Αϊτ Μπουντλάλ (στόπερ), Καμαρά (αμ.χαφ) και Ρονζιέ (αρχηγός/χαφ) που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Αντίθετα, επιστρέφει ο Φρανκόβσκι (πλάγιος).
Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια για να φτάσει η Λανς σε τόσο επιβλητική απόδοση κόντρα στη Λιλ, στο ντέρμπι του “μίσους”. Το τελικό 3-0 εντός έδρας τα λέει όλα, για την απόδοση, την αποτελεσματικότητα αλλά κυρίως για το πείσμα να φτάσει σε μια εμφατική νίκη επί μίας πολύ δύσκολης αντιπάλου.
Κυριάρχησε στο α’ ημίχρονο, που ήταν και το καθοριστικό για την έκβαση του αγώνα. Με τη βοήθεια των οπαδών που είχαν γεμίσει το “Μπολάρ”, πήρε τεράστια ώθηση για να κάνει το 2-0 (28’ Σαίντ, 43’ Τοβέν) πριν το τελικό σφύριγμα στα 45’.
Ακόμη καλύτερο το ξεκίνημα στην επανάληψη ολοκληρώνοντας το θρίαμβο. Με γκολ του φορ Φοφανά στο 52’ έγραψε τον καλύτερο επίλογο αν και τόσο νωρίς στο παιχνίδι. Ακόμη και ο πιο αισιόδοξος οπαδός της ομάδας δεν θα περίμενε τόσο εύκολη επικράτηση, που της δίνει ώθηση να πλησιάσει τις ευρωπαϊκές θέσεις.
Ντεμπούτο στη φετινή σεζόν για τον Τσάβεζ (πλάγιος), που έλειψε λόγω σοβαρού τραυματισμού. Παραμένουν εκτός αποστολής οι τραυματίες Μασάντο (πλάγιος) και Οζεντιράν (εξτρέμ).